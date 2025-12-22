टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट की जानकारी आई सामने, मिलेगा सबसे महंगा अल्ट्रा ट्रिम

लंबे इंतजार के बाद, टाटा मोटर्स ने आखिरकार पेट्रोल इंजन वाली हैरियर और सफारी को लॉन्च कर दिया है. ये दोनों पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी भारत में क्रमशः 2019 और 2021 से बिक रही हैं और अब तक केवल डीजल इंजन और मैनुअल व ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ ही उपलब्ध थीं. अब ग्राहकों को नई सिएरा से लिए गए 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलेगा, हालांकि यह इंजन अलग ट्यूनिंग के साथ आएगा.

इंजन की जानकारी

टाटा का नया 1.5-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन मूल रूप से ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था, जिसे बाद में सिएरा के नए वैरिएंट के साथ लॉन्च किया गया. हालांकि, सिएरा में यह 158 बीएचपी और 255 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जबकि हैरियर और सफारी में लगे इस इंजन को और अधिक शक्तिशाली 168 बीएचपी और 280 एनएम टॉर्क बनाने के लिए तैयार किया गया है. साथ ही, सिएरा टी-जीडीआई (जो वर्तमान में केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है) के विपरीत, हैरियर के ग्राहक 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से किसी एक को चुन सकते हैं.

पेट्रोल एसयूवी में नए टॉप-रेंज अल्ट्रा ट्रिम्स और रेड डार्क एडिशन जोड़े गए हैं

नया वैरिएंट, फीचर्स और रंग

डिजाइन के मामले में, पेट्रोल एसयूवी और उनके डीजल वैरिएंट में कोई खास अंतर नहीं है. पेट्रोल एसयूवी रेंज में हैरियर और सफारी के लिए नया नाइट्रो रेड रंग पेश किया गया है, साथ ही पेट्रोल वेरिएंट के लिए विशेष रूप से दो नए सबसे महंगे वेरिएंट भी उपलब्ध हैं - हैरियर का फियरलेस अल्ट्रा और सफारी का अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा (6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में). ये नए सबसे महंगे वेरिएंट नए रेड डार्क एडिशन का आधार भी बनते हैं, जिनमें लाल रंग के एक्सेंट और डुअल-टोन ब्लैक और रेड कैबिन के साथ एक आकर्षक बाहरी लुक मिलता है.

पेट्रोल हैरियर और सफारी में नया नाइट्रो रेड रंग उपलब्ध है

टाटा हैरियर वैरिएंट 1.5 टीडीजाई मैनुअल 1.5 टीजीडीआई ऑटोमेटिक स्मार्ट Yes No प्योर X Yes Yes प्योर X डॉर्क Yes Yes एडवेंचर X Yes Yes एडवेंचर X डॉर्क Yes Yes एडवेंचर X प्लस Yes Yes एडवेंचर X प्लस डॉर्क Yes Yes फियरलेस X Yes Yes फियरलेस X Dark Yes Yes फियरलेस X Plus Yes Yes फियरलेस X Plus Dark Yes Yes फियरलेस X प्लस स्टेल्थ No No फियरलेस अल्ट्रा Yes Yes फियरलेस अल्ट्रा रेड डॉर्क Yes Yes

नए सबसे महंगे वैरिएंट में हैरियर ईवी के कुछ फीचर्स को दो इंटरनल कंबशन एसयूवी में शामिल किया गया है, जैसे कि इंटीग्रेटेड डैश कैम के साथ डिजिटल रियर व्यू मिरर, एक बड़ी 14.5 इंच की QLED सेंट्रल टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के हिस्से के रूप में फ्रंट और रियर कैमरों के लिए वॉशर आदि. बाकी फीचर्स मौजूदा फियरलेस+ से लिए गए हैं, जिनमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन वाली पावर ड्राइवर सीट, बॉस मोड वाली पावर को-ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरे, लेवल 2+ ADAS तकनीक और अन्य शामिल हैं.

टाटा सफारी वैरिएंट 1.5 टीजीडीआई मैनुअल 1.5 टीजीडीआई ऑटोमेटिक स्मार्ट Yes No प्योर X Yes Yes प्योर X डॉर्क Yes Yes एडवेंचर X प्लस Yes Yes एडवेंचर X प्लस डॉर्क Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड X Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड X डॉर्क Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड X प्लस Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड X प्लस (6 सीटर) Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड X प्लस डॉर्क Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड X प्लस डॉर्क (6 सीटर) Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड X प्लस स्टील्थ No No अक्कम्प्लिश्ड X प्लस स्टील्थ (6 सीटर) No No अक्कम्प्लिश्ड अल्ट्रा Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड अल्ट्रा (6 सीटर) Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डॉर्क Yes Yes अक्कम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डॉर्क (6 सीटर) Yes Yes

सभी वैरिएंट की सूची के बारे में टाटा का कहना है कि नया टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प हैरियर और सफारी दोनों के सभी वैरिएंट में उपलब्ध होगा, सिवाय स्टील्थ एडिशन के, जो केवल डीजल में ही उपलब्ध रहेगा. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दोनों एसयूवी के बेस से दूसरे प्योर एक्स ट्रिम से ही मिलता है, जबकि एंट्री-लेवल प्योर ट्रिम ही मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है.

नए सबसे महंगे वैरिएंट में हैरियर ईवी के फीचर्स जैसे कि 14.5 इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल रियर व्यू मिरर मिलते हैं

प्रतिद्वंदी

हैरियर और सफारी के नए पेट्रोल वैरिएंट जल्द ही लॉन्च होने वाली महिंद्रा एक्सयूवी 7XO पेट्रोल (XUV 700 फेसलिफ्ट), एमजी हेक्टर पेट्रोल और ह्यून्दे अल्काज़ार पेट्रोल जैसी कारों से मुकाबला करेंगे.