बिल्कुल नई ऑडी Q7 जल्द ही की जाएगी पेश, पहली झलक आई सामने
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 2, 2026
हाइलाइट्स
- नई Q7 के PPC आर्किटेक्चर पर आधारित होने की उम्मीद है
- इसमें पूरी तरह से नया इंफोटेनमेंट सिस्टम होने की संभावना है
- भारत में इसका लॉन्च 2027 में होने की उम्मीद है
ऑडी के अब तक के सबसे लोकप्रिय मॉडल्स में से एक, Q7, को जल्द ही एक बहुत ज़रूरी बदलाव मिलने वाला है. इस जर्मन कार निर्माता कंपनी ने पुष्टि की है कि वह आने वाले महीनों में बिल्कुल नई, तीसरी पीढ़ी की ऑडी Q7 से पर्दा उठाएगी; उम्मीद है कि इस एसयूवी को इस साल सितंबर से पहले पूरी तरह से पेश कर दिया जाएगा. तीसरी पीढ़ी की Q7 के आने के साथ ही इस एसयूवी की दूसरी पीढ़ी का लंबा सफर खत्म हो जाएगा, जिसे दुनिया भर में साल 2015 में पेश किया गया था.
2026 ऑडी Q7: की एक झलक से क्या पता चलता है?
फिलहाल, ऑडीi ने केवल तस्वीर में कार की एक झलक दिखाई है, जिससे सामने वाले दरवाज़े और बाहरी रियर-व्यू मिरर के डिज़ाइन की एक छोटी सी जानकारी के अलावा और कुछ भी पता नहीं चल सका है.
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बिल्कुल नई Q7 में खींचने वाले दरवाज़े के हैंडल होंगे, न कि वे फ़्लश-फ़िटिंग हैंडल जो आजकल कई महंगी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं. टीज़र में एक 'कैरेक्टर लाइन' भी दिखाई दे रही है जो गाड़ी के साइड से गुज़रती है और दरवाज़े के हैंडल के साथ-साथ चलती है; इसके अलावा, गाड़ी के किनारे पर 'S Line' ट्रिम बैज भी लगा है.
दूसरी पीढ़ी की Q7 एक दशक से भी ज़्यादा समय से टिकी हुई है
2026 ऑडी Q7: क्या बदलाव होने की उम्मीद है?
शुरुआत के लिए, नई-पीढ़ी की Q7 का डिज़ाइन बिल्कुल अलग होगा; यह एक बहुत ज़रूरी बदलाव है, क्योंकि दूसरी-पीढ़ी की Q7 अपने लाइफ़साइकल के आखिर तक आते-आते काफ़ी पुरानी लगने लगी थी. स्पाई शॉट्स से यह कन्फ़र्म हो गया है कि इसमें मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स के लिए एक स्प्लिट सेटअप, एक बड़ी, काले रंग की हनीकॉम्ब ग्रिल और टेल-लाइट्स को जोड़ने वाली पूरी चौड़ाई वाली एक लाइट बार होगी.
इसके साथ ही, कैबिन डिज़ाइन के फ़लसफ़े में भी बदलाव की उम्मीद है, और एक बिल्कुल नया इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम भी पेश किया जाएगा. यह बदलाव ऑडी के प्रीमियम प्लेटफॉर्म कम्ब्यूशन (PPC) आर्किटेक्चर को अपनाने की वजह से संभव होगा, जिससे आने वाले महीनों में बड़ी ऑडीi Q9 एसयूवी भी तैयार होगी.
2026 ऑडी Q7: यह भारत में कब आएगी?
हमें उम्मीद है कि ऑडी 2027 में किसी समय नई Q7 को भारत में लाएगी, क्योंकि हमारे बाज़ार में Q7 के चाहने वालों की संख्या काफी ज़्यादा है; पहली पीढ़ी की Q7 अपने समय में बेहद लोकप्रिय थी और कई बॉलीवुड सितारों की भी पसंदीदा कार थी.
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अपकमिंग कार्स
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 - 95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 19, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
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