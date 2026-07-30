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मारुति सुज़ुकी का हंसलपुर प्लांट, सुज़ुकी का 10 लाख वाहन बनाने वाला पहला वैश्विक प्लांट बना

अपने चौथे प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, हंसलपुर फैसिलिटी अब हर साल दस लाख कारें बना सकती है, जिससे यह भारत में एक ही जगह पर पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी साइट बन गई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 30, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • हंसलपुर दुनिया भर में सुज़ुकी का 10 लाख यूनिट वाला पहला प्लांट बन गया है
  • नए 'प्लांट D' से इस फैसिलिटी की क्षमता 7.5 लाख से बढ़कर 10 लाख यूनिट हो गई है
  • नई प्रोडक्शन लाइन से निकलने वाला पहला मॉडल 'ई विटारा' है

मारुति सुज़ुकी ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग का एक और अहम मुकाम हासिल कर लिया है. कार बनाने वाली इस कंपनी ने गुजरात में अपनी हंसलपुर फैसिलिटी के चौथे प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिससे इस साइट की सालाना प्रोडक्शन क्षमता 10 लाख यूनिट हो गई है. इसके साथ ही, हंसलपुर दुनिया भर में सुज़ुकी की पहली ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन गई है जिसने यह प्रोडक्शन क्षमता हासिल की है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतों का खुलासा हुआ: सबसे महंगे मॉडल की कीमत रु.13.55 लाख

 

मारुति ने बताया कि प्लांट D के जुड़ने से इस फ़ैसिलिटी का सालाना निर्माण 7.50 लाख यूनिट से बढ़कर 10 लाख यूनिट (2.50 लाख यूनिट की बढ़ोतरी) हो गया है. साथ ही, इससे हंसलपुर एक ही जगह पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है.

Maruti Suzuki Hansalpur 1

नई प्रोडक्शन लाइन शुरू में मारुति सुजुकी के पहले पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल, 'ई-विटारा' (e Vitara) के लिए होगी. कंपनी ने 'प्लांट D' में रु.3,900 करोड़ का निवेश किया है, जिससे हंसलपुर फैसिलिटी में कुल निवेश बढ़कर रु.25,288.7 करोड़ हो गया है.

 

640 एकड़ में फैले गुजरात प्लांट में पहले से ही बलेनो, स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स गाड़ियां बनती हैं और यह मारुति सुजुकी के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब में से एक है. वित्त वर्ष 2025-26 में, कंपनी के कुल गाड़ी एक्सपोर्ट में इस प्लांट का हिस्सा लगभग 47% था.

प्लांटसालाना क्षमता
हंसलपुर10 लाख यूनिट्स
मानेसर9 लाख यूनिट्स
गुरुग्राम5 लाख यूनिट्स
खरखोदा5 लाख यूनिट्स

नए प्लांट के चालू होने के साथ, भारत में मारुति सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़कर सालाना 29 लाख यूनिट हो गई है. पिछले दशक में हंसलपुर में लगातार विस्तार हुआ है; 2017 में प्लांट A का काम शुरू हुआ, इसके बाद 2019 में प्लांट B, 2021 में प्लांट C और अब 2026 में प्लांट D शुरू हुआ है.

 

आगे की बात करें तो, मारुति सुज़ुकी गुजरात में अपनी साणंद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर भी काम कर रही है. एक बार चालू हो जाने पर, उम्मीद है कि ये दोनों प्लांट कंपनी को भारत में हर साल 40 लाख गाड़ियां बनाने के अपने लंबे समय के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

Maruti Suzuki Kharkhoda Plant 3

हंसलपुर में यह विस्तार मारुति सुजुकी द्वारा हरियाणा में अपनी खरखौदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन करने के कुछ ही हफ़्तों बाद हुआ है; यह भारत में कंपनी का चौथा प्रोडक्शन प्लांट है. नई फ़ैक्ट्री की शुरुआती सालाना प्रोडक्शन क्षमता 5 लाख गाड़ियाँ है, और आने वाले सालों में इसे दोगुना करके 10 लाख यूनिट करने की योजना है.

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