पुरानी कार खरीदने से पहले उसके एक्सीडेंट की हिस्ट्री क्या है, कैसे पता करें

पुरानी कार खरीदना पैसे बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन तभी जब आप सही कार खरीदें. कुछ ऐसी कारें जो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थीं, उन्हें इतनी अच्छी तरह से ठीक किया जाता है कि जल्दी-जल्दी जांच करने पर उस नुकसान का पता लगाना मुश्किल होता है.

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हर रिपेयर की गई कार खराब डील नहीं होती. बंपर का छोटा-मोटा बदलाव या दरवाज़े पर खरोंच आम बात है और आमतौर पर इससे कोई परेशानी नहीं होती. हालाँकि, अगर कार के स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुँचा है, तो इससे उसकी सुरक्षा, भरोसेमंदता और यहाँ तक कि रीसेल वैल्यू पर भी असर पड़ सकता है.

अच्छी बात यह है कि चेतावनी के संकेतों को पहचानने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ कुछ आसान जाँचें दी गई हैं जो हर पुरानी कार खरीदने वाले को पेमेंट करने से पहले करनी चाहिए.

इंश्योरेंस की हिस्ट्री देखें

सबसे पहले आपको सेलर से कार की मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी और क्लेम हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहिए. अगर कार का पहले कोई इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, तो पूछें कि क्या हुआ था और क्या-क्या रिपेयर किए गए थे. क्लेम का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कार बुरी तरह डैमेज हुई थी. कई क्लेम बंपर रिपेयर, डेंट या खरोंच के लिए भी किए जाते हैं.

आप इंश्योरेंस पॉलिसी पर 'नो क्लेम बोनस' (NCB) भी चेक कर सकते हैं. अगर NCB हाल ही में घटकर 0 प्रतिशत हो गया है, तो आम तौर पर इसका मतलब यह होता है कि पिछली पॉलिसी के दौरान कोई इंश्योरेंस क्लेम किया गया था. यह कुछ और सवाल पूछने की एक अच्छी वजह है.

सर्विस हिस्ट्री मांगें

पूरी सर्विस हिस्ट्री से आपको पता चलता है कि इतने सालों में कार की देखभाल कितनी अच्छी तरह की गई है. अगर गाड़ी की सर्विस हमेशा अधिकृत डीलरशिप पर कराई गई है, तो बड़ी मरम्मत का काम अक्सर सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होता है.

सेलर से पूछें कि क्या वे सर्विस हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं या आपके साथ ऑथराइज़्ड सर्विस सेंटर जा सकते हैं. अगर वे बिना किसी ठोस वजह के मना करते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना बेहतर है.

पैनल के बीच असमान गैप देखें

कार के चारों ओर घूमकर बोनट, दरवाज़ों, फेंडर और बूट लिड के बीच के गैप को ध्यान से देखें. ये गैप कार के दोनों तरफ़ लगभग एक जैसे दिखने चाहिए. अगर कोई गैप दूसरे के मुकाबले साफ़ तौर पर ज़्यादा चौड़ा या कम चौड़ा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी दुर्घटना के बाद उस पैनल को ठीक किया गया या बदला गया है. छोटे-मोटे फ़र्क से हमेशा कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बड़े या असमान गैप होने पर बारीकी से जाँच करने की ज़रूरत होती है.

पेंट को ध्यान से देखें

कार से कुछ कदम दूर खड़े हों और उसे प्राकृतिक रोशनी में देखें. अगर कोई दरवाज़ा या फेंडर बाकी बॉडी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा चमकदार या फीका दिखे, तो हो सकता है कि उसे दोबारा पेंट किया गया हो. दरवाज़ों और खिड़कियों के आस-पास लगे रबर सील को भी देखें. इन जगहों पर पेंट के निशान अक्सर दोबारा पेंटिंग का काम होने का संकेत देते हैं. कार का कोई एक हिस्सा दोबारा पेंट किया जाना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन कई हिस्सों का दोबारा पेंट किया जाना किसी बड़ी मरम्मत का संकेत हो सकता है.

खिड़की का शीशा देखें

कार की हर खिड़की पर मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सा निशान होता है, जो आमतौर पर किसी कोने में होता है. शीशे पर छपी तारीख आम तौर पर कार की उम्र से मेल खानी चाहिए. अगर किसी खिड़की पर बाकी खिड़कियों के मुकाबले बहुत नई तारीख है, तो सेलर से पूछें कि उसे क्यों बदला गया था. कभी-कभी इसकी वजह बहुत मामूली हो सकती है, जैसे विंडशील्ड पर पत्थर का लगना. तो कभी-कभी, यह किसी दुर्घटना से हुए नुकसान का संकेत भी हो सकता है.

इंजन बे की जाँच करें

कार का बोनट खोलें और कुछ मिनट तक अच्छी तरह से देखें. वेल्डिंग के ताज़ा निशान, नए बोल्ट, मुड़ी हुई धातु या इंजन बे के बाकी हिस्सों से अलग दिखने वाले पेंट की जाँच करें. ये इस बात के संकेत हो सकते हैं कि कार के अगले हिस्से की किसी बड़ी टक्कर के बाद मरम्मत की गई है. अगर कुछ भी असामान्य लगे, तो सेलर से इसके बारे में पूछें.

निचले हिस्से को न छोड़ें

एक्सीडेंट के बाद की गई कई मरम्मत ऊपर से दिखाई नहीं देतीं. अगर आप कार खरीदने के बारे में सीरियस हैं, तो इसे किसी भरोसेमंद वर्कशॉप में ले जाएं और हाइड्रोलिक रैंप पर ऊपर उठवाएं. मैकेनिक चेसिस, सस्पेंशन और गाड़ी के निचले हिस्से (अंडरबॉडी) की जांच करके वेल्डिंग, मुड़ने या बड़ी मरम्मत के निशान देख सकता है. इस आसान जांच से ऐसी समस्याएं पता चल सकती हैं जिन्हें आम जांच के दौरान देखना नामुमकिन होता है.

सही तरीके से टेस्ट ड्राइव लें

थोड़ी देर गाड़ी चलाकर आप कार की हालत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. स्टीयरिंग कैसा महसूस हो रहा है, इस पर ध्यान दें. अगर कार एक तरफ खिंचती है, स्टीयरिंग व्हील सीधा नहीं है या आपको अजीब तरह का कंपन महसूस होता है, तो यह पहले हुए किसी नुकसान की वजह से अलाइनमेंट की समस्या हो सकती है. साथ ही, खराब सड़कों या स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाते समय सस्पेंशन से आने वाली अजीब आवाज़ों पर भी ध्यान दें.

प्रोफ़ेशनल से जांच करवाएं

भले ही सब कुछ ठीक-ठाक लगे, फिर भी फ़ाइनल पेमेंट करने से पहले किसी भरोसेमंद मैकेनिक से कार की जांच करवाना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है. कार की कीमत के मुकाबले प्रोफेशनल जांच का खर्च आम तौर पर बहुत कम होता है, लेकिन यह आपको बाद में होने वाले महंगे रिपेयर के खर्च से बचा सकता है.

खरीदने से पहले एक क्विक चेकलिस्ट

पेमेंट करने से पहले, पुरानी कार की जांच करते समय इस आसान चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि दुर्घटना से हुए नुकसान के आम संकेतों का पता लगाया जा सके.

क्या चेक करें क्यों मैटर करता है इंश्योरेंस हिस्ट्री पिछले इंश्योरेंस क्लेम दिखाता है सर्विस हिस्ट्री इससे बड़ी मरम्मत की ज़रूरत का पता चल सकता है बॉडी पैनल के बीच का गैप इससे दुर्घटना के बाद की मरम्मत का पता चल सकता है पेंट फ़िनिश रीपेंट किए गए पैनलों की पहचान करने में मदद करता है। खिड़की का शीशा बदले हुए पार्ट्स का पता चल सकता है इंजन बे संरचनात्मक मरम्मत के निशान दिख सकते हैं अंडरबॉडी छिपे हुए नुकसान का पता लगाता है टैस्ट ड्राइव अलाइनमेंट या सस्पेंशन से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है



पुरानी कार खरीदने का फ़ैसला ज़्यादा सुरक्षित कैसे बनाएँ

रिपेयर हिस्ट्री वाली पुरानी कार खरीदना हमेशा बुरा सौदा नहीं होता. बम्पर बदलना, दरवाज़े पर खरोंच या नई विंडशील्ड जैसी छोटी-मोटी मरम्मत आम बात है और इनसे आमतौर पर कार की सुरक्षा या भरोसेमंद होने पर कोई असर नहीं पड़ता.

लेकिन, अगर आपको कई चेतावनी वाले संकेत एक साथ दिखें, जैसे कि पैनल के बीच असमान गैप, कई बार पेंट किए गए पैनल, स्ट्रक्चरल रिपेयर या सर्विस रिकॉर्ड का न होना, तो सावधान रहना बेहतर है. अगर बेचने वाला मरम्मत के बारे में ठीक से बता नहीं पाता या कार की हिस्ट्री बताने से मना करता है, तो बेहतर है कि आप उस डील से पीछे हट जाएं.

पेमेंट करने से पहले, किसी भरोसेमंद मैकेनिक या प्रोफेशनल इंस्पेक्शन सर्विस से कार की जांच करवा लें. खरीदने से पहले थोड़ा ज़्यादा समय और पैसा खर्च करने से आप बाद में होने वाली महंगी मरम्मत और अचानक आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। पुरानी कार खरीदते समय, बाद में पछताने के बजाय पहले ही सब कुछ जांच-परख लेना हमेशा बेहतर होता है.