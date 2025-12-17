टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस की आधिकारिक तस्वीरों आईं सामने, रु.11.49 लाख में क्या मिलेगा यहां जानें

नई टाटा सिएरा ने पिछले कुछ महीनों में सबका ध्यान खींचा है. पिछले महीने भारत में लॉन्च हुई टाटा ने हाल ही में अपनी एसयूवी के लिए बुकिंग शुरू की है, और जनवरी में डिलेवरी शुरू होने से पहले ही उसे 70,000 से ज़्यादा कन्फर्म ऑर्डर मिल गए हैं. लेकिन जब सबकी नज़रें सभी फीचर्स वाले सबसे महंगे मॉडल पर होंगी, तो अगर कोई बेस वैरिएंट लेता है तो उसे क्या मिलेगा? चलिए, देखते हैं.

खरीदारों के पास बेस मॉडल खरीदने पर ज़्यादा बाहरी रंग विकल्प नहीं होंगे. ग्राहक प्रिस्टिन व्हाइट, प्योर ग्रे और कूर्ग क्लाउड जैसे रंगों में से ही किसी रंग को चुन सकते हैं. कुछ दूसरी एसयूवी से हटकर सिएरा के बेस मॉडल में भी ब्लैक्ड-आउट ग्रिल के ऊपरी किनारे पर पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार और पतली एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं. साइड्स में, बेस मॉडल में ब्लैक फिनिश वाले स्टील व्हील्स मिलते हैं, हालांकि आपको फ्लश सिटिंग डोर हैंडल्स बेस मॉडल से ही दिये जा रहे हैं, और C-पिलर को ब्लैक किया गया है ताकि पुरानी सिएरा की बड़ी पिछली साइड विंडो की याद दिलाई जा सके.

पीछे की तरफ, यहाँ भी आपको लाइटबार के साथ पूरा LED टेललैंप सेटअप मिलता है.

अंदर से बेस सिएरा की चमक कम हो जाती है. इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है; एक बेसिक LED रीडआउट-स्टाइल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और AC कंट्रोल्स, जो दूसरे टाटा मॉडल्स के साथ शेयर किए गए हैं, सिर्फ़ फैन स्पीड, हीटिंग और कूलिंग के लिए बेसिक एडजस्टमेंट देते हैं.

आपको ग्रे फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ के बाहरी पैसेंजर्स को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं - बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है. पीछे की तरफ कम्फर्ट के लिए खिड़कियों पर सनब्लाइंड्स और सेंटर फ्लोर कंसोल पर रियर AC वेंट्स दिए गए हैं, हालांकि हैरानी की बात है कि बेस ट्रिम वाली सिएरा में सीटबैक पॉकेट्स नहीं हैं.

एक अच्छी बात यह है कि आगे बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा है और पीछे बीच में बैठने वाले यात्री के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट है.

जहां तक ​​उन फीचर्स की बात है जो तस्वीरों में नहीं दिख रहे हैं, सिएरा में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, हेडलाइट्स में फॉलो-मी-होम फंक्शन, फोल्डिंग की के साथ सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आगे 45W टाइप C USB चार्ज पोर्ट, स्टीयरिंग के लिए टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट, 6 एयरबैग, ESP, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं.

इंजन की बात करें तो, सिएरा का बेस वैरिएंट 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन के साथ आता है, दोनों में सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. सिएरा स्मार्ट की कीमत पेट्रोल मॉडल के लिए रु.11.49 लाख और डीजल मॉडल के लिए रु.12.99 लाख है.

सभी कीमतें (एक्स-शोरूम)