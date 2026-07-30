नए टीज़र के साथ भारत में किआ सोरेंटो के आने की हुई पुष्टि, इस त्यौहारी सीज़न में होगी लॉन्च

किआ इंडिया ने अपनी तीन-रो वाली SUV – किया सोरेंटो – के जल्द आने की घोषणा करते हुए एक रहस्यमयी टीज़र जारी किया है. यह एसयूवी, जो ग्लोबल मार्केट में पहले से ही काफी लोकप्रिय है, आखिरकार भारत आ रही है और इसे आने वाले फेस्टिव सीज़न में लॉन्च किया जाएगा. अपने नए टीज़र में, कंपनी ने इटली के तटीय शहर सोरेंटो की एक तस्वीर पोस्ट की है – इसी शहर के नाम पर इस SUV का नाम रखा गया है. अब, आने वाली किया सोरेंटो के टेस्ट म्यूल्स (टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां) को भारत में कई बार देखा जा चुका है.

यह उन तीन नए किआ मॉडल्स में से एक है जो इस साल भारत में आने वाले हैं; इनसे पहले किआ सायरॉस EV लॉन्च हो चुकी है और कार्निवल हाइब्रिड (जो अभी सिर्फ़ डीज़ल इंजन के साथ उपलब्ध है) आने वाली है.

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हाइब्रिड गाड़ियों की बात करें तो, जल्द ही आने वाली किआ सोरेंट के भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV) होने की उम्मीद है. दुनिया भर में, यह SUV 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है, जो कुल मिलाकर 224 bhp की ताकत बनाती है. इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लगा है और कुछ इंटरनेशनल मार्केट में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है. यह साफ़ नहीं है कि भारत में हाइब्रिड पावरट्रेन वाला AWD वर्शन मिलेगा या नहीं, हालांकि इसके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है.

किआ सोरेंटो में वर्टिकली ओरिएंटेड LED टेल-लैंप्स और एक अपराइट टेलगेट मिलता है.

सामने की तरफ, सोरेंटो में किआ की सिग्नेचर चौड़ी ग्रिल है, जिसके दोनों ओर वर्टिकली लगे LED हेडलैंप और सिग्नेचर स्टार मैप LED DRLs हैं. इसकी बनावट में लंबी रूफलाइन, बड़ा ग्लास एरिया और उभरे हुए व्हील आर्च शामिल हैं, जबकि पीछे की तरफ वर्टिकल LED टेल-लैंप और सीधा टेलगेट दिया गया है. ग्लोबल-स्पेक मॉडल की तरह ही, इस SUV में 19-इंच के अलॉय व्हील भी दिए गए हैं.

सोरेंटो में कई प्रीमियम फ़ीचर्स के साथ एक आधुनिक और अच्छी तरह से लोडेड केबिन होगा.

अंदर की तरफ, सोरेंटो में एक साफ़-सुथरा और मॉडर्न केबिन है, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है. वैरिएंट के आधार पर, इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले और ADAS फीचर्स का सेट भी मिलता है, साथ ही लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है.

भारत में, सोरेंटो किया के पोर्टफोलियो में सेल्टोस से ऊपर होगी और इसे महिंद्रा XUV700 और टाटा सफारी जैसे मॉडल्स को टक्कर देने के लिए पेश किए जाने की संभावना है.