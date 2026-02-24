पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू

यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 24, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक कार अप्रैल 2026 के मध्य में लॉन्च होगी
  • ऑर्डर 10 मार्च 2026 से शुरू होंगे
  • इसमें 85 किलोवाट-घंटे की बैटरी पैक है: यह 268 बीएचपी और 335 एनएम का टॉर्क पैदा करती है

मर्सिडीज-बेंज ने वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने के लगभग एक साल बाद भारतीय बाजार के लिए ऑल-इलेक्ट्रिक सीएलए को पेश किया है. बुकिंग 10 मार्च से शुरू होगी, जबकि कार निर्माता कंपनी अप्रैल 2026 के मध्य में इसकी कीमतों की घोषणा करेगी. नई सीएलए, ब्रांड की एंट्री-लेवल लाइनअप में ए-क्लास लिमोसिन, ईक्यूए और ईक्यूबी की जगह लेगी और यह पहली बार है जब मर्सिडीज-बेंज को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक इंजन के साथ पेश किया जा रहा है.

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: बाहरी हिस्सा

Mercedes Benz CLA Electric India Debut 2

नई CLA अपने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन से काफी प्रेरित है, जिसमें एक आकर्षक, कूपे जैसी आकृति और गोल किनारे हैं. इस इलेक्ट्रिक सेडान में 142 जगमगाते तीन-नुकीले तारों से भरा एक बंद फ्रंट पैनल और बीच में जगमगाता मर्सिडीज-बेंज लोगो है. साइड प्रोफाइल को बड़े मर्सिडीज सेडान में देखे जाने वाले दरवाज़े के हैंडल की तरह ही फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल से सजाया गया है.

 

यह भी पढ़ें: 2022 मर्सिडीज़-एएमजी एसएल का ख़ुलासा हुआ

 

पीछे की तरफ, CLA में स्टार के आकार के LED टेल लैंप हैं जो पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार से जुड़े हुए हैं, और लॉक और अनलॉक करते समय एनिमेटेड लाइटिंग सीक्वेंस भी प्रदर्शित करते हैं. खरीदार 17 से 19 इंच तक के दस अलग-अलग अलॉय व्हील डिज़ाइन में से चुन सकेंगे.

Mercedes Benz CLA Electric India Debut 1

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: आकार

अपने पिछले मॉडल की तुलना में, नई CLA आकार में बड़ी हो गई है. इसकी लंबाई अब 4,723 मिमी है, जो पहले से 34 मिमी अधिक है और इसे पिछली पीढ़ी की C-Class से थोड़ा बड़ा बनाती है. चौड़ाई 25 मिमी बढ़कर 1,855 मिमी हो गई है, जबकि ऊंचाई 1,468 मिमी है. व्हीलबेस भी 61 मिमी बढ़कर 2,790 मिमी हो गया है, जिससे केबिन में अधिक जगह मिलने की उम्मीद है.

 

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: कैबिन

Mercedes Benz CLA Electric India Debut 3

नई CLA के कैबिन को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है और अब इसमें मर्सिडीज-बेंज का नया सुपरस्क्रीन सेटअप है, जो EQE और EQS से प्रेरित है. डैशबोर्ड में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 14.6 इंच की सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और आगे बैठे यात्री के लिए वैकल्पिक 14 इंच का डिस्प्ले शामिल है.

 

पैनोरमिक सनरूफ स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर उपलब्ध है. लगेज क्षमता की बात करें तो, CLA में 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. इसके अलावा, इसमें एक फ्रंट ट्रंक भी है, जो 101 लीटर की अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता मिलती है.

New Mercedes Benz CLA Unveiled All Electric Variant Has Up To 792 KM Range 1

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: पावरट्रेन और बैटरी पैक


नई CLA मर्सिडीज के मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (MMA) प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विकसित किया गया है, लेकिन यह वैश्विक बाजारों में देखे जाने वाले पेट्रोल-डीज़ल इंजनों को भी सपोर्ट करने में सक्षम है. भारत में, CLA को केवल एक 250+ वेरिएंट में पेश किया जाएगा. इसमें रियर-व्हील ड्राइव लेआउट के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 268 bhp की शक्ति और 335 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

 

मर्सिडीज-बेंज के अनुसार, रियर-व्हील ड्राइव CLA की WLTP-प्रमाणित अधिकतम रेंज 792 किमी तक है. इस कार में 800-वोल्ट की इलेक्ट्रिक प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिससे अल्ट्रा-फास्ट DC चार्जिंग संभव हो पाती है. 320kW के फास्ट चार्जर से CLA मात्र 10 मिनट में 325 किमी तक की ड्राइविंग रेंज हासिल कर सकती है.

New Mercedes Benz CLA Unveiled All Electric Variant Has Up To 792 KM Range 3

मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक: लॉन्च टाइमलाइन

भारत में सीएलए इलेक्ट्रिक की बुकिंग 10 मार्च से शुरू होगी, और इसका आधिकारिक लॉन्च अप्रैल 2026 के मध्य में निर्धारित है. यह मॉडल देश में इलेक्ट्रिक सेडान सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज के नए प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा.

 

# Mercedes-Benz India# Mercedes-Benz CLA Electric# 2026 Mercedes-Benz CLA Electric# Mercedes-Benz CLA EV# Mercedes-Benz CLA EV India Launch# Mercedes-Benz Electric Vehicles# Mercedes-Benz Cars# Mercedes-Benz Cars India# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
