2026 किआ सेल्टॉस: वैरिएंट, फीचर्स और कीमतों की जानकारी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 5, 2026
हाइलाइट्स
- नई सेल्टॉस चार मुख्य ट्रिम विकल्पों में उपलब्ध है: HTE, HTK, HTX और GTX
- कीमतें रु.10.99 लाख से रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं
- इंजन विकल्पों में 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल शामिल हैं
किआ ने हाल ही में भारतीय बाजार में दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस को रु.10.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. सेल्टॉस अपने नये अवतार में तीन इंजन विकल्पों के साथ 10 वैरिएंट में उपलब्ध है. यहां इसके वेरिएंट-वार फीचर्स, कीमतों, इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों का विवरण दिया गया है.
यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस भारत में रु.10.99 लाख में हुई लॉन्च
किआ सेल्टॉस HTE
इंजन/ट्रांसमिशन और कीमतें (एक्स-शोरूम)
1.5 लीटर NA पेट्रोल 6MT - रु.10.99 लाख
1.5 लीटर डीजल 6MT - रु.12.59 लाख
फीचर्स
• एलईडी हेडलाइट्स,एलईडी डीआएल
• एलईडी टेल लैंपl
• 16-इंच स्टील व्हील के साथ कवर
• फ्रंट और रियर स्किड प्लेट के साथ सिल्वर फिनिश
• शॉर्क फिन एंटिना, इंटीग्रेटेड रियर स्पाइलर
• मैनुअल AC के साथ रियर AC वेंट्स
• 10.25-इंच टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले
• 12-इंच LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ TFT MID
• क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस एंट्री, सेंट्रल लॉकिंग
• डुअल यूएसबी टाईप-C पोर्ट (फ्रंट और रियर)
• इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल ORVMs
किआ सेल्टॉस HTE (O)
इंजन/ट्रांसमिशन और कीमत (एक्स-शोरूम)
• 1.5 लीटर NA पेट्रोल 6 मैनुअल – रु.12.09 लाख
• 1.5 लीटर NA पेट्रोल IVT – रु.13.39 लाख
• 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल 6iMT – रु.12.89 लाख
• 1.5 लीटर डीज़ल 6 मैनुअल – रु.13.69 लाख
• 1.5 लीटर डीज़ल 6 ऑटोमेटिक – रु. 14.99 लाख
HTE की तुलना में अतिरिक्त फीचर्स
• स्टील व्हील
• कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप
• ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स
• सेमी-लेदरेट सीट्स
• 60:40 स्प्लिट रियर सीट के साथ आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स
• रियर पैसेंजर एडजेस्टेबल हैडरेस्ट
• वन-टच ड्राइवर विंडो (ऑटो अप/डाउन)
• ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स (ऑटोमेटिक वैरिएंट्स)
• पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमेटिक वैरिएंट्स)
किआ सेल्टॉस HTK
इंजन/ट्रांसमिशन और कीमत (एक्स-शोरूम)
• 1.5 लीटर NA पेट्रोल 6MT – रु.13.09 लाख
• 1.5 लीटर NA पेट्रोल IVT – रु.14.39 लाख
• 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल 6iMT – रु.13.89 लाख
• 1.5 लीटर डीज़ल 6MT – रु.14.69 लाख
• 1.5 लीटर डीज़ल 6AT – रु.15.99 लाख
HTE (O) की तुलना में अतिरिक्त फीचर्स
• एलईडी फॉग लैंप
• स्किड प्लेट
• साइड डोर गॉर्निश
• 12.3-इंच HD टचस्क्रीन
• किआ कनेक्ट 2.0 के साथ OTA अपडेट्स
• डुअल-ज़ोन ऑटोमेटिक क्लाइमेंट कंट्रोल
• बोस 8-स्पीकर्स साउंड सिस्टम
• 64-कलर एंबियंट लाइटिंग
• लेदरेट डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स
• ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम
किआ सेल्टॉस HTX (A)
इंजन/ट्रांसमिशन और कीमत (एक्स-शोरूम)
• 1.5 लीटर NA पेट्रोल 6MT –रु.16.69 लाख
• 1.5 लीटर NA पेट्रोल IVT – रु.17.99 लाख
• 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल 7DCT – रु.18.79 लाख
• 1.5 लीटर डीज़ल 6MT –रु.18.29 लाख
• 1.5 लीटर डीज़ल 6AT – रु.19.59 लाख
HTX के ऊपर मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स
• ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले पैनल
• 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
• लेवल 2 ADAS (21 फीचर्स)
• 360-डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर
• स्मार्ट क्रज़ कंट्रोल के साथ स्टॉप एंड गो (ऑटोमेटिक केवल)
किआ सेल्टॉस GTX / X-लाइन
इंजन/ट्रांसमिशन और कीमत (एक्स-शोरूम)
• 1.5 लीटर NA पेट्रोल IVT – रु.19.49 लाख
• 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल 7डीसीटी – रु.19.99 लाख
• 1.5 लीटर डीज़ल 6AT – रु,19.99 लाख
GTX के ऊपर मिलने वाले फीचर्स
• फुल ADAS लेवल 2 सूट
• हाइलाइन TPMS
• ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
• रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट
• पार्किंग कोलिज़न अवोंइडेंस असिस्ट
• स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल
2026 किआ सेल्टॉस के सभी वैरिेएंट्स की कीमतें नीचे दी गई हैं:-
|2026 किआ सेल्टॉस वैरिएंट्स
|एक्स-शोरूम कीमत
|1.5 NA पेट्रोल मैनुअल
|1.5 NA पेट्रोल iVT
|1.5 T-GDI टर्बो iMT
|1.5 T-GDI टर्बो DCT
|1.5 डीज़ल मैनुअल
|1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक
|HTE
|₹10.99 लाख
|₹12.59 लाख
|HTE (O)
|₹12.09 लाख
|₹13.39 लाख
|₹12.89 लाख
|₹13.69 लाख
|Rs 14.99 लाख
|HTK
|₹13.09 लाख
|₹14.39 लाख
|₹13.89 लाख
|₹14.69 लाख
|Rs 15.99 लाख
|HTK (O)
|₹14.19 लाख
|₹15.49 लाख
|₹14.99 लाख
|₹16.29 लाख
|₹15.79 लाख
|Rs 17.09 लाख
|HTX
|₹15.99 lलाख
|₹16.89 लाख
|₹17.69 लाख
|₹17.19 लाख
|Rs 18.49 लाख
|HTX (A)
|₹16.69 लाख
|₹17.99 लाख
|₹18.79 लाख
|₹18.29 लाख
|Rs 19.59 लाख
|GTX
|₹18.39 लाख
|₹19.19 लाख
|₹19.79 लाख
|GTX (A)
|₹19.49 लाख
|₹19.99 लाख
|₹19.99 लाख
|X-Line
|₹18.39 लाख
|₹19.19 लाख
|₹19.79 लाख
|X-Line (A)
|₹19.49 लाख
|₹19.99 लाख
|₹19.99 लाख
