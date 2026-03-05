भारत में Jetour T2 एसयूवी के डिजाइन का पेटेंट हुआ रजिस्टर्ड

जेएसडब्ल्यू मोटर्स के आगामी डेब्यू मॉडल, जो जेटूर टी2 पर आधारित है, के लिए भारत में एक डिज़ाइन पेटेंट दाखिल किया गया है. यह पेटेंट आवेदन जेटूर की मूल कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल द्वारा प्रस्तुत किया गया था. जेएसडब्ल्यू समूह आने वाले महीनों में अपने स्वयं के ब्रांड के तहत भारतीय यात्री वाहन बाजार में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी ने अपने ऑटोमोटिव उद्यम को समर्थन देने के लिए चेरी के साथ साझेदारी की है.

टीज़र इमेज और पेटेंट दोनों एक चौकोर आकार की एसयूवी की ओर इशारा करते हैं, जिसका अनुपात सीधा और सामने का प्रोफ़ाइल चौकोर है. टीज़र में, कार का अधिकांश हिस्सा शैडो में छिपा हुआ है, हालांकि लाइटिंग सिग्नेचर दिखाई दे रहा है, जिसमें आयताकार हेडलाइट हाउसिंग के अंदर वर्टिकल रूप से लगे एलईडी एलिमेंट्स दिख रहे हैं. वहीं, पेटेंट भी इसी डिज़ाइन से मेल खाता है, जिसमें आयताकार हेडलाइट्स, एक चौड़ा ग्रिल सेक्शन और एक मजबूत बम्पर डिज़ाइन है.

भारत में बिकने वाले मॉडल के पिछले हिस्से के डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, हालांकि यह संभवतः वैश्विक स्तर पर बिकने वाले वर्ज़न से काफी मिलता-जुलता रहेगा. Jetour T2 एक चौकोर आकार की एसयूवी है, जिसकी लंबाई 4.6 मीटर से अधिक (टेलगेट पर लगे स्पेयर व्हील सहित लगभग 4.7 मीटर), चौड़ाई 2 मीटर से अधिक और ऊंचाई लगभग 1.8 मीटर है, जबकि व्हीलबेस 2,800 मिमी है.

जेएसडब्ल्यू ब्रांड की एसयूवी में वैश्विक जेटूर मॉडल की तुलना में कुछ डिजाइन संबंधी बदलाव होने की भी उम्मीद है, जो संभवतः बंपर, पहियों और प्रकाश व्यवस्था जैसे तत्वों पर केंद्रित होंगे.

वैश्विक स्तर पर, जेटूर टी2 टर्बो-पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड दोनों पावरट्रेन विकल्पों के साथ-साथ टू-व्हील और फोर-व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है. खबरों के अनुसार, भारत में लॉन्च होने वाले वैरिएंट के लिए प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम को प्राथमिकता दी जा सकती है.