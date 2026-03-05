पत्रिकायूज़्ड कार्स
होंडा सिटी, एलिवेट और अमेज मार्च में भारी छूट के साथ होंगी उपलब्ध

सिटी और एलिवेट पर रु.1.97 लाख तक का लाभ मिल रहा है, वहीं पुरानी और नई दोनों जेनरेशन की अमेज पर रु.68,000 तक की छूट उपलब्ध है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 5, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • सिटी हाइब्रिड पर रु.1.97 लाख की सबसे बड़ी छूट उपलब्ध है
  • अमेज के पुराने और नए दोनों मॉडल्स पर भी छूट मिल रही है
  • एलिवेट पर रु.1.81 लाख तक की छूट उपलब्ध है

अगर आप इस महीने होंडा कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो जापानी कार निर्माता कंपनी मार्च महीने में अपनी सभी कारों पर भारी छूट दे रही है. सिटी, एलिवेट और अमेज तीनों मॉडल आकर्षक लाभों के साथ खरीदे जा सकते हैं, जिनमें नकद छूट, एक्सचेंज बोनस या लॉयल्टी पॉइंट्स शामिल हैं. ये लाभ शहर, वेरिएंट और स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं.

 

यह भी पढ़ें: होंडा अमेज ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की

Honda Elevate Built For Our Roads and Lives

जहां एक ओर दमदार हाइब्रिड सिटी पर सबसे ज्यादा रु.1.97 लाख की छूट मिल रही है, वहीं पेट्रोल वैरिएंट पर भी एक्स-शोरूम कीमत में रु.1.56 लाख तक की छूट दी जा रही है. वहीं, मार्च महीने के दौरान एलिवेट पर रु.1.81 लाख तक की छूट उपलब्ध है. इस सी-एसयूवी की हर महीने औसतन 2000 यूनिट्स की बिक्री हो रही है.

Honda Amaze Image 62

अमेज लाइन-अप की बात करें तो, भारत में इस समय पुरानी और नई दोनों जेनरेशन की अमेज कारें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. जहां पुरानी जेनरेशन के मॉडल पर रु.68,000 तक की छूट मिल रही है, वहीं मौजूदा जेनरेशन के मॉडल को इस महीने रु.57,000 तक की छूट के साथ खरीदा जा सकता है.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारत में 2022 में लॉन्च हुई टियागो ईवी को पिछले साल एक ध्यान देने लायक बदलाव मिला, जिसमें नए फीचर्स और कुछ स्टाइलिंग संबंधी बदलाव शामिल किए गए.
    नई टाटा टियागो ईवी भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान आई नज़र, क्या बेहतर रेंज के साथ आएगी?
  • भारतीय बाजार में एमजी का अगला नया लॉन्च वुलिंग स्टारलाइट 560 पर आधारित मॉडल हो सकता है, जिसे भारत में दूसरी बार टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
    नई एमजी प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • एक्सटर फेसलिफ्ट को इस साल की शुरुआत में भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया था.
    दक्षिण कोरिया में ह्यून्दे एक्स्टर फेसलिफ्ट के बाहरी हिस्से की झलक दिखी
  • एक एसयूवी के नए टेस्ट मॉडल को देखा गया है और यह तीन-रो वाली टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर होने की संभावना है.
    टोयोटा हाइराइडर का 7-सीटर वैरिएंट टैस्टिंग के दौरान दिखा
  • नई टॉप-रेंज xDrive 30, M स्पोर्ट प्रो ट्रिम में उपलब्ध है और 255bhp की ताकत और 400Nm की ताकत पैदा करता है. यह मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.
    बीएमडब्ल्यू X3 xDrive30 M स्पोर्ट प्रो भारत में रु.74.50 लाख में हुई लॉन्च
