भारत में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास रु.1.40 करोड़ में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 2, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में नई V-Class लग्जरी MPV लॉन्च हुई
- एक्सट्रा लॉन्ग व्हीलबेस कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है
- पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ आती है
मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारत में वी-क्लास को रु.1.40 करोड़ की एक्स-शोरूम कीमत पर फिर से लॉन्च किया है. यह लग्जरी एमपीवी 2022 में बंद होने के बाद हमारे बाजार में वापसी कर रही है; हालांकि, इसे 2023 में वैश्विक स्तर पर अपडेट किया गया था. भारत में उपलब्ध मॉडल एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जिसकी लंबाई 5.3 मीटर से अधिक और व्हीलबेस 3,430 मिमी है.
यह भी पढ़ें: नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में हुई पेश
कीमत की घोषणा के साथ ही, कार निर्माता ने पुष्टि की कि नई वी-क्लास को चाकन स्थित अपने प्लांट में असेंबल किया जाएगा. यह इस साल जनवरी में भारत में बनी जीएलएस मायबाक के लॉन्च के बाद हो रहा है. वी-क्लास की बुकिंग आज से शुरू हो रही है और इसकी डिलेवरी मार्च 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है.
नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास: बाहरी डिज़ाइन
मौजूदा वी-क्लास पिछली पीढ़ी के मॉडल का फेसलिफ्ट वर्जन है, जो पहले भारत में बिकता था और अब केवल एएमजी लाइन ट्रिम में उपलब्ध है. बाहरी हिस्से में, इसमें इंटीग्रेटेड थ्री-पॉइंटेड स्टार एलिमेंट्स वाली बड़ी ग्रिल और नए डुअल-बैरल मल्टी-बीम एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं. साइड में अपडेटेड अलॉय व्हील्स हैं, जबकि पीछे की तरफ टेल-लैंप के डिज़ाइन में बदलाव किया गया है. भारत में लॉन्च किए गए वर्जन में एएमजी लाइन एक्सटीरियर पैकेज दिया गया है, जिसमें स्पोर्टी बंपर और ग्रिल के चारों ओर रोशनी शामिल है.
नई वी-क्लास की लंबाई 5,370 मिमी, चौड़ाई 1,928 मिमी और ऊंचाई 1,880 मिमी है, जबकि व्हीलबेस 3,430 मिमी है.
नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास: कैबिन
कैबिन की बात करें तो, कैबिन में पिछले मॉडल की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं. पहले के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और नया MBUX टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सेटअप से बदल दिया गया है. V-क्लास में तीन-रो लेआउट बरकरार है, जिसमें दूसरी रो में फुटरेस्ट के साथ लाउंज-स्टाइल कैप्टन सीटें दी गई हैं.
आगे और पीछे दोनों रो की सीटें इलेक्ट्रिकली रूप से एडजेस्ट हो सकती हैं और इनमें मेमोरी फ़ंक्शन भी है, जबकि पीछे की सीटों में हीटिंग और मसाज की सुविधा भी उपलब्ध है. लाउंज सीटों के बीच के आर्मरेस्ट में वायरलेस चार्जिंग पैड लगे हुए हैं. तीसरी रो की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा है और इन्हें वाहन से पूरी तरह हटाया जा सकता है.
दूसरी और तीसरी रो के लिए सीटिंग लेआउट सिंगल रेल सिस्टम पर आधारित है, जिससे कॉन्फ़िगरेशन में लचीलापन मिलता है. लेगरूम बढ़ाने के लिए दूसरी रो की सीटों को पीछे की ओर खिसकाया जा सकता है, जबकि तीसरी रो की सीटों को पीछे की ओर करके कॉन्फ्रेंस-स्टाइल सीटिंग व्यवस्था बनाई जा सकती है. दूसरी और तीसरी रो की सीटों के फ्रेम में थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट लगे हुए हैं.
फीचर्स की बात करें तो, वी-क्लास में पावर स्लाइडिंग रियर डोर्स, पावर टेलगेट, बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डेडिकेटेड रियर जोन के साथ मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, हैंड्स-फ्री पार्किंग असिस्ट और ADAS फंक्शन्स का एक पूरा सेट दिया गया है. इस एमपीवी में मर्सिडीज का एयरमैटिक एयर सस्पेंशन भी मिलता है.
नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास: इंजन
अब V-Class के V 300 वैरिएंट में पेट्रोल इंजन का विकल्प भी उपलब्ध है. 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 223 bhp की ताकत पैदा करता है. डीजल विकल्प, जिसे 300 के नाम से भी जाना जाता है, में 2.0-लीटर इंजन है जो 233 bhp की ताकत पैदा करता है. दोनों वैरिएंट 9-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं.
नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास: प्रतिद्वंदी
भारत में, मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास लेक्सस एलएम (रु.2.15 करोड़ रुपये - 2.69 करोड़ रुपये), टोयोटा वेलफायर (1.20 करोड़ रुपये - 1.30 करोड़ जैसे मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, साथ ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एमजी एम9 (रु.70.90 लाख ) से भी टक्कर लेती है.
