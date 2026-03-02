भारत में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास रु.1.40 करोड़ में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
इसुज़ू नई डी-मैक्स वी-क्रॉसमर्सिडीज़-बेंज़ New V-Classऑडी क्यू ई-ट्रॉनमर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
हीरोरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6बेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450बीएसए स्क्रैम्बलर 650
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास रु.1.40 करोड़ में हुई लॉन्च

2022 में बंद होने के बाद यह लग्जरी एमपीवी भारतीय बाजार में वापसी कर रही है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 2, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • भारत में नई V-Class लग्जरी MPV लॉन्च हुई
  • एक्सट्रा लॉन्ग व्हीलबेस कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है
  • पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ आती है

मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारत में वी-क्लास को रु.1.40 करोड़ की एक्स-शोरूम कीमत पर फिर से लॉन्च किया है. यह लग्जरी एमपीवी 2022 में बंद होने के बाद हमारे बाजार में वापसी कर रही है; हालांकि, इसे 2023 में वैश्विक स्तर पर अपडेट किया गया था. भारत में उपलब्ध मॉडल एक्स्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जिसकी लंबाई 5.3 मीटर से अधिक और व्हीलबेस 3,430 मिमी है.

 

यह भी पढ़ें: नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में हुई पेश

 

कीमत की घोषणा के साथ ही, कार निर्माता ने पुष्टि की कि नई वी-क्लास को चाकन स्थित अपने प्लांट में असेंबल किया जाएगा. यह इस साल जनवरी में भारत में बनी जीएलएस मायबाक के लॉन्च के बाद हो रहा है. वी-क्लास की बुकिंग आज से शुरू हो रही है और इसकी डिलेवरी मार्च 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है.

Mercedes V class rear

नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास: बाहरी डिज़ाइन

मौजूदा वी-क्लास पिछली पीढ़ी के मॉडल का फेसलिफ्ट वर्जन है, जो पहले भारत में बिकता था और अब केवल एएमजी लाइन ट्रिम में उपलब्ध है. बाहरी हिस्से में, इसमें इंटीग्रेटेड थ्री-पॉइंटेड स्टार एलिमेंट्स वाली बड़ी ग्रिल और नए डुअल-बैरल मल्टी-बीम एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं. साइड में अपडेटेड अलॉय व्हील्स हैं, जबकि पीछे की तरफ टेल-लैंप के डिज़ाइन में बदलाव किया गया है. भारत में लॉन्च किए गए वर्जन में एएमजी लाइन एक्सटीरियर पैकेज दिया गया है, जिसमें स्पोर्टी बंपर और ग्रिल के चारों ओर रोशनी शामिल है.

 

नई वी-क्लास की लंबाई 5,370 मिमी, चौड़ाई 1,928 मिमी और ऊंचाई 1,880 मिमी है, जबकि व्हीलबेस 3,430 मिमी है.

 

नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास: कैबिन

Mercedes V class dash

कैबिन की बात करें तो, कैबिन में पिछले मॉडल की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं. पहले के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और नया MBUX टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सेटअप से बदल दिया गया है. V-क्लास में तीन-रो लेआउट बरकरार है, जिसमें दूसरी रो में फुटरेस्ट के साथ लाउंज-स्टाइल कैप्टन सीटें दी गई हैं.

 

आगे और पीछे दोनों रो की सीटें इलेक्ट्रिकली रूप से एडजेस्ट हो सकती हैं और इनमें मेमोरी फ़ंक्शन भी है, जबकि पीछे की सीटों में हीटिंग और मसाज की सुविधा भी उपलब्ध है. लाउंज सीटों के बीच के आर्मरेस्ट में वायरलेस चार्जिंग पैड लगे हुए हैं. तीसरी रो की सीटों में वेंटिलेशन की सुविधा है और इन्हें वाहन से पूरी तरह हटाया जा सकता है.

Mercedes V class rear side

दूसरी और तीसरी रो के लिए सीटिंग लेआउट सिंगल रेल सिस्टम पर आधारित है, जिससे कॉन्फ़िगरेशन में लचीलापन मिलता है. लेगरूम बढ़ाने के लिए दूसरी रो की सीटों को पीछे की ओर खिसकाया जा सकता है, जबकि तीसरी रो की सीटों को पीछे की ओर करके कॉन्फ्रेंस-स्टाइल सीटिंग व्यवस्था बनाई जा सकती है. दूसरी और तीसरी रो की सीटों के फ्रेम में थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट लगे हुए हैं.

 

फीचर्स की बात करें तो, वी-क्लास में पावर स्लाइडिंग रियर डोर्स, पावर टेलगेट, बर्मेस्टर सराउंड साउंड सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, डेडिकेटेड रियर जोन के साथ मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, हैंड्स-फ्री पार्किंग असिस्ट और ADAS फंक्शन्स का एक पूरा सेट दिया गया है. इस एमपीवी में मर्सिडीज का एयरमैटिक एयर सस्पेंशन भी मिलता है.

 

नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास: इंजन

अब V-Class के V 300 वैरिएंट में पेट्रोल इंजन का विकल्प भी उपलब्ध है. 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 223 bhp की ताकत पैदा करता है. डीजल विकल्प, जिसे 300 के नाम से भी जाना जाता है, में 2.0-लीटर इंजन है जो 233 bhp की ताकत पैदा करता है. दोनों वैरिएंट 9-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं.

2026 Mercedes Benz V Class Launched In India 2

नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास: प्रतिद्वंदी

भारत में, मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास लेक्सस एलएम (रु.2.15 करोड़ रुपये - 2.69 करोड़ रुपये), टोयोटा वेलफायर (1.20 करोड़ रुपये - 1.30 करोड़  जैसे मॉडलों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, साथ ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एमजी एम9 (रु.70.90 लाख ) से भी टक्कर लेती है.

# Mercedes-Benz India# Mercedes-Benz# Mercedes-Benz V-Class# Mercedes Benz AMG# 2026 V-Class# 2026 Mercedes-Benz V-Class Price# 2026 Mercedes-Benz V-Class Features# 2026 Mercedes-Benz V-Class Details# 2026 Mercedes-Benz V-Class Interior# 2026 Mercedes-Benz V-Class Exterior# New Mercedes-Benz V-Class MPV# New Mercedes-Benz V-Class# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2021 टोयोटा गलांज़ा,
    2021 टोयोटा गलांज़ा
    G | 65,874 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.1 लाख
    ₹ 10,788/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    ZXI Plus | 59,712 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.53 लाख
    ₹ 14,620/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2022 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 52,114 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.02 लाख
    ₹ 11,236/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2021 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 53,049 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.84 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XZ Plus | 56,040 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.59 लाख
    ₹ 14,757/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा नेक्सन,
    2023 टाटा नेक्सन
    Revotron XMA Plus (S) A | 55,510 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.72 लाख
    ₹ 17,283/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI A | 43,008 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.06 लाख
    ₹ 9,083/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 एमजी हेक्टर,
    2020 एमजी हेक्टर
    Sharp BS IV | 31,711 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.67 लाख
    ₹ 26,142/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई वेन्यू,
    2023 ह्युंडई वेन्यू
    SX 1.2 | 22,345 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.04 लाख
    ₹ 19,112/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2019 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    VXI | 93,851 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.91 लाख
    ₹ 6,507/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय मर्सिडीज़-बेंज़ मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • पहले के केवल डीजल इंजन वाले वी-क्लास मॉडल के विपरीत, नया मॉडल पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा.
    नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में हुई पेश
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
  • वी-क्लास लॉन्ग व्हीलबेस अवतार में भारतीय बाजार में वापसी करने के लिए तैयार है और संभवतः यह सीबीयू आयात के माध्यम से आएगी.
    नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में 3 मार्च को होगी लॉन्च
  • सीएलए को उसके पूर्णतः इलेक्ट्रिक अवतार में मार्च 2025 में विश्व स्तर पर लॉन्च किया गया था.
    मर्सिडीज-बेंज CLA ईवी भारत में अप्रैल 2026 में होगी लॉन्च
  • मर्सिडीज का कहना है कि आगामी एस-क्लास में 50% से अधिक पुर्जे नए हैं, और यह कार L4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए भी तैयार होगी.
    29 जनवरी को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने से पहले नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास की झलक दिखी
  • पहले के केवल डीजल इंजन वाले वी-क्लास मॉडल के विपरीत, नया मॉडल पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा.
    नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में हुई पेश
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
  • वी-क्लास लॉन्ग व्हीलबेस अवतार में भारतीय बाजार में वापसी करने के लिए तैयार है और संभवतः यह सीबीयू आयात के माध्यम से आएगी.
    नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास भारत में 3 मार्च को होगी लॉन्च
  • सीएलए को उसके पूर्णतः इलेक्ट्रिक अवतार में मार्च 2025 में विश्व स्तर पर लॉन्च किया गया था.
    मर्सिडीज-बेंज CLA ईवी भारत में अप्रैल 2026 में होगी लॉन्च
  • मर्सिडीज का कहना है कि आगामी एस-क्लास में 50% से अधिक पुर्जे नए हैं, और यह कार L4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए भी तैयार होगी.
    29 जनवरी को वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने से पहले नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास की झलक दिखी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास रु.1.40 करोड़ में हुई लॉन्च