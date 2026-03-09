अगली पीढ़ी की मर्सिडीज-एएमजी GT4-डोर कूपे का कैबिन आया सामने
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 9, 2026
हाइलाइट्स
- दूसरी पीढ़ी की एएमजी जीटी 4-डोर एक पूर्णतः इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के रूप में लॉन्च होगी
- यह एएमजी.ईए ईवी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी
- कैबिन में न्यूनतम स्विच के साथ ड्राइवर-केंद्रित डिज़ाइन है
मर्सिडीज-बेंज ने आगामी हफ्तों में लॉन्च होने वाली दूसरी पीढ़ी की एएमजी जीटी 4-डोर कूपे के कैबिन को पेश किया है. चार दरवाजों वाली एएमजी स्पोर्ट्स कार की इस नई पीढ़ी में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय बदलाव इसके पूर्ववर्ती मॉडल के 6-सिलेंडर, V8 और V8 PHEV पावरट्रेन के स्थान पर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन का उपयोग करना है.
यह भी पढ़ें: भारत में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास रु.1.40 करोड़ में हुई लॉन्च
अन्य आधुनिक मर्सिडीज कारों के विपरीत, नई जीटी में तीन डिस्प्ले को रखने वाला फ्लश सिंगल-पीस डैश फेसिया नहीं है; केंद्रीय टचस्क्रीन ड्राइवर की ओर झुकी हुई है
कैबिन की बात करें तो, नई AMG GT 4-डोर मर्सिडीज के नये कैबिन डिज़ाइन फिलॉसफी को अपनाती है, जिसमें डैशबोर्ड में तीन स्क्रीन लगी हैं और स्विच बहुत कम हैं. दिलचस्प बात यह है कि अन्य मर्सिडीज मॉडलों के विपरीत, जिनमें एक सपाट सिंगल-पीस डैश फेसिया होता है, इस कार के सेंटर कंसोल में ड्राइवर की तरफ एक खास ब्रेक है, जिसमें 14 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन ड्राइवर की ओर झुकी हुई है. आगे बैठे यात्री को भी अपनी 14 इंच की टचस्क्रीन मिलती है, जबकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.2 इंच का छोटा यूनिट है.
सेंटर कंसोल पर न्यूनतम स्विच; तीन डायल वाहन की सेटिंग्स को ड्राइवर की पसंद के अनुसार एडजेस्ट करते हैं
सेंट्रल कंसोल की बात करें तो, एयर कंडीशनिंग वेंट सेंट्रल टचस्क्रीन के नीचे स्थित हैं और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ड्राइवर की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं, जबकि ऊंचे फ्लोर कंसोल में दो फोन चार्जिंग पैड, फिजिकल बटनों की एक पंक्ति और विभिन्न ड्राइव कंट्रोल के लिए एलईडी रोशनी वाले तीन टर्बाइन-प्रेरित डायल दिए गए हैं.
नई एस-क्लास की तरह, नई एएमजी जीटी 4-डोर में भी स्टीयरिंग स्पोक्स पर फिजिकल स्विच दिए गए हैं - जो पुराने हैप्टिक बटनों से अलग हैं. इसके अलावा, एएमजी की खासियत के अनुसार, स्टीयरिंग में रोटरी कंट्रोल्स हैं जिनके नीचे हॉरिजॉन्टल स्पोक्स के नीचे एम्बेडेड डिस्प्ले दिए गए हैं, जिनका उपयोग ड्राइव मोड और सस्पेंशन सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है.
दो सीटों वाली पीछे की सीट मानक के रूप में उपलब्ध है - तीन सीटों वाली बेंच एक विकल्प है; हाई सेंटर टनल की वजह से शायद बीच में बैठे यात्री को शायद अधिक आराम न मिले.
बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो, नई AMG GT 4-डोर पिछले साल पेश किए गए AMG GT XX कॉन्सेप्ट से प्रेरित होगी. यह सेडान नए AMG.EA प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी - जो AMG का पहला विशेष BEV आर्किटेक्चर है. इंजन के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किए गए तीन-इंजन वाले सेटअप के समान हो सकता है, जिसने 1,341 bhp की अधिकतम ताकत पैदा की थी.
