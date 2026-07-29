भारत में मौजूद ये हैं रु.25 लाख से कम कीमत वाली बेहतरीन डीज़ल एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 29, 2026
हाइलाइट्स
हालांकि 2018 से पहले की तुलना में अब डीज़ल इंजन के विकल्प उतने ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी 2026 में भी इस पावरट्रेन के लिए बाज़ार मौजूद है. इसलिए, अगर आप रु.25 लाख से कम कीमत वाले मास-मार्केट सेगमेंट में डीज़ल SUV खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ हमारी टॉप पसंद दी गई हैं:
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ह्यून्दे क्रेटा
ह्यून्दे क्रेटा रु.25 लाख से कम कीमत वाले सेगमेंट में एक बेहतरीन गाड़ी है. इसमें ह्यून्दे की शानदार फ़िट-एंड-फ़िनिश और भरोसेमंद क्वालिटी के साथ एक बड़ा और कई फ़ीचर्स वाला केबिन मिलता है. जो खरीदार एक बढ़िया और स्मूथ डीज़ल इंजन वाली गाड़ी चाहते हैं, उन्हें यह SUV निराश नहीं करेगी; इसका 1.5-लीटर डीज़ल इंजन लंबी दूरी तय करने के लिए बहुत अच्छा है और आसानी से चलाने के लिए इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है. खरीदारों के पास चुनने के लिए कई तरह के वैरिएंट्स भी हैं – नौ में से आठ वैरिएंट्स डीज़ल इंजन के साथ आते हैं. क्रेटा भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट डीज़ल एसयूवी भी है; ARAI के अनुसार, इसका माइलेज डीज़ल MT के लिए 21.8 kmpl और डीज़ल ऑटोमैटिक के लिए 19.1 kmpl है.
डीज़ल क्रेटा की कीमत रु.12.53 लाख से लेकर रु.20.11 लाख (एक्स-शोरूम) तक है,
किआ सेल्टॉस
कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सेल्टॉस एक बेहतरीन पैकेज है, खासकर इस साल की शुरुआत में आई इसकी दूसरी पीढ़ी (second-gen) वाली एसयूवी के साथ. नए डिज़ाइन और नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनी यह नई सेल्टॉस अपने पुराने मॉडल के मुकाबले बड़ी और ज़्यादा जगह वाली है, और इसमें वे सभी टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनकी किसी को भी चाहत हो सकती है.
पावरट्रेन की बात करें तो, किआ ने पहली पीढ़ी की एसयूवी वाले इंजन ही इस्तेमाल किए हैं, जिनमें 1.5-लीटर डीज़ल इंजन भी शामिल है जो मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. खरीदार बेस वैरिएंट से लेकर टॉप-एंड मॉडल तक डीज़ल इंजन चुन सकते हैं, हालांकि टॉप मॉडल सिर्फ़ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ आते हैं. डीज़ल SUV का माइलेज भी अच्छा है; मैनुअल के लिए 19.4 kmpl और ऑटोमैटिक के लिए 17.8 kmpl का दावा किया गया है। सेल्टोस डीज़ल की कीमतें रु.12.61 लाख से लेकर रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं.
टाटा हैरियर और सफारी
जो लोग सेल्टॉस और क्रेटा जैसी गाड़ियों से बड़ी एसयूवी चाहते हैं, उन्हें हैरियर और उसकी बड़ी बहन सफारी का साइज़, जगह और फ़ीचर्स पसंद आएंगे, हालांकि पूरी तरह से लोडेड डीज़ल-ऑटोमैटिक मॉडल की कीमत रु.25 लाख से ज़्यादा है. लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा 2.0-लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क बनाता है. इसे वैरिएंट के हिसाब से 6-स्पीड मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, और इनमें से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स हमारी पसंद है.
टाटा के दूसरे मॉडल्स की तरह ही, टाटा की सबसे बड़ी एसयूवी की राइड और हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है. नए 'अल्ट्रा' (Ultra) वेरिएंट्स के आने से इनके फीचर्स की लिस्ट और भी बेहतर हो गई है, जिसमें हैरियर EV (हैरियर ईवी) वाले टेक फीचर्स भी शामिल हैं. इनमें पावर्ड को-ड्राइवर सीट और बड़ी 14.5-इंच की टचस्क्रीन के साथ-साथ लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड ड्राइवर सीट, पीछे की तरफ वेंटिलेटेड सीट्स (सफारी 6-सीटर में) और भी बहुत कुछ शामिल है.
महिंद्रा एक्सयूवी 7XO
जनवरी 2026 में लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 7XO असल में पॉपुलर XUV 700 का ही एक नया वर्शन (फेसलिफ्ट) है और इसमें पुरानी गाड़ी की लगभग सभी खूबियां मौजूद हैं. अगर आंकड़ों की बात करें, तो 7XO अपनी क्लास की सबसे पावरफुल डीज़ल गाड़ियों में से एक है. इसमें 2.2-लीटर mHawk इंजन है जो 182 bhp की ताकत और 420 Nm (MT) या 450 Nm (AT) का टॉर्क बनाता है, साथ ही इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है. खरीदारों के पास चुनने के लिए कई वैरिएंट्स हैं; डीज़ल इंजन का ऑप्शन सभी छह ट्रिम लेवल पर उपलब्ध है, और टॉप वैरिएंट्स में दूसरी लाइन में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी दिया गया है.
फीचर्स चाहने वालों के लिए भी इसमें कोई कमी नहीं होगी; इसके टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट और दूसरी-रो की सीटें, डैशबोर्ड के ऊपर तीन स्क्रीन (जिसमें पैसेंजर डिस्प्ले भी शामिल है), 540-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS और बहुत कुछ जैसे फीचर्स मिलेंगे. यहाँ तक कि ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट्स की कीमत भी रु.25 लाख से थोड़ी कम है. डीजल 7XO की कीमतें रु.14.96 लाख से लेकर रु.24.92 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं.
महिंद्रा स्कॉर्पियो एन
इस लिस्ट में लैडर फ्रेम वाला एकमात्र मॉडल, स्कॉर्पियो-एन एक दमदार, मस्कुलर और आरामदायक SUV है जो शहर, हाईवे और खराब रास्तों पर आसानी से चल सकती है. हालांकि इसमें अपने साथी मॉडल XUV700 जितने फीचर्स नहीं हैं, लेकिन स्कॉर्पियो-N में वही 2.2-लीटर डीज़ल इंजन मिलता है; बस ज़्यादातर वैरिएंट्स में यह इंजन थोड़ी कम पावर (172 bhp) और टॉर्क (370 Nm MT या 400 Nm AT) देता है. वहीं, बेस मॉडल में यही इंजन कम पावर (130 bhp) और टॉर्क (300 Nm) के साथ आता है.
एक्सयूवी की तरह ही, स्कॉर्पियो-N के सभी ट्रिम लेवल में डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है. कुछ खास वैरिएंट्स में ऑप्शनल 'शिफ्ट-ऑन-द-फ़्लाई' फोर-व्हील ड्राइव भी मिलता है, जिससे यह गाड़ी ऑफ़-रोडिंग के लिए भी बेहतरीन बन जाती है. इसमें फ़ीचर्स की भी कोई कमी नहीं है; इसमें सोनी का 3D साउंड सिस्टम और मिड-2025 तक लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजी जैसे फ़ीचर्स भी शामिल हैं. स्कॉर्पियो-एन डीज़ल की कीमत ₹13.99 लाख से ₹24.95 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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