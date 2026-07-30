किआ सिरोस ईवी रिव्यू: क्या रु.20 लाख से कम कीमत में यह है सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार?

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्सह्युंडई नई आई20निसान New Terrano
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

किआ सिरोस ईवी रिव्यू: क्या रु.20 लाख से कम कीमत में यह है सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार?

किआ सिरोस ईवी मॉडर्न डिज़ाइन, बड़े कैबिन, दमदार परफॉर्मेंस, अच्छी रेंज और आक्रामक कीमत के साथ आ रही है. लेकिन क्या यह रु.20 लाख से कम कीमत में नया बेंचमार्क बन पाएगी?
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

6 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 30, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • किआ सिरोस ईवी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा पावर, तेज़ AC चार्जिंग और ज़्यादा जगह वाला केबिन देती है
  • इसकी असल रेंज लगभग 430-450km होने की उम्मीद है
  • यह 42kWh और 52kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है

जब ईवी की शुरुआत हुई, तो हमने देखा कि बड़ी और महंगी EV तेज़ी से अपनी जगह बना रही थीं. अब आम लोगों के लिए बनी EV (मास मार्केट सेगमेंट) की बारी है, और रु.20 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों के सेगमेंट में काफ़ी हलचल देखी जा रही है. टाटा नेक्सॉन और एमजी विंडसर ईवी ने अपने-अपने तरीके से ऊंचे स्टैंडर्ड सेट किए हैं. अब किआ भी सिरोस EV के साथ इस मुकाबले में उतर गई है, और कागज़ों पर देखें तो यह एक बहुत ही दमदार पैकेज के साथ आई है जिसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. लेकिन क्या नई सिरोस ईवी में वो सब है जिससे वह नया बेंचमार्क बन सके? इसे चलाने के बाद, इसका जवाब थोड़ा अलग और बारीक है।

यह भी पढ़ें: भारत में किआ सिरोस ईवी हुई लॉन्च, कीमत रु.13.49 लाख से शुरू

 

बाहरी डिज़ाइन

syros ev 1

जब पिछले साल 'सिरोस' (Syros) आई थी, तो यह किआ (Kia) के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले डिज़ाइनों में से एक था. इसके अनोखे सीधे आकार, चौकोर सतहों और हटकर स्टाइलिंग को लेकर लोगों की राय बंटी हुई थी. मज़ेदार बात यह है कि अब यही डिज़ाइन किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर कहीं ज़्यादा स्वाभाविक लगती है.

syros ev

पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वर्जन के बीच दिखने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिवाय बंद फ्रंट ग्रिल और EV-खास कुछ डिटेल्स के; लेकिन इसका ओवरऑल डिज़ाइन सिरोस के इलेक्ट्रिक नेचर के हिसाब से एकदम सही है. इसके अनोखे अलॉय व्हील डिज़ाइन, साफ़ बॉडी और नए ज़माने के रंगों के ऑप्शन सिरो ईवी को बिना ज़्यादा कोशिश किए ही एक अलग पहचान देते हैं.

syros ev 2

हमें लगता है कि अगर सिरोस ईवी अपने पेट्रोल वर्जन (जो सेल्स चार्ट पर धूम मचाने में संघर्ष कर रहा है) से पहले आती, तो शायद इसके डिज़ाइन के बारे में लोगों की राय इतनी सख़्त नहीं होती. क्योंकि ईवी के तौर पर इसके अनोखे डिज़ाइन को अपनाना आसान होता है (जैसे विंडसर का उदाहरण लें).

 

कैबिन और फीचर्स

Kia Syros EV 2

हाल के समय में, किआ ने शानदार फ़ीचर्स वाले कैबिन के लिए अपनी पहचान बनाई है और सिरोस ईवी भी इससे अलग नहीं है. इसके सबसे महंगे X-Line ट्रिम में फ़ीचर्स की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन दूसरे ट्रिम्स में भी आपको काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स वाला केबिन मिलता है. कैबिन की बात करें तो डैशबोर्ड का लेआउट मॉडर्न लगता है, जबकि डुअल-टोन कैबिन थीम और "कूल ब्लू" और "हंटर ग्रीन" जैसे शानदार अपहोल्स्ट्री ऑप्शन केबिन को प्रीमियम और यूथफ़ुल लुक देते हैं.

KIA Syros EV 7

सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिरोस अपनी कॉम्पैक्ट साइज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है. ईवी आर्किटेक्चर की वजह से, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल में सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है और कैबिन ज़्यादा खुला-खुला लगता है. पिछली सीटें भी इसकी एक और खासियत हैं. इसमें पैरों के लिए काफ़ी जगह (लेगरूम), पीछे की तरफ़ झुकने वाली सीटें, आगे-पीछे एडजस्ट होने वाली सीटें और सीट वेंटिलेशन की सुविधा है, जो इसे इस सेगमेंट की बेहतर फ़ैमिली कारों में से एक बनाती है. ज़्यादातर EVs की तरह, फ़र्श के नीचे बैटरी पैक होने के कारण पिछली सीटों पर जांघों को मिलने वाला सपोर्ट (अंडर-थाई सपोर्ट) थोड़ा कम है, लेकिन यह कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से इसे न खरीदा जाए.

 

ड्राइविंग परफॉर्मेंस और रेंज

KIA Syros EV 44

सिरोस ईवी में वही 42kWh और 52kWh बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं जो ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ क्लैविस ईवी में मिलते हैं. इसके सबसे महंगे वैरिएंट में इलेक्ट्रिक मोटर 170bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क बनाती है. इसकी परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसी ज़्यादातर खरीदार एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक SUV से उम्मीद करते हैं. रोज़ाना की ड्राइविंग में यह स्मूद, शांत और आसान है. पावर डिलीवरी लीनियर है, जिससे शहर में गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाता है, और इंस्टेंट टॉर्क तेज़ी से ओवरटेक करने में मदद करता है.

KIA Syros EV 47

एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है, वह है विज़िबिलिटी. सीधी विंडस्क्रीन, बड़े ग्लास एरिया और ऊँची सीटिंग पोज़िशन की वजह से सिरोस को सड़क पर, खासकर शहर के ट्रैफ़िक में चलाना आसान लगता है. रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में एडजस्टमेंट के तीन लेवल मिलते हैं, जबकि किआ का i-Pedal (वन-पेडल ड्राइविंग मोड) तीनों रीजेन लेवल में से किसी में भी अलग से चालू किया जा सकता है. यह नैचुरली काम करता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, इसलिए इसकी आदत डालना आसान है.

KIA Syros EV 41

इसमें तीन ड्राइव मोड मिलते हैं. रोज़ाना की ड्राइविंग में 'इको' और 'नॉर्मल' मोड काफी हद तक एक जैसे लगते हैं और दोनों के बीच का फ़र्क मुश्किल से ही पता चलता है. लेकिन 'स्पोर्ट' मोड थ्रॉटल रिस्पॉन्स को साफ़ तौर पर बेहतर बनाता है और जब आप ड्राइविंग में थोड़ा रोमांच चाहते हैं, तो यह एक अलग ही जोश भर देता है.

KIA Syros EV 48

रेंज की बात करें तो, किआ का दावा है कि इसकी ड्राइविंग रेंज 520km से ज़्यादा है. हमारे पास कार के साथ जो सीमित समय था, उसमें हम इसका रेंज टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि हालात सही रेंज टेस्ट के लिए अनुकूल नहीं थे. साथ ही, मीडिया की गाड़ियों में बार-बार तेज़ी से एक्सीलरेट करने और लगातार फ़िल्मिंग करने के कारण असल में मिलने वाली माइलेज या क्षमता के सही आंकड़े नहीं मिल पाते हैं. किआ के भरोसेमंद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और शुरुआती नतीजों के आधार पर, बड़ी बैटरी वाले वर्जन के लिए लगभग 430-450 km की असल ड्राइविंग रेंज मिल सकती है.

 

राइड और हेंडलिंग

KIA Syros EV 46

राइड और हैंडलिंग की बात करें तो, स्टीयरिंग डायरेक्ट और रिस्पॉन्सिव है, हालांकि यह नैचुरल महसूस होने के बजाय आर्टिफ़िशियल रूप से भारी लगता है. यह भरोसे के साथ दिशा बदलती है और इसका व्यवहार अनुमान के मुताबिक रहता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील से ज़्यादा फ़ीडबैक नहीं मिलता.

KIA Syros EV 42a

सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सख्त है. चिकनी सड़कों पर यह स्थिर और मज़बूती से चलती है. हालाँकि, सड़क की छोटी-मोटी कमियाँ महसूस होती हैं, जिससे पता चलता है कि खराब सड़कों और टूटी-फूटी शहरी सड़कों पर सवारी थोड़ी ज़्यादा सख्त हो सकती है, जो शायद कुछ खरीदारों को पसंद न आए.

 

निर्णय

KIA Syros EV 39

किआ सिरोस ईवी भारत के सबसे व्यस्त EV सेगमेंट में एक बेहतरीन पैकेज के साथ आ रही है. यह बिना किसी दिखावे के अलग और मॉडर्न दिखती है, अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा जगह वाले कैबिन में से एक देती है, इसमें कई फ़ीचर्स हैं, यह आसानी से बढ़िया परफ़ॉर्मेंस देती है और इसकी ड्राइविंग रेंज भी अच्छी-खासी है. हालाँकि, इसे चलाने में शायद उतना मज़ा न आए और इसका सस्पेंशन हर तरह की सड़क के लिए सही न हो, लेकिन एक शानदार पैकेज के मुकाबले ये छोटी-मोटी कमियाँ हैं.

KIA Syros EV 23

इससे भी ज़रूरी बात यह है कि किआ ने इसकी कीमत इतनी आक्रामक रखी है कि यह उस सेगमेंट में हलचल मचा सकती है जिस पर अब तक टाटा नेक्सॉन ईवी और एमजी विंडसर ईवी का दबदबा रहा है. क्या यह ₹20 लाख से कम कीमत वाली सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक एसयूवी है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं. लेकिन एक बात तो पक्की है: किआ सिरोस ईवी ने स्टैंडर्ड को ऊंचा कर दिया है, और अब इस सेगमेंट में मौजूद हर प्रतिद्वंद्वी के सामने एक मज़बूत नया कॉम्पिटिटर आ गया है.

# kia syros# kia syros india# kia syros india launch# kia syros review# kia syros electric# kia syros ev# kia syros ev review# kia syros ev india# kia syros ev price# kia syros ev range# cars# Car Reviews# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट Reviews

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यहाँ हमने छह ऐसी कारों की लिस्ट दी है जो हमारे हिसाब से अभी शहर में चलाने के लिए सबसे अच्छी हैचबैक हैं.
    ये हैं भारत में शहरों में चलाने के लिए सबसे अच्छी हैचबैक कारें
  • किआ या सोरेंटो को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और उम्मीद है कि यह इस फेस्टिव सीज़न में लॉन्च होगी.
    नए टीज़र के साथ भारत में किआ सोरेंटो के आने की हुई पुष्टि, इस त्यौहारी सीज़न में होगी लॉन्च
  • अगर आप रु.25 लाख से कम कीमत वाली डीज़ल SUV की तलाश में हैं, तो यहाँ कुछ बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं.
    भारत में मौजूद ये हैं रु.25 लाख से कम कीमत वाली बेहतरीन डीज़ल एसयूवी
  • हरियाणा कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, अब रु.30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% और रु.30 लाख से ज़्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% छूट दी जाएगी.
    हरियाणा में रु.30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में मिलेगी 100% की छूट
  • नौवीं पीढ़ी की हायलक्स को पिछले मॉडल के मुकाबले काफी नए डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है, हालांकि इसमें पहले जैसा ही 2.8-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प दिया गया है.
    भारत में नई टोयोटा हायलक्स रु.31.99 लाख में हुई लॉन्च
  • यहाँ हमने छह ऐसी कारों की लिस्ट दी है जो हमारे हिसाब से अभी शहर में चलाने के लिए सबसे अच्छी हैचबैक हैं.
    ये हैं भारत में शहरों में चलाने के लिए सबसे अच्छी हैचबैक कारें
  • किआ या सोरेंटो को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और उम्मीद है कि यह इस फेस्टिव सीज़न में लॉन्च होगी.
    नए टीज़र के साथ भारत में किआ सोरेंटो के आने की हुई पुष्टि, इस त्यौहारी सीज़न में होगी लॉन्च
  • अगर आप रु.25 लाख से कम कीमत वाली डीज़ल SUV की तलाश में हैं, तो यहाँ कुछ बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं.
    भारत में मौजूद ये हैं रु.25 लाख से कम कीमत वाली बेहतरीन डीज़ल एसयूवी
  • हरियाणा कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, अब रु.30 लाख तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% और रु.30 लाख से ज़्यादा कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% छूट दी जाएगी.
    हरियाणा में रु.30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में मिलेगी 100% की छूट
  • नौवीं पीढ़ी की हायलक्स को पिछले मॉडल के मुकाबले काफी नए डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है, हालांकि इसमें पहले जैसा ही 2.8-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प दिया गया है.
    भारत में नई टोयोटा हायलक्स रु.31.99 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • Reviews
  • किआ सिरोस ईवी रिव्यू: क्या रु.20 लाख से कम कीमत में यह है सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार?