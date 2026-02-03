मर्सिडीज-बेंज CLA ईवी भारत में अप्रैल 2026 में होगी लॉन्च

मर्सिडीज-बेंज अप्रैल 2026 में भारत में ऑल-इलेक्ट्रिक सीएलए लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस इलेक्ट्रिक सेडान ने 13 मार्च को वैश्विक स्तर पर अपनी शुरुआत की, और इसके तुरंत बाद 2026 की शुरुआत में भारत में इसकी लॉन्चिंग की पुष्टि हो गई। लॉन्च होने के बाद, सीएलए ब्रांड की सेडान लाइनअप में ए-क्लास सेडान की जगह लेगी.

भारत में लॉन्च होने वाली CLA EV के स्पेसिफिकेशन्स अभी घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह दो वेरिएंट में उपलब्ध है – CLA 250+ और CLA 350 4MATIC – दोनों में 85 kWh की बैटरी लगी है. CLA 250+ में सिंगल-मोटर, रियर-व्हील ड्राइव सेटअप है जो 268 bhp की शक्ति और 335 Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं, CLA 350 4MATIC में डुअल-मोटर, ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप है जो 349 bhp की शक्ति और 515 Nm का टॉर्क पैदा करता है. मर्सिडीज-बेंज का दावा है कि रियर-व्हील ड्राइव वर्जन WLTP रेटिंग के अनुसार 792 किमी तक की रेंज देता है, जबकि ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर 771 किमी तक की रेंज देता है.

डिजाइन की बात करें तो, प्रोडक्शन CLA पहले दिखाए गए कॉन्सेप्ट से काफी मिलती-जुलती है. इसमें गोल किनारों के साथ एक सहज, प्रवाहमय सिल्हूट है, जबकि इलेक्ट्रिक वर्जन अपने बंद फ्रंट पैनल के साथ अलग दिखता है, जिसमें 142 रोशन तीन-नुकीले स्टार एलिमेंट्स और बीच में रोशन मर्सिडीज-बेंज लोगो लगा है. पीछे की तरफ, स्टार के आकार की LED टेललाइट्स एक पूरी चौड़ाई वाली लाइट स्ट्रिप से जुड़ी हैं. विश्व स्तर पर, खरीदार 17 से 19 इंच तक के दस अलॉय व्हील डिजाइनों में से चुन सकते हैं.

नई CLA पहले से बड़ी है. इसकी लंबाई अब 4,723 मिमी है, जो अपने पिछले मॉडल से 34 मिमी अधिक है और पिछली पीढ़ी की C-Class से थोड़ी बड़ी है. चौड़ाई 25 मिमी बढ़कर 1,855 मिमी हो गई है, जबकि ऊंचाई 1,468 मिमी तक बढ़ गई है. व्हीलबेस भी 61 मिमी बढ़कर 2,790 मिमी हो गया है.

अंदर से, CLA में मर्सिडीज-बेंज का सुपरस्क्रीन लेआउट है, जो डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है. इस सेटअप में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.6 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और वैकल्पिक 14 इंच का पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है. पैनोरमिक सनरूफ भी अन्य सुविधाओं के साथ स्टैंडर्ड रूप में उपलब्ध है.

मर्सिडीज-बेंज संभवतः CLA ईवी के सिंगल-मोटर वैरिएंट को भारतीय बाजार में पेश करेगी, जिसकी कीमत लगभग रु.65 लाख (एक्स-शोरूम) हो सकती है.