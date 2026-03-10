ह्यून्दे वेन्यू HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट रु.13.70 लाख में हुआ लॉन्च

ह्यून्दे मोटर इंडिया ने वेन्यू की लाइनअप में एक नया HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट शामिल करके इसका विस्तार किया है. रु.13.70 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला यह नया वेरिएंट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की लाइनअप में टर्बो पेट्रोल HX8 डीसीटी और HX10 वेरिएंट के बीच आता है.

नए वेरिएंट में 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो छह-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है. पहले यह डीजल-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन केवल HX5 और HX10 वेरिएंट में ही उपलब्ध था, लेकिन ह्यून्दे ने अब इसे अन्य वेरिएंट्स में भी उपलब्ध करा दिया है. यह इंजन 114 बीएचपी की ताकत और 250 एनएम का टॉर्क पैदा करता है.

फीचर्स की बात करें तो, HX8 डीज़ल AT में फ्रंट-रो वेंटिलेटेड सीटें, वेन्यू ब्रांडिंग के साथ डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री और चार तरह से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट दी गई है. अन्य इक्विपमेंट में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कंट्रोलर ओवर-द-एयर (OTA) व्हीकल अपडेट्स, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और रियर डिस्क ब्रेक शामिल हैं.

नए वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग और ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं: इको, नॉर्मल और स्पोर्ट. इसके अलावा, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में रेत, कीचड़ और बर्फ के लिए मोड दिए गए हैं, साथ ही पैडल शिफ्टर्स भी पैकेज का हिस्सा हैं.

इस नए वैरिएंट के लॉन्च के साथ ही ह्यून्दे ने यह भी घोषणा की है कि वेन्यू की 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार हो चुका है. कार निर्माता कंपनी ने नवंबर 2025 में भारत में दूसरी पीढ़ी की वेन्यू लॉन्च की थी. इसके बाद, जनवरी 2026 में वेन्यू को 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प के साथ एक नया HX5+ वेरिएंट मिला.