2027 में लॉन्च होने से पहले भारत में रेनॉ डस्टर पर आधारित 7-सीटर एसयूवी की टेस्टिंग के दौरान दिखी

नई रेनॉ डस्टर के आगामी लॉन्च के साथ ही भारत में रेनॉ के नए मॉडल सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, जिसमें तीन-रो वाली एसयूवी और एक नई सबकॉम्पैक्ट एसयूवी शामिल होगी. सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को हाल ही में ब्रिजर कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था, जबकि बड़ी 7-सीटर एसयूवी को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च होने से पहले भारतीय सड़कों पर परीक्षण करते हुए देखा गया है.

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नई 7-सीटर एसयूवी डस्टर पर आधारित होगी, और टैस्टिंग के लिए तैयार की गई गाड़ी में सी-सेगमेंट एसयूवी के साथ कई समानताएं दिखाई दे रही हैं. रेनॉ ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि उसका नया ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म - जो डस्टर में पहली बार पेश किया गया था - 4 मीटर से कम से लेकर 4.7 मीटर तक की लंबाई वाले मॉडलों में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें एडजस्टेबल ओवरहैंग और व्हीलबेस की सुविधा है, साथ ही यह एसयूवी के अलावा कई अन्य बॉडीस्टाइल को भी सपोर्ट करती है.

आगामी एसयूवी भी आरजीएमपी आर्किटेक्चर पर आधारित होगी

तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह एसयूवी यूरोपीय बाजारों में बिकने वाली डेशिया बिगस्टर से मिलती-जुलती है. इसके फ्रंट में भारत में बिकने वाली डस्टर की तरह आयताकार हेडलाइट्स हैं, जिनके दोनों ओर तीर के आकार की पतली आयताकार ग्रिल है. वहीं नीचे की ओर, फ्रंट बंपर में एक बड़ा सेंट्रल एयर इनटेक और एक प्रमुख स्किड प्लेट दी गई है.

साइड से देखने पर, डस्टर के साथ डिज़ाइन में समानताएं बरकरार रहती हैं, जैसे कि उभरे हुए फेंडर और सी-पिलर पर लगा रियर डोर हैंडल. सी-पिलर के पीछे विंडो लाइन पर लगी क्लैडिंग ग्लासहाउस में बदलाव का संकेत देती है - संभवतः तीसरी रो के यात्रियों के आराम के लिए बड़ी रियर क्वार्टर विंडो लगाई गई हैं. रियर ओवरहैंग भी डस्टर से बड़ा दिखता है, हालांकि तस्वीरों के एंगल को देखते हुए स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है. टेल लैंप्स पर लगी टेप से संकेत मिलता है कि एसयूवी को अलग पहचान देने के लिए इसमें कुछ खास रियर लाइटिंग एलिमेंट्स लगाए जा सकते हैं.

टेस्टिंग मॉडल यूरोप में बिकने वाली डेशिया बिगस्टर एसयूवी के साथ स्टाइलिंग के कुछ एलिमेंट्स साझा करता है

अब कैबिन की बात करें तो, एसयूवी में संभवतः नई डस्टर जैसा ही कैबिन डिजाइन होगा, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर डुअल स्क्रीन और प्रीमियम फील देने के लिए विभिन्न सतहों पर लेदरेट फैब्रिक का भरपूर इस्तेमाल किया गया होगा.

इंजन की बात करें तो, नई 7-सीटर एसयूवी में डस्टर के समान ही इंजन विकल्प मौजूद होंगे, इसलिए इसमें 1.3 टर्बो-पेट्रोल और 1.8 पेट्रोल हाइब्रिड इंजन का विकल्प भी मिल सकता है. कंपनी शायद डस्टर के एंट्री-लेवल मॉडल में दिए गए 1.0 टर्बो-पेट्रोल इंजन को इस बड़ी एसयूवी में शामिल न करने का फैसला कर सकती है.

नाम को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है. चूंकि भारत में डस्टर पर आधारित तीन-रो वाली एसयूवी के लिए रेनॉ के पास कोई मौजूदा नाम नहीं है, इसलिए कंपनी इसका नाम अपने वैश्विक रेंज के अनुरूप रख सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, रेनॉ इस आकार सीमा में दो एसयूवी पेश करती है - डेशिया ब्रांड की बिगस्टर और रेनॉ ब्रांड की बोरेल. यह देखना बाकी है कि कंपनी भारतीय बाजार के लिए इन दोनों नामों में से किसी एक का उपयोग करेगी या एक बिल्कुल नया मॉडल नाम बनाएगी.

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