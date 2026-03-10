पत्रिकायूज़्ड कार्स
ह्यून्दे वेन्यू HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट रु.13.70 लाख में हुआ लॉन्च

ह्यून्दे ने वेन्यू के लिए रु.13.70 लाख में एक नया HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट पेश किया है और साथ ही यह घोषणा की है कि इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार हो चुका है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • वेन्यू का नया HX8 डीज़ल AT वेरिएंट लॉन्च हुआ
  • कीमत ₹13.70 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • सबकॉम्पैक्ट SUV ने भारत में 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार किया

ह्यून्दे मोटर इंडिया ने वेन्यू की लाइनअप में एक नया HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट शामिल करके इसका विस्तार किया है. रु.13.70 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला यह नया वेरिएंट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की लाइनअप में टर्बो पेट्रोल HX8 डीसीटी और HX10 वेरिएंट के बीच आता है.

new hyundai venue to get diesel automatic combination carandbike scoop 1

नए वेरिएंट में 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो छह-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. पहले यह डीजल-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन केवल HX5 और HX10 वेरिएंट में ही उपलब्ध था, लेकिन ह्यून्दे ने अब इसे अन्य वेरिएंट्स में भी उपलब्ध करा दिया है. यह इंजन 114 बीएचपी की ताकत और 250 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 में लॉन्च होने से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी

 

फीचर्स की बात करें तो, HX8 डीज़ल AT में फ्रंट-रो वेंटिलेटेड सीटें, वेन्यू ब्रांडिंग के साथ डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री और चार तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट दी गई है. अन्य इक्विपमेंट में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कंट्रोलर ओवर-द-एयर (OTA) व्हीकल अपडेट्स, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और रियर डिस्क ब्रेक शामिल हैं.

Hyundai Venue 19

नए वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग और ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं: इको, नॉर्मल और स्पोर्ट. इसके अलावा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में रेत, कीचड़ और बर्फ के लिए मोड दिए गए हैं, साथ ही पैडल शिफ्टर्स भी पैकेज का हिस्सा हैं.

 

इस नए वैरिएंट के लॉन्च के साथ ही ह्यून्दे ने यह भी घोषणा की है कि वेन्यू की 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार हो चुका है. कार निर्माता कंपनी ने नवंबर 2025 में भारत में दूसरी पीढ़ी की वेन्यू लॉन्च की थी. इसके बाद, जनवरी 2026 में वेन्यू को 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प के साथ एक नया HX5+ वेरिएंट मिला.

  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कार निर्माता कंपनी को BE 6 बैटमैन एडिशन को दोबारा लॉन्च करने के बाद ऑनलाइन कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें पहले बैच के खरीदारों ने सीमित संख्या में निर्मित एसयूवी के शुरुआती खरीदारों से किए गए वादे के अनुसार एक्स्क्लूसिविटी पर सवाल उठाए हैं.
    महिंद्रा BE 6 बेटमैन एडिशन: एक्सक्लूसिविटी पर उठे सवालों के बीच कंपनी ने दी सफाई, 2026 के लिए 999 और यूनिट की पुष्टि
  • सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से निकट भविष्य में रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर अधिक सुगम हो सकता है.
    इंटर-स्टेट व्हीकल ट्रांसफर के लिए जल्द ही नहीं होगी NOC की आवश्यकता
  • जून में वैश्विक बाजारों में आने की उम्मीद है, चीन के लिए विशेष रूप से बनी PHEV Eletre में X जोड़ा गया है. यह लगभग 939bhp की ताकत और 350 किमी की इलेक्ट्रिक रेंज के साथ आती है.
    लोटस इलेट्रे एक्स प्लग-इन हाइब्रिड से उठा पर्दा, सिंगल चार्ज पर लगभग 1200 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा
  • दूसरी पीढ़ी की जीटी 4-डोर कूपे ऑल-व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन के साथ पेश करेगी.
    अगली पीढ़ी की मर्सिडीज-एएमजी GT4-डोर कूपे का कैबिन आया सामने
  • रेनॉ का कहना है कि नया मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के टॉप हैट और 4 मीटर से कम लंबाई से लेकर 4.7 मीटर तक के मॉडलों को एडजेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
    नई रेनॉ डस्टर का ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म नेक्सॉन की प्रतिद्वंदी, सेडान, एमपीवी और अन्य वाहनों को दे सकता है जन्म
