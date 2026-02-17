पत्रिकायूज़्ड कार्स
टोयोटा हाइराइडर का 7-सीटर वैरिएंट टैस्टिंग के दौरान दिखा

एक एसयूवी के नए टेस्ट मॉडल को देखा गया है और यह तीन-रो वाली टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर होने की संभावना है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 7-सीटर टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया
  • लॉन्ग व्हीलबेस और पीछे का चौड़ा हिस्सा तीसरी रो के जुड़ने का संकेत देते हैं
  • अलॉय व्हील मौजूदा हाइराइडर मॉडल के समान हैं

अप्रैल 2025 में, टोयोटा हाइराइडर पर आधारित तीन-रो वाली एसयूवी मानी जा रही एक कार के स्पाई शॉट्स सामने आए, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा. हालांकि, बाद में पता चला कि वह मॉडल वास्तव में मारुति विक्टोरिस थी. अब, लगभग एक साल बाद, एक नए टेस्ट मॉडल की तस्वीरें सामने आई हैं, और यह टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर का 7-सीटर वैरिएंट प्रतीत होता है, जो वर्तमान में भारत में बिक रही है.

Toyota Hyryder 7 Seat Version Spied

यह टेस्ट मॉडल, जिसे टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर का तीन-रो वाला वैरिएंट माना जा रहा है, मानक मॉडल के सीधे एसयूवी अनुपात को काफी हद तक बरकरार रखता है, हालांकि विस्तारित पिछला हिस्सा आसानी से पहचाना जा सकता है. जबकि ढके होने के तहत सामने और साइड प्रोफाइल काफी हद तक समान दिखते हैं, लंबी छत और फैला हुआ पिछला हिस्सा अतिरिक्त सीटों की ओर इशारा करते हैं.

 

यह भी पढ़ें: टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर में वैकल्पिक 'टेक पैकेज' के साथ मिलेगा हेड-अप डिस्प्ले और डैश कैम

 

क्वार्टर ग्लास एरिया भी थोड़ा बड़ा दिखता है, जिससे तीसरी रो के लिए जगह होने का संकेत मिलता है. टेस्ट कार में पांच-सीटर मॉडल के समान आकार और डिज़ाइन के अलॉय व्हील लगे हैं, और इसका पूरा लुक पहले जैसा ही है, हालांकि पीछे की ओर लंबाई थोड़ी बढ़ी हुई दिखती है.

Hyryder side 2022 07 20 T13 02 56 188 Z

फिलहाल कैबिन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सात सीटों वाले इस वर्जन में एक अतिरिक्त तीसरी रो के साथ-साथ स्टैंडर्ड हाइराइडर की तुलना में कुछ अपग्रेड होने की उम्मीद है. संभावित अतिरिक्त फीचर्स में लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और कार के अंदर की पूरी तकनीक में सुधार शामिल हो सकते हैं.

 

हाइराइडर का 7-सीट वाला वैरिएंट संभवतः 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और एक दमदार हाइब्रिड वर्जन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.5-लीटर इंजन भी होगा. ट्रांसमिशन विकल्प पहले जैसे ही रह सकते हैं, जिनमें 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट और हाइब्रिड मॉडल के लिए ई-सीवीटी ऑटोमैटिक शामिल हैं.

 

स्पाई शॉट सूत्र

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नई टॉप-रेंज xDrive 30, M स्पोर्ट प्रो ट्रिम में उपलब्ध है और 255bhp की ताकत और 400Nm की ताकत पैदा करता है. यह मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.
    बीएमडब्ल्यू X3 xDrive30 M स्पोर्ट प्रो भारत में रु.74.50 लाख में हुई लॉन्च
  • मेरिडियन का स्पेशल एडिशन पूरी तरह से फीचर लोडेड मेरिडियन ओवरलैंड पर आधारित है.
    भारत में जीप मेरिडियन ट्रैक एडिशन हुआ लॉन्च; कीमतें रु.35.95 लाख से शुरू
  • JSW MG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक भविष्य की ओर अग्रसर है, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक नई ऊर्जा वाहनों (NEVs) के बाजार में 30% हिस्सेदारी हासिल करना है.
    एमजी की भारत में पहली प्लग-इन हाइब्रिड कार 2026 में आएगी, एमडी अनुराग मेहरोत्रा ​​ने की पुष्टि
  • टैस्टिंग कार के कैबिन की नई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली पहली मारुति कार बन सकती है.
    मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • SIAM ने बताया कि जनवरी महीने में यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की बिक्री अब तक की सबसे अच्छी रही.
    SIAM ने जनवरी 2026 में लगभग 4.50 लाख पैसेंजर व्हीकल और 19 लाख से अधिक की दोपहिया वाहनों की बिक्री की
