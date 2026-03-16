किआ ने 2026 में रु. 10 लाख से कम कीमत पर लॉन्च किये सॉनेट ऑटोमैटिक वैरिएंट

मॉडल वर्ष के अपडेट के तहत, किआ ने सॉनेट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के और भी विकल्प जोड़े हैं. पहले यह विकल्प केवल सबसे महंगे HTX, GTX और X-Line ट्रिम्स में ही उपलब्ध था, लेकिन अब इंजन के आधार पर, खरीदारों को बेस से दूसरे नंबर के HTE(O) ट्रिम से ही ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिल रहा है.

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टर्बो-पेट्रोल-डीसीटी रेंज अब रु.9.90 लाख से शुरू होती है

टर्बो-पेट्रोल इंजन की बात करें तो, 1.0 T-GDi इंजन पहले HTX, GTX+ और X-Line ट्रिम लेवल में DCT गियरबॉक्स विकल्प के साथ उपलब्ध था. अब ग्राहकों को मिड-स्पेक HTK(O) और HTK+(O) ट्रिम लेवल में भी DCT यूनिट का विकल्प मिलता है. HTK(O) की कीमत रु.9.90 लाख और HTK+(O) की कीमत रु.10.84 लाख (एक्स-शोरूम) है. अपडेट से पहले, दोनों वैरिएंट 1.0 T-GDi इंजन के साथ केवल iMT गियरबॉक्स के विकल्प में ही उपलब्ध थे.

नए वेरिएंट्स के आने से टर्बो-पेट्रोल-डीसीटी इंजन वाले मॉडल की शुरुआती कीमत में लगभग रु.1.70 लाख की कमी आई है. HTX डीसीटी की कीमत रु.11.60 लाख (एक्स-शोरूम) है.

वैरिएंट कींमत (एक्स-शोरूम) किआ सॉनेट 1.0 T-GDi DCT HTK(O) रु.9.90 लाख किआ सॉनेट 1.0 T-GDi DCT HTK+(O) रु.10.84 लाख

सॉनेट डीज़ल-ऑटोमेटिक की कीमत अब रु.9.78 लाख से शुरू

सबसे बड़ा अपडेट डीज़ल-ऑटोमैटिक इंजन विकल्प में आया है, जो पहले केवल दो वैरिएंट - HTX और GTX+ - में उपलब्ध था, अब छह वेरिएंट में उपलब्ध है. खरीदारों को अब एंट्री-लेवल से दूसरे नंबर के HTE(O) ट्रिम लेवल से ही डीज़ल-ऑटोमैटिक का विकल्प दिया जा रहा है, जिसकी कीमत रु.9.78 लाख (एक्स-शोरूम) है. अधिक फीचर्स चाहने वाले ग्राहक HTK(O), HTK+ और HTK+(O) ट्रिम लेवल में भी यह इंजन विकल्प चुन सकते हैं. स्टैंडर्ड HTK ट्रिम केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध रहेगा.

कीमत की बात करें तो, नए वेरिएंट्स के आने से सॉनेट डीजल-ऑटो की शुरुआती कीमत में लगभग रु.2.25 लाख की कमी आई है, और HTX डीजल-AT की कीमत रु.12.03 लाख (एक्स-शोरूम) है.

वैरिएंट्स कीमत (एक्स-शोरूम) किआ सॉनेट 1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक HTE(O) रु.9.78 लाख किआ सॉनेट 1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक HTK(O) रु.10.73 लाख किआ सॉनेट 1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक HTK+ रु.11.09 लाख किआ सॉनेट 1.5 डीज़ल ऑटोमेटिक HTK+(O) रु.11.57 लाख

जहां तक ​​फीचर्स की बात है, फिलहाल नए मॉडल वर्ष के लिए सबकॉम्पैक्ट एसयूवी के फीचर्स में किसी भी बदलाव के बारे में कोई खबर नहीं है.