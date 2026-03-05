होंडा सिटी, एलिवेट और अमेज मार्च में भारी छूट के साथ होंगी उपलब्ध

अगर आप इस महीने होंडा कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो जापानी कार निर्माता कंपनी मार्च महीने में अपनी सभी कारों पर भारी छूट दे रही है. सिटी, एलिवेट और अमेज तीनों मॉडल आकर्षक लाभों के साथ खरीदे जा सकते हैं, जिनमें नकद छूट, एक्सचेंज बोनस या लॉयल्टी पॉइंट्स शामिल हैं. ये लाभ शहर, वेरिएंट और स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं.

जहां एक ओर दमदार हाइब्रिड सिटी पर सबसे ज्यादा रु.1.97 लाख की छूट मिल रही है, वहीं पेट्रोल वैरिएंट पर भी एक्स-शोरूम कीमत में रु.1.56 लाख तक की छूट दी जा रही है. वहीं, मार्च महीने के दौरान एलिवेट पर रु.1.81 लाख तक की छूट उपलब्ध है. इस सी-एसयूवी की हर महीने औसतन 2000 यूनिट्स की बिक्री हो रही है.

अमेज लाइन-अप की बात करें तो, भारत में इस समय पुरानी और नई दोनों जेनरेशन की अमेज कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. जहां पुरानी जेनरेशन के मॉडल पर रु.68,000 तक की छूट मिल रही है, वहीं मौजूदा जेनरेशन के मॉडल को इस महीने रु.57,000 तक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है.