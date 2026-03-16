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किआ ने 2026 में रु. 10 लाख से कम कीमत पर लॉन्च किये सॉनेट ऑटोमैटिक वैरिएंट

टर्बो-पेट्रोल डीसीटी अब दो नए वेरिएंट में उपलब्ध है; डीजल-एटी अब चार अतिरिक्त वेरिएंट में उपलब्ध हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 16, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • सॉनेट टर्बो-DCT की कीमत अब रु.9.90 लाख से शुरू होती है
  • सॉनेट डीज़ल-AT की कीमत रु.9.78 लाख से शुरू होती है

मॉडल वर्ष के अपडेट के तहत, किआ ने सॉनेट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के और भी विकल्प जोड़े हैं. पहले यह विकल्प केवल सबसे महंगे HTX, GTX और X-Line ट्रिम्स में ही उपलब्ध था, लेकिन अब इंजन के आधार पर, खरीदारों को बेस से दूसरे नंबर के HTE(O) ट्रिम से ही ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिल रहा है.

 

यह भी पढ़ें: 2027 में लॉन्च होने से पहले भारत में रेनॉ डस्टर पर आधारित 7-सीटर एसयूवी की टेस्टिंग के दौरान दिखी

 

टर्बो-पेट्रोल-डीसीटी रेंज अब रु.9.90 लाख से शुरू होती है

टर्बो-पेट्रोल इंजन की बात करें तो, 1.0 T-GDi इंजन पहले HTX, GTX+ और X-Line ट्रिम लेवल में DCT गियरबॉक्स विकल्प के साथ उपलब्ध था. अब ग्राहकों को मिड-स्पेक HTK(O) और HTK+(O) ट्रिम लेवल में भी DCT यूनिट का विकल्प मिलता है. HTK(O) की कीमत रु.9.90 लाख और HTK+(O) की कीमत रु.10.84 लाख (एक्स-शोरूम) है. अपडेट से पहले, दोनों वैरिएंट 1.0 T-GDi इंजन के साथ केवल iMT गियरबॉक्स के विकल्प में ही उपलब्ध थे.

Updated Kia Sonet 5

नए वेरिएंट्स के आने से टर्बो-पेट्रोल-डीसीटी इंजन वाले मॉडल की शुरुआती कीमत में लगभग रु.1.70 लाख की कमी आई है. HTX डीसीटी की कीमत रु.11.60 लाख (एक्स-शोरूम) है.

वैरिएंटकींमत (एक्स-शोरूम)
किआ सॉनेट 1.0 T-GDi DCT HTK(O)रु.9.90 लाख
किआ सॉनेट 1.0 T-GDi DCT HTK+(O)रु.10.84 लाख

सॉनेट डीज़ल-ऑटोमेटिक की कीमत अब रु.9.78 लाख से शुरू

सबसे बड़ा अपडेट डीज़ल-ऑटोमैटिक इंजन विकल्प में आया है, जो पहले केवल दो वैरिएंट - HTX और GTX+ - में उपलब्ध था, अब छह वेरिएंट में उपलब्ध है. खरीदारों को अब एंट्री-लेवल से दूसरे नंबर के HTE(O) ट्रिम लेवल से ही डीज़ल-ऑटोमैटिक का विकल्प दिया जा रहा है, जिसकी कीमत रु.9.78 लाख (एक्स-शोरूम) है. अधिक फीचर्स चाहने वाले ग्राहक HTK(O), HTK+ और HTK+(O) ट्रिम लेवल में भी यह इंजन विकल्प चुन सकते हैं. स्टैंडर्ड HTK ट्रिम केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध रहेगा.

2024 KIA Sonet Facelift 16

कीमत की बात करें तो, नए वेरिएंट्स के आने से सॉनेट डीजल-ऑटो की शुरुआती कीमत में लगभग रु.2.25 लाख की कमी आई है, और HTX डीजल-AT की कीमत रु.12.03 लाख (एक्स-शोरूम) है.

वैरिएंट्सकीमत (एक्स-शोरूम)
किआ सॉनेट 1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक HTE(O)रु.9.78 लाख
किआ सॉनेट 1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक HTK(O)रु.10.73 लाख
किआ सॉनेट 1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक HTK+रु.11.09 लाख
किआ सॉनेट 1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक HTK+(O)रु.11.57 लाख

जहां तक ​​फीचर्स की बात है, फिलहाल नए मॉडल वर्ष के लिए सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के फीचर्स में किसी भी बदलाव के बारे में कोई खबर नहीं है.

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  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
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    Rs. 3.75 लाख
    ₹ 8,399/माह emi
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  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई इऑन,
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    2020 किया सेल्टोस
    GTX | 46,576 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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