2026 किआ सेल्टॉस: वैरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी

नई सेल्टॉस 10 वैरिएंट और तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. यहां प्रत्येक वैरिएंट की खासियतों, कीमत, इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों की जानकारी दी गई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नई सेल्टॉस चार मुख्य ट्रिम विकल्पों में उपलब्ध है: HTE, HTK, HTX और GTX
  • कीमतें रु.10.99 लाख से रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं
  • इंजन विकल्पों में 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल शामिल हैं

किआ ने हाल ही में भारतीय बाजार में दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस को रु.10.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. सेल्टॉस अपने नये अवतार में तीन इंजन विकल्पों के साथ 10 वैरिएंट में उपलब्ध है. यहां इसके वेरिएंट-वार फीचर्स, कीमतों, इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों का विवरण दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस भारत में रु.10.99 लाख में हुई लॉन्च

21

 

किआ सेल्टॉस HTE

इंजन/ट्रांसमिशन और कीमतें (एक्स-शोरूम)

 

1.5 लीटर NA पेट्रोल 6MT - रु.10.99 लाख  

1.5 लीटर डीजल 6MT - रु.12.59 लाख 

 

फीचर्स

• एलईडी हेडलाइट्स,एलईडी डीआएल 

• एलईडी टेल लैंपl 

• 16-इंच स्टील व्हील के साथ कवर 

• फ्रंट और रियर स्किड प्लेट के साथ सिल्वर फिनिश 

• शॉर्क फिन एंटिना, इंटीग्रेटेड रियर स्पाइलर 

• मैनुअल AC के साथ रियर AC वेंट्स 

• 10.25-इंच टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले 

• 12-इंच LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ TFT MID 

• क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग 

• डुअल यूएसबी टाईप-C पोर्ट (फ्रंट और रियर) 

• इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल ORVMs

Kia Seltos

किआ सेल्टॉस HTE (O)

 

इंजन/ट्रांसमिशन और कीमत (एक्स-शोरूम) 

• 1.5  लीटर NA पेट्रोल 6 मैनुअल – रु.12.09 लाख 

• 1.5 लीटर NA पेट्रोल IVT – रु.13.39 लाख 

• 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल 6iMT – रु.12.89 लाख  

• 1.5 लीटर डीज़ल 6 मैनुअल – रु.13.69 लाख 

• 1.5 लीटर डीज़ल 6 ऑटोमेटिक – रु. 14.99 लाख  

 

HTE की तुलना में अतिरिक्त फीचर्स

 

• स्टील व्हील 

• कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप 

• ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स 

• सेमी-लेदरेट सीट्स 

• 60:40 स्प्लिट रियर सीट के साथ आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स  

• रियर पैसेंजर एडजेस्टेबल हैडरेस्ट 

• वन-टच ड्राइवर विंडो (ऑटो अप/डाउन) 

• ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स (ऑटोमेटिक वैरिएंट्स) 

• पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमेटिक वैरिएंट्स)

Kia Seltos 17

किआ सेल्टॉस HTK

 

इंजन/ट्रांसमिशन और कीमत (एक्स-शोरूम) 

• 1.5 लीटर NA पेट्रोल 6MT – रु.13.09 लाख

• 1.5 लीटर NA पेट्रोल IVT – रु.14.39 लाख

• 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल 6iMT – रु.13.89 लाख  

• 1.5 लीटर डीज़ल 6MT – रु.14.69 लाख

• 1.5 लीटर डीज़ल 6AT – रु.15.99 लाख

 

HTE (O) की तुलना में अतिरिक्त फीचर्स

 

• एलईडी फॉग लैंप  

• स्किड प्लेट

• साइड डोर गॉर्निश  

• 12.3-इंच HD टचस्क्रीन 

• किआ कनेक्ट 2.0 के साथ OTA अपडेट्स 

• डुअल-ज़ोन ऑटोमेटिक क्लाइमेंट कंट्रोल  

• बोस 8-स्पीकर्स साउंड सिस्टम 

• 64-कलर एंबियंट लाइटिंग 

• लेदरेट डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स 

• ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम

 

28

किआ सेल्टॉस HTX (A)

 

इंजन/ट्रांसमिशन और कीमत (एक्स-शोरूम) 

 

• 1.5 लीटर NA पेट्रोल 6MT –रु.16.69 लाख 

• 1.5 लीटर NA पेट्रोल IVT – रु.17.99 लाख 

• 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल 7DCT – रु.18.79 लाख 

• 1.5 लीटर डीज़ल 6MT –रु.18.29 लाख 

• 1.5 लीटर डीज़ल 6AT – रु.19.59 लाख 

   


HTX के ऊपर मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स

 

• ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल

• 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 

• लेवल 2 ADAS (21 फीचर्स) 

• 360-डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर 

• स्मार्ट क्रज़ कंट्रोल के साथ स्टॉप एंड गो (ऑटोमेटिक केवल)

Kia Seltos 7

किआ सेल्टॉस GTX / X-लाइन

 

इंजन/ट्रांसमिशन और कीमत (एक्स-शोरूम) 

• 1.5 लीटर NA पेट्रोल IVT – रु.19.49 लाख 

• 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल 7डीसीटी – रु.19.99 लाख 

• 1.5 लीटर डीज़ल 6AT – रु,19.99 लाख 

 

GTX के ऊपर मिलने वाले फीचर्स

 

• फुल ADAS लेवल 2 सूट

• हाइलाइन TPMS 

• ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक 

• रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट 

• पार्किंग कोलिज़न अवोंइडेंस असिस्ट 

• स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल 

 

2026 किआ सेल्टॉस के सभी वैरिेएंट्स की कीमतें नीचे दी गई हैं:-

2026 किआ       सेल्टॉस वैरिएंट्सएक्स-शोरूम कीमत 
 1.5 NA पेट्रोल मैनुअल1.5 NA पेट्रोल iVT1.5 T-GDI टर्बो iMT1.5 T-GDI टर्बो DCT1.5 डीज़ल मैनुअल1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक 
HTE ₹10.99 लाख

 

 

 

₹12.59 लाख

 

HTE (O) ₹12.09 लाख₹13.39 लाख₹12.89 लाख

 

₹13.69 लाखRs 14.99 लाख
HTK ₹13.09 लाख₹14.39 लाख₹13.89 लाख

 

₹14.69 लाखRs 15.99 लाख
HTK (O) ₹14.19 लाख₹15.49 लाख₹14.99 लाख₹16.29 लाख₹15.79 लाखRs 17.09 लाख
HTX ₹15.99 lलाख₹16.89 लाख

 

₹17.69 लाख₹17.19 लाखRs 18.49 लाख
HTX (A) ₹16.69 लाख₹17.99 लाख

 

₹18.79 लाख₹18.29 लाखRs 19.59 लाख
GTX 

 

₹18.39 लाख

 

₹19.19 लाख

 

₹19.79 लाख
GTX (A) 

 

₹19.49 लाख

 

₹19.99 लाख

 

₹19.99 लाख
X-Line 

 

₹18.39 लाख

 

₹19.19 लाख

 

₹19.79 लाख
X-Line (A) 

 

₹19.49 लाख

 

₹19.99 लाख

 

₹19.99 लाख

 

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

किया सेल्टोस 2026 पर अधिक शोध

किया सेल्टोस 2026

किया सेल्टोस 2026

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 12 - 21 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Jan 2, 2026

लोकप्रिय किया मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
    दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक
  • BYD ने 2025 में 46 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इसकी वृद्धि दर सबसे धीमी रही. विदेशों में डिलेवरी 10 लाख से अधिक हो गई, जबकि 22.60 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री इसे पहली बार टेस्ला से आगे ले जा सकती है.
    BYD ने 2025 में 46 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की, 22.60 लाख ईवी डिलेवरी के साथ टेस्ला को कर सकती है पीछे
  • नया HX5+ वैरिएंट केवल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कप्पा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. वहीं, HX4 वैरिएंट में अब ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है.
    FASTag उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत, फरवरी 2026 से KYV प्रक्रिया होगी खत्म
  • नया HX5+ वेरिएंट केवल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले कप्पा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है. वहीं, HX4 वेरिएंट में अब ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्ट करने की सुविधा मिलती है.
    ह्यून्दे वेन्यू का HX5+ वैरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.9.99 लाख
  • तीन इंजन विकल्पों के साथ 10 वेरिएंट में उपलब्ध, दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस आखिरकार भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है.
    2026 किआ सेल्टॉस भारत में रु.10.99 लाख में हुई लॉन्च
