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अगर हाईवे की यात्रा के दौरान आपके FASTag का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा?

अगर आपके FASTag का बैलेंस कम है या नेगेटिव बैलेंस है, तो अगले टोल प्लाज़ा पर देरी हो सकती है और कुछ मामलों में अतिरिक्त चार्ज भी लग सकते हैं। जल्द से जल्द FASTag रिचार्ज करने से आप यात्रा के दौरान होने वाली अनावश्यक रुकावटों से बच सकते हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 31, 2026

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Story

हाइलाइट्स

    FASTag ने भारतीय हाईवे पर सफ़र करना ज़्यादा आसान और तेज़ बना दिया है. FASTag होने पर आपको हर टोल प्लाज़ा पर कैश देने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती और टोल की रकम आपके FASTag अकाउंट से अपने-आप कट जाती है. लेकिन अगर सफ़र के दौरान आपके FASTag का बैलेंस कम हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, तो चीज़ें उतनी आसानी से नहीं हो पाएँगी.

     

    यह भी पढ़ें: भारत में मौजूद ये हैं रु.25 लाख से कम कीमत वाली बेहतरीन डीज़ल एसयूवी

     

    आपके FASTag के स्टेटस और आप जिस टोल प्लाज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आधार पर आपसे मैन्युअल पेमेंट करने, अतिरिक्त शुल्क देने या अकाउंट के दोबारा एक्टिव होने तक इंतज़ार करने के लिए कहा जा सकता है. इसीलिए लंबी ड्राइव पर निकलने से पहले अपना बैलेंस चेक कर लेना हमेशा अच्छा रहता है, खासकर तब जब आपके रास्ते में कई टोल प्लाज़ा हों. अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में, FASTag को रिचार्ज करने के बाद समस्या को जल्दी ठीक किया जा सकता है। यह जानना कि क्या हो रहा है और आगे क्या करना है, आपका समय बचा सकता है और आपकी बाकी यात्रा को बहुत आसान बना सकता है.

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    अगर आपके FASTag का बैलेंस बहुत कम हो, तो टोल प्लाज़ा पर क्या होता है?

    जैसे ही आपकी गाड़ी FASTag लेन में आती है, सिस्टम विंडशील्ड पर लगे टैग को स्कैन करता है और आपके अकाउंट का बैलेंस चेक करता है. अगर बैलेंस काफ़ी है, तो टोल की रकम अपने आप कट जाती है और आप बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं.

     

    अगर बैलेंस बहुत कम है या पैसे कम होने की वजह से आपका FASTag इनएक्टिव हो गया है, तो बैरियर शायद अपने-आप न खुले। ऐसे में टोल प्लाज़ा का स्टाफ़ आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बताएगा, जिसमें मैन्युअल पेमेंट करना या लागू नियमों के अनुसार अतिरिक्त चार्ज देना शामिल हो सकता है.

     

    हालांकि टोल प्लाज़ा के हिसाब से सही प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है, लेकिन FASTag में कम बैलेंस होने का मतलब लगभग हमेशा यही होता है कि आपको टोल पर सामान्य से ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा.

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    क्या FASTag का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है?

    हाँ, ऐसा हो सकता है. कुछ मामलों में, टोल कटने के बाद आपके FASTag अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस दिख सकता है. ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि ट्रांज़ैक्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेस होते हैं और हो सकता है कि वे हमेशा रियल-टाइम में अपडेट न हों.

     

    उदाहरण के लिए, अगर आपके अकाउंट में सिर्फ़ एक टोल प्लाज़ा पार करने लायक ही बैलेंस है, तो सिस्टम में अपडेटेड बैलेंस दिखने से पहले ही पैसे कटने की वजह से अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो से थोड़ा कम हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो सुरक्षित होने पर जल्द से जल्द अपना FASTag रिचार्ज कर लें. अकाउंट में थोड़ा एक्स्ट्रा बैलेंस रखने से सफ़र के दौरान आगे ऐसी स्थिति से बचने में भी मदद मिल सकती है.

     

    FASTag ब्लैकलिस्ट क्यों हो जाता है?

    FASTag को कई कारणों से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

    • FASTag में कम या पर्याप्त बैलेंस न होना
    • लंबे समय से FASTag रिचार्ज न किया जाना
    • FASTag का खो जाना या क्षतिग्रस्त होना
    • जारीकर्ता बैंक या FASTag खाते से जुड़ी तकनीकी समस्या

     

    जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक ब्लैकलिस्टेड FASTag टोल प्लाज़ा पर काम नहीं कर सकता है.

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    अगर आपके FASTag का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए?


    घबराएँ नहीं। ज़्यादातर मामलों में, समस्या को कुछ आसान तरीकों से हल किया जा सकता है

     

    स्टेप 1: सुरक्षित जगह पर रुकें

    अगर आपको कम बैलेंस का नोटिफ़िकेशन मिलता है, तो टोल प्लाज़ा पहुँचने तक इंतज़ार न करें. किसी सुरक्षित जगह, जैसे कि फ़्यूल स्टेशन या रेस्ट एरिया पर गाड़ी रोकें.

     

    स्टेप 2: अपना FASTag बैलेंस चेक करें

    अपने FASTag प्रोवाइडर का ऐप या वेबसाइट खोलें और अपना उपलब्ध बैलेंस चेक करें. इससे यह पता चल जाएगा कि बैलेंस वाकई कम है या आपके अकाउंट में कोई और समस्या है.

     

    स्टेप 3: अपने FASTag को रिचार्ज करें

    अपने रास्ते में पड़ने वाले बाकी टोल के लिए काफ़ी पैसे जमा करें. सिर्फ़ उतना ही रिचार्ज करने के बजाय, रास्ते में अचानक बदलाव या अतिरिक्त टोल के लिए कुछ अतिरिक्त बैलेंस रखना अच्छा रहता है.

     

    स्टेप 4: सिस्टम को कुछ मिनट दें

    रीचार्ज करने के बाद, अपडेटेड बैलेंस सभी टोल प्लाज़ा पर तुरंत नहीं दिख सकता है. अगले टोल प्लाज़ा तक पहुँचने से पहले थोड़ी देर इंतज़ार करने से सिस्टम में अपडेटेड बैलेंस दिखने में मदद मिल सकती है.

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    FASTag रिचार्ज अपडेट होने में कितना समय लगता है?

    कई FASTag रिचार्ज कुछ ही मिनटों में अपडेट हो जाते हैं, लेकिन वे हमेशा तुरंत अपडेट नहीं होते. रिचार्ज करने के बाद, अपडेटेड बैलेंस को टोल कलेक्शन नेटवर्क पर दिखना ज़रूरी होता है.

     

    आपके FASTag जारी करने वाले और सिस्टम अपडेट होने के समय के आधार पर, इसमें कभी-कभी लगभग 20 से 30 मिनट लग सकते हैं. इसीलिए, टोल प्लाज़ा पर इंतज़ार करते समय रिचार्ज करने से समस्या का तुरंत समाधान नहीं हो पाता है. अगर आपको पता है कि आपका बैलेंस कम हो रहा है, तो आखिरी समय तक इंतज़ार करने के बजाय अगले टोल पर पहुँचने से पहले ही रिचार्ज कर लेना बेहतर है.

     

    क्या आप FASTag बैलेंस के बिना टोल का भुगतान कर सकते हैं?

    हाँ, लेकिन इसमें ज़्यादा खर्च आ सकता है. अगर कम बैलेंस या ब्लैकलिस्टेड स्टेटस की वजह से आपके FASTag का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो टोल ऑपरेटर आपसे अलग से पेमेंट करने के लिए कह सकता है. लागू नियमों के आधार पर, इसमें स्टैंडर्ड FASTag रेट से ज़्यादा टोल देना पड़ सकता है. सही प्रक्रिया हर टोल प्लाज़ा पर अलग-अलग हो सकती है.

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    यात्रा के दौरान FASTag से जुड़ी समस्याओं से बचने के टिप्स

    कुछ आसान आदतें आपको हाईवे पर बेवजह की देरी से बचने में मदद कर सकती हैं.

    • लंबी यात्रा पर निकलने से पहले अपने FASTag का बैलेंस ज़रूर जांच लें.
    • अपने पूरे रूट के सभी टोल प्लाज़ा के लिए FASTag में पर्याप्त बैलेंस रखें.
    • अगर आपका FASTag प्रदाता यह सुविधा देता है, तो लो-बैलेंस अलर्ट चालू कर लें.
    • कम बैलेंस की सूचना मिलते ही तुरंत FASTag रिचार्ज कर लें.
    • FASTag को वाहन की विंडशील्ड पर सही तरीके से लगाएं, ताकि टोल प्लाज़ा पर इसे आसानी से स्कैन किया जा सके.

     

    FASTag के काम न करने के आम कारण

    कभी-कभी समस्या बैलेंस की नहीं होती

     

    आपका FASTag इन वजहों से भी काम करना बंद कर सकता है:

     

    • FASTag क्षतिग्रस्त हो गया है
    • FASTag विंडशील्ड पर सही तरीके से नहीं लगाया गया है
    • FASTag की वैधता (Validity) समाप्त हो गई है
    • बैंक या टोल सिस्टम में अस्थायी तकनीकी समस्या है

     

    अगर आपने पहले ही अपना अकाउंट रिचार्ज कर लिया है और समस्या बनी हुई है, तो मदद के लिए अपने FASTag जारी करने वाले से संपर्क करें.

     

    अपनी अगली हाईवे यात्रा शुरू करने से पहले

    यात्रा पर निकलने से पहले हमेशा अपना FASTag बैलेंस चेक करें. पक्का कर लें कि आपके तय रूट पर टोल चुकाने के लिए पर्याप्त बैलेंस हो, और अगर आपको पक्का पता न हो, तो सिर्फ़ ज़रूरी रकम के बजाय थोड़ा ज़्यादा बैलेंस रिचार्ज करवा लें.

     

    अगर आपका FASTag प्रोवाइडर 'लो-बैलेंस अलर्ट' की सुविधा देता है, तो उसे चालू करना भी फ़ायदेमंद रहेगा. इससे आपको पता चल जाएगा कि कब रिचार्ज करना है, और आपको अगले टोल प्लाज़ा पर जाकर यह बात पता नहीं चलेगी.

     

    अगर यात्रा के दौरान आपके FASTag का बैलेंस कम हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, तो घबराएं नहीं. सुरक्षित होने पर इसे तुरंत रिचार्ज करें, पेमेंट कन्फर्मेशन अपने पास रखें और अपडेटेड बैलेंस दिखने में थोड़ा समय दें. ये छोटे-छोटे कदम उठाकर आप बेवजह की देरी से बच सकते हैं और अपनी यात्रा को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं.

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