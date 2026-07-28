भारत में सबसे ज़बरदस्त कार कलेक्शन वाले क्रिकेटर

सोचिए कि आपको सड़क पर अपने पसंदीदा क्रिकेटर अपनी शानदार कार के साथ दिख जाएं. इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें फैंस ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को सड़क पर उनकी ज़बरदस्त सुपरकार्स में देखा है. ये क्रिकेटर्स न सिर्फ़ क्रिकेट के मैदान पर लेजेंड हैं, बल्कि उन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक है. यहाँ भारतीय क्रिकेटर्स की 5 शानदार गाड़ियाँ दी गई हैं.

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महेंद्र सिंह धोनी- निसान जोंगा (1 टन)

जब भी क्रिकेट की बात होती है, तो एमएस धोनी का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है. और हम सभी जानते हैं कि धोनी को कार और बाइक का कितना शौक है. असल में, वह उन भारतीय सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं जिनके गैराज में कारों और बाइकों का ज़बरदस्त कलेक्शन है, और इनमें से 'कैप्टन कूल' के गैराज में एक खास चीज़ भी है - निसान जोंगा (1-टन)। असल में भारतीय सेना के लिए बनाई गई जोंगा, एक मज़बूत मिलिट्री-स्पेसिफिकेशन वाली 4x4 गाड़ी है. जोंगा नाम 'जबलपुर ऑर्डनेंस एंड गन कैरिज असेंबली' से आया है, जहाँ भारत में इस गाड़ी को असेंबल किया जाता था.

निसान जोंगा में '1-टन' का मतलब इसकी पेलोड क्षमता से है. इसे एक टन (लगभग 1,000 किलोग्राम) तक का सामान, उपकरण या लोगों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था. यही वजह है कि निसान जोंगा एक मज़बूत मिलिट्री गाड़ी थी, और धोनी का जोंगा के प्रति लगाव उनकी पर्सनैलिटी को बखूबी दिखाता है. फैंस ने अक्सर उन्हें रांची में अपनी जोंगा चलाते हुए देखा है, जिससे पता चलता है कि उनकी यह क्लासिक गाड़ी गैराज में सिर्फ़ सजावट के लिए रखी चीज़ नहीं है.

2) विराट कोहली - ऑडी R8 LMX

जब भी हम ऑडी के बारे में सोचते हैं, तो विराट कोहली का ख्याल आना स्वाभाविक है. ऑडी इंडिया के साथ कोहली की साझेदारी भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सेलिब्रिटी ब्रांड पार्टनरशिप में से एक है. उनके पास पिछले कुछ सालों में ऑडी की कुछ सबसे शानदार परफॉर्मेंस कारें रही हैं. इनमें से ऑडी R8 LMX उनके कलेक्शन की सबसे खास कार थी. R8 LMX दुनिया भर में सिर्फ़ 99 यूनिट्स तक ही सीमित थी, जिनमें से 4 यूनिट्स भारत को मिली थीं और विराट कोहली के पास उनमें से एक थी.

यह एक खास लिमिटेड-एडिशन सुपरकार थी जिसमें 5.2 लीटर का मिड-माउंटेड V10 पेट्रोल इंजन लगा था, जो 562 bhp की ताकत और 540 Nm का टॉर्क बनाता था. लॉन्च के समय यह सबसे ज़्यादा पावरफुल रोड-लीगल R8 कार थी. यह 3.4 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती थी. यह दुनिया की पहली ऐसी प्रोडक्शन कार थी जिसमें लेज़र बीम हेडलाइट्स लगी थीं, जो ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा तेज़ रोशनी देती थीं. इसे 2015 में भारत में रु.2.97 करोड़ की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया था. कोहली ने लॉन्च के कुछ ही समय बाद इसे खरीद लिया था.

3) हार्दिक पंड्या - लेम्बॉर्गिनी हुराकान EVO

हार्दिक पांड्या अपनी शानदार लाइफ़स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और उनका गैराज उनकी पर्सनैलिटी को बखूबी दिखाता है. उनके कार कलेक्शन की सबसे खास कार लैम्बॉर्गिनी हुराकैन EVO है, जिसे उन्होंने 2019 में खरीदा था. लॉन्च के समय इसकी कीमत लगभग रु.3.73 करोड़ (एक्स-शोरूम) थी. EVO में हुराकैन परफॉर्मेंटे वाला ही 631 bhp का V10 इंजन लगा है, जो इसे ओरिजिनल हुराकान से ज़्यादा पावरफुल बनाता है.

V10 इंजन वाली यह सुपरकार अपने AWD वर्जन में 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 2.9 सेकंड में पकड़ लेती है, जिससे यह किसी भारतीय क्रिकेटर की सबसे तेज़ कारों में से एक बन जाती है.

4) सूर्यकुमार यादव - पोर्श 911 टर्बो S

सूर्यकुमार यादव ने चुपचाप मौजूदा क्रिकेटरों में से एक सबसे शानदार कार कलेक्शन बनाया है, जिसमें सुपरकार और लग्ज़री SUV शामिल हैं. लेकिन उनके कलेक्शन की सबसे खास कार पोर्श 911 टर्बो S है। लॉन्च के समय इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग रु.3.80 करोड़ थी और यह सिर्फ़ 2.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है, जो इसे किसी भारतीय क्रिकेटर की सबसे तेज़ कारों में से एक बनाती है.

सुपरकार जैसी परफ़ॉर्मेंस के बावजूद, यह रोज़ाना चलाने में काफ़ी आरामदायक होने के लिए जानी जाती है, इसीलिए कार के शौकीन इसे बहुत पसंद करते हैं.

5) एमएस धोनी - GMC सिएरा

हालांकि हर कोई धोनी की फेरारी और जगुआर के बारे में बात करता है, लेकिन उनके गैराज में मौजूद सबसे खास गाड़ियों में से एक GMC सिएरा है. चूंकि GMC ने भारत में कभी भी आधिकारिक तौर पर सिएरा नहीं बेची, इसलिए यह किसी भारतीय क्रिकेटर के पास मौजूद सबसे अनोखी गाड़ियों में से एक है. GMC सिएरा एक बड़े आकार का अमेरिकी पिकअप ट्रक है जिसमें V8 इंजन लगा है. उत्तरी अमेरिका में इस पिकअप ट्रक को बहुत खास या अनोखा नहीं माना जाता, लेकिन भारत में इसे देखना बहुत दुर्लभ है. भारत इन बड़े पिकअप ट्रकों का बाज़ार नहीं है. इसके बहुत बड़े आकार की वजह से भारतीय सड़कों पर इसे चलाना एक अनोखी बात है.

अपने साइज़ और ऊंचे लुक की वजह से यह भारत में कहीं भी अलग ही नज़र आती है. 'कैप्टन कूल' को भारत में अपनी GMC सिएरा चलाते हुए देखा गया है, और इसीलिए यह उनके गैराज की सबसे चर्चित गाड़ियों में से एक बन गई है.