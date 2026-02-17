टोयोटा हाइराइडर का 7-सीटर वैरिएंट टैस्टिंग के दौरान दिखा

अप्रैल 2025 में, टोयोटा हाइराइडर पर आधारित तीन-रो वाली एसयूवी मानी जा रही एक कार के स्पाई शॉट्स सामने आए, जिन्होंने सबका ध्यान खींचा. हालांकि, बाद में पता चला कि वह मॉडल वास्तव में मारुति विक्टोरिस थी. अब, लगभग एक साल बाद, एक नए टेस्ट मॉडल की तस्वीरें सामने आई हैं, और यह टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर का 7-सीटर वैरिएंट प्रतीत होता है, जो वर्तमान में भारत में बिक रही है.

यह टेस्ट मॉडल, जिसे टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर का तीन-रो वाला वैरिएंट माना जा रहा है, मानक मॉडल के सीधे एसयूवी अनुपात को काफी हद तक बरकरार रखता है, हालांकि विस्तारित पिछला हिस्सा आसानी से पहचाना जा सकता है. जबकि ढके होने के तहत सामने और साइड प्रोफाइल काफी हद तक समान दिखते हैं, लंबी छत और फैला हुआ पिछला हिस्सा अतिरिक्त सीटों की ओर इशारा करते हैं.

क्वार्टर ग्लास एरिया भी थोड़ा बड़ा दिखता है, जिससे तीसरी रो के लिए जगह होने का संकेत मिलता है. टेस्ट कार में पांच-सीटर मॉडल के समान आकार और डिज़ाइन के अलॉय व्हील लगे हैं, और इसका पूरा लुक पहले जैसा ही है, हालांकि पीछे की ओर लंबाई थोड़ी बढ़ी हुई दिखती है.

फिलहाल कैबिन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सात सीटों वाले इस वर्जन में एक अतिरिक्त तीसरी रो के साथ-साथ स्टैंडर्ड हाइराइडर की तुलना में कुछ अपग्रेड होने की उम्मीद है. संभावित अतिरिक्त फीचर्स में लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और कार के अंदर की पूरी तकनीक में सुधार शामिल हो सकते हैं.

हाइराइडर का 7-सीट वाला वैरिएंट संभवतः 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और एक दमदार हाइब्रिड वर्जन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.5-लीटर इंजन भी होगा. ट्रांसमिशन विकल्प पहले जैसे ही रह सकते हैं, जिनमें 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट और हाइब्रिड मॉडल के लिए ई-सीवीटी ऑटोमैटिक शामिल हैं.

स्पाई शॉट सूत्र