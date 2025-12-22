टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट की जानकारी आई सामने, मिलेगा सबसे महंगा अल्ट्रा ट्रिम

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सेल्टोस 2026महिंद्रा एक्सयूवी 7XOनिसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट की जानकारी आई सामने, मिलेगा सबसे महंगा अल्ट्रा ट्रिम

बहुप्रतीक्षित हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट में सिएरा के 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन का अधिक शक्तिशाली बनाकर लगाया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 22, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हैरियर और सफारी के लगभग सभी वेरिएंट में पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलेगा
  • स्टील्थ एडिशन केवल डीजल इंजन के साथ ही उपलब्ध रहेंगे
  • 1.5 TGDI टर्बो-पेट्रोल इंजन 168 bhp और 280 Nm का ताकत बनाता है

लंबे इंतजार के बाद, टाटा मोटर्स ने आखिरकार पेट्रोल इंजन वाली हैरियर और सफारी को लॉन्च कर दिया है. ये दोनों पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी भारत में क्रमशः 2019 और 2021 से बिक रही हैं और अब तक केवल डीजल इंजन और मैनुअल व ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ ही उपलब्ध थीं. अब ग्राहकों को नई सिएरा से लिए गए 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलेगा, हालांकि यह इंजन अलग ट्यूनिंग के साथ आएगा.

 

यह भी पढ़ें: टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस की आधिकारिक तस्वीरों आईं सामने, रु.11.49 लाख में क्या मिलेगा यहां जानें

 

इंजन की जानकारी

टाटा का नया 1.5-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन मूल रूप से ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था, जिसे बाद में सिएरा के नए वैरिएंट के साथ लॉन्च किया गया. हालांकि, सिएरा में यह 158 बीएचपी और 255 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जबकि हैरियर और सफारी में लगे इस इंजन को और अधिक शक्तिशाली 168 बीएचपी और 280 एनएम टॉर्क बनाने के लिए तैयार किया गया है. साथ ही, सिएरा टी-जीडीआई (जो वर्तमान में केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है) के विपरीत, हैरियर के ग्राहक 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में से किसी एक को चुन सकते हैं.

52

पेट्रोल एसयूवी में नए टॉप-रेंज अल्ट्रा ट्रिम्स और रेड डार्क एडिशन जोड़े गए हैं

 

नया वैरिएंट, फीचर्स और रंग

डिजाइन के मामले में, पेट्रोल एसयूवी और उनके डीजल वैरिएंट में कोई खास अंतर नहीं है. पेट्रोल एसयूवी रेंज में हैरियर और सफारी के लिए नया नाइट्रो रेड रंग पेश किया गया है, साथ ही पेट्रोल वेरिएंट के लिए विशेष रूप से दो नए सबसे महंगे वेरिएंट भी उपलब्ध हैं - हैरियर का फियरलेस अल्ट्रा और सफारी का अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा (6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में). ये नए सबसे महंगे वेरिएंट नए रेड डार्क एडिशन का आधार भी बनते हैं, जिनमें लाल रंग के एक्सेंट और डुअल-टोन ब्लैक और रेड कैबिन के साथ एक आकर्षक बाहरी लुक मिलता है.

1

पेट्रोल हैरियर और सफारी में नया नाइट्रो रेड रंग उपलब्ध है

 

टाटा हैरियर वैरिएंट1.5 टीडीजाई मैनुअल1.5 टीजीडीआई ऑटोमेटिक
स्मार्टYesNo
प्योर XYesYes
प्योर X डॉर्कYesYes
एडवेंचर XYesYes
एडवेंचर X डॉर्कYesYes
एडवेंचर X प्लसYesYes
एडवेंचर X प्लस डॉर्कYesYes
फियरलेस XYesYes
फियरलेस X DarkYesYes
फियरलेस X PlusYesYes
फियरलेस X Plus DarkYesYes
फियरलेस X प्लस स्टेल्थNoNo
फियरलेस अल्ट्राYesYes
फियरलेस अल्ट्रा रेड डॉर्कYesYes

नए सबसे महंगे वैरिएंट में हैरियर ईवी के कुछ फीचर्स को दो इंटरनल कंबशन एसयूवी में शामिल किया गया है, जैसे कि इंटीग्रेटेड डैश कैम के साथ डिजिटल रियर व्यू मिरर, एक बड़ी 14.5 इंच की QLED सेंट्रल टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के हिस्से के रूप में फ्रंट और रियर कैमरों के लिए वॉशर आदि. बाकी फीचर्स मौजूदा फियरलेस+ से लिए गए हैं, जिनमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन वाली पावर ड्राइवर सीट, बॉस मोड वाली पावर को-ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरे, लेवल 2+ ADAS तकनीक और अन्य शामिल हैं.

टाटा सफारी वैरिएंट1.5 टीजीडीआई मैनुअल1.5 टीजीडीआई ऑटोमेटिक
स्मार्टYesNo
प्योर XYesYes
प्योर X डॉर्कYesYes
एडवेंचर X प्लसYesYes
एडवेंचर X प्लस डॉर्कYesYes
अक्कम्प्लिश्ड XYesYes
अक्कम्प्लिश्ड X डॉर्कYesYes
अक्कम्प्लिश्ड X प्लसYesYes
अक्कम्प्लिश्ड X प्लस (6 सीटर)YesYes
अक्कम्प्लिश्ड X प्लस डॉर्कYesYes
अक्कम्प्लिश्ड X प्लस डॉर्क (6 सीटर)YesYes
अक्कम्प्लिश्ड X प्लस स्टील्थNoNo
अक्कम्प्लिश्ड X प्लस स्टील्थ (6 सीटर)NoNo
अक्कम्प्लिश्ड अल्ट्राYesYes
अक्कम्प्लिश्ड अल्ट्रा (6 सीटर)YesYes
अक्कम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डॉर्कYesYes
अक्कम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डॉर्क (6 सीटर)YesYes

सभी वैरिएंट की सूची के बारे में टाटा का कहना है कि नया टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प हैरियर और सफारी दोनों के सभी वैरिएंट में उपलब्ध होगा, सिवाय स्टील्थ एडिशन के, जो केवल डीजल में ही उपलब्ध रहेगा. ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दोनों एसयूवी के बेस से दूसरे प्योर एक्स ट्रिम से ही मिलता है, जबकि एंट्री-लेवल प्योर ट्रिम ही मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है.

23

नए सबसे महंगे वैरिएंट में हैरियर ईवी के फीचर्स जैसे कि 14.5 इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल रियर व्यू मिरर मिलते हैं

 

प्रतिद्वंदी

हैरियर और सफारी के नए पेट्रोल वैरिएंट जल्द ही लॉन्च होने वाली महिंद्रा एक्सयूवी 7XO पेट्रोल (XUV 700 फेसलिफ्ट), एमजी हेक्टर पेट्रोल और ह्यून्दे अल्काज़ार पेट्रोल जैसी कारों से मुकाबला करेंगे.

# Tata Harrier# Tata Harrier SUV# Tata Safari# Tata Safari petrol# Tata Harrier Petrol# Cars# New Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • तीसरी पीढ़ी की Q3 ने 2025 के बीच में ग्लोबल डेब्यू किया, जिसमें कई खास टेक अपग्रेड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं.
    2026 में लॉन्च से पहले भारत में अगली-पीढ़ी की ऑडी Q3 टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • जिस MPV के साथ यह अपना बेस शेयर करती है, उसके लॉन्च के लगभग सात साल बाद निसान का एंट्री-लेवल 7-सीटर मॉडल आ रहा है; जो जनवरी में लॉन्च होगा.
    रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी
  • वैसे तो लगभग सभी ने सिएरा को तस्वीरों में देखा है और कई लोगों ने डीलरशिप पर इसे सामने से भी देखा है, लेकिन आपने शायद सिर्फ़ सबसे महंगे मॉडल ही देखे होंगे. लेकिन बेस वेरिएंट कैसा है?
    टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस की आधिकारिक तस्वीरों आईं सामने, रु.11.49 लाख में क्या मिलेगा यहां जानें
  • अपडेटेड हेक्टर 5 ट्रिम लेवल में बेची जाती है - स्टाइल, सेलेक्ट प्रो, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो, सैवी प्रो आदि.
    2026 एमजी हेक्टर की कीमतें, वैरिएंट-के हिसाब से फीचर्स यहां जानें
  • चुने गए पावरट्रेन कॉम्बिनेशन की परवाह किए बिना, सभी टाटा सिएरा एक्म्प्लिश्ड+ ट्रिम्स की कीमत रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा है.
    टाटा सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतें आईं सामने
  • तीसरी पीढ़ी की Q3 ने 2025 के बीच में ग्लोबल डेब्यू किया, जिसमें कई खास टेक अपग्रेड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं.
    2026 में लॉन्च से पहले भारत में अगली-पीढ़ी की ऑडी Q3 टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • जिस MPV के साथ यह अपना बेस शेयर करती है, उसके लॉन्च के लगभग सात साल बाद निसान का एंट्री-लेवल 7-सीटर मॉडल आ रहा है; जो जनवरी में लॉन्च होगा.
    रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी
  • वैसे तो लगभग सभी ने सिएरा को तस्वीरों में देखा है और कई लोगों ने डीलरशिप पर इसे सामने से भी देखा है, लेकिन आपने शायद सिर्फ़ सबसे महंगे मॉडल ही देखे होंगे. लेकिन बेस वेरिएंट कैसा है?
    टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस की आधिकारिक तस्वीरों आईं सामने, रु.11.49 लाख में क्या मिलेगा यहां जानें
  • अपडेटेड हेक्टर 5 ट्रिम लेवल में बेची जाती है - स्टाइल, सेलेक्ट प्रो, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो, सैवी प्रो आदि.
    2026 एमजी हेक्टर की कीमतें, वैरिएंट-के हिसाब से फीचर्स यहां जानें
  • चुने गए पावरट्रेन कॉम्बिनेशन की परवाह किए बिना, सभी टाटा सिएरा एक्म्प्लिश्ड+ ट्रिम्स की कीमत रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा है.
    टाटा सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतें आईं सामने
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वैरिएंट की जानकारी आई सामने, मिलेगा सबसे महंगा अल्ट्रा ट्रिम