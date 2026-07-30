किआ सिरोस ईवी रिव्यू: क्या रु.20 लाख से कम कीमत में यह है सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार?

जब ईवी की शुरुआत हुई, तो हमने देखा कि बड़ी और महंगी EV तेज़ी से अपनी जगह बना रही थीं. अब आम लोगों के लिए बनी EV (मास मार्केट सेगमेंट) की बारी है, और रु.20 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों के सेगमेंट में काफ़ी हलचल देखी जा रही है. टाटा नेक्सॉन और एमजी विंडसर ईवी ने अपने-अपने तरीके से ऊंचे स्टैंडर्ड सेट किए हैं. अब किआ भी सिरोस EV के साथ इस मुकाबले में उतर गई है, और कागज़ों पर देखें तो यह एक बहुत ही दमदार पैकेज के साथ आई है जिसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. लेकिन क्या नई सिरोस ईवी में वो सब है जिससे वह नया बेंचमार्क बन सके? इसे चलाने के बाद, इसका जवाब थोड़ा अलग और बारीक है।

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बाहरी डिज़ाइन

जब पिछले साल 'सिरोस' (Syros) आई थी, तो यह किआ (Kia) के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले डिज़ाइनों में से एक था. इसके अनोखे सीधे आकार, चौकोर सतहों और हटकर स्टाइलिंग को लेकर लोगों की राय बंटी हुई थी. मज़ेदार बात यह है कि अब यही डिज़ाइन किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर कहीं ज़्यादा स्वाभाविक लगती है.

पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वर्जन के बीच दिखने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिवाय बंद फ्रंट ग्रिल और EV-खास कुछ डिटेल्स के; लेकिन इसका ओवरऑल डिज़ाइन सिरोस के इलेक्ट्रिक नेचर के हिसाब से एकदम सही है. इसके अनोखे अलॉय व्हील डिज़ाइन, साफ़ बॉडी और नए ज़माने के रंगों के ऑप्शन सिरो ईवी को बिना ज़्यादा कोशिश किए ही एक अलग पहचान देते हैं.

हमें लगता है कि अगर सिरोस ईवी अपने पेट्रोल वर्जन (जो सेल्स चार्ट पर धूम मचाने में संघर्ष कर रहा है) से पहले आती, तो शायद इसके डिज़ाइन के बारे में लोगों की राय इतनी सख़्त नहीं होती. क्योंकि ईवी के तौर पर इसके अनोखे डिज़ाइन को अपनाना आसान होता है (जैसे विंडसर का उदाहरण लें).

कैबिन और फीचर्स

हाल के समय में, किआ ने शानदार फ़ीचर्स वाले कैबिन के लिए अपनी पहचान बनाई है और सिरोस ईवी भी इससे अलग नहीं है. इसके सबसे महंगे X-Line ट्रिम में फ़ीचर्स की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन दूसरे ट्रिम्स में भी आपको काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स वाला केबिन मिलता है. कैबिन की बात करें तो डैशबोर्ड का लेआउट मॉडर्न लगता है, जबकि डुअल-टोन कैबिन थीम और "कूल ब्लू" और "हंटर ग्रीन" जैसे शानदार अपहोल्स्ट्री ऑप्शन केबिन को प्रीमियम और यूथफ़ुल लुक देते हैं.

सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिरोस अपनी कॉम्पैक्ट साइज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है. ईवी आर्किटेक्चर की वजह से, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल में सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है और कैबिन ज़्यादा खुला-खुला लगता है. पिछली सीटें भी इसकी एक और खासियत हैं. इसमें पैरों के लिए काफ़ी जगह (लेगरूम), पीछे की तरफ़ झुकने वाली सीटें, आगे-पीछे एडजस्ट होने वाली सीटें और सीट वेंटिलेशन की सुविधा है, जो इसे इस सेगमेंट की बेहतर फ़ैमिली कारों में से एक बनाती है. ज़्यादातर EVs की तरह, फ़र्श के नीचे बैटरी पैक होने के कारण पिछली सीटों पर जांघों को मिलने वाला सपोर्ट (अंडर-थाई सपोर्ट) थोड़ा कम है, लेकिन यह कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से इसे न खरीदा जाए.

ड्राइविंग परफॉर्मेंस और रेंज

सिरोस ईवी में वही 42kWh और 52kWh बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं जो ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और किआ क्लैविस ईवी में मिलते हैं. इसके सबसे महंगे वैरिएंट में इलेक्ट्रिक मोटर 170bhp की पावर और 255Nm का टॉर्क बनाती है. इसकी परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसी ज़्यादातर खरीदार एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक SUV से उम्मीद करते हैं. रोज़ाना की ड्राइविंग में यह स्मूद, शांत और आसान है. पावर डिलीवरी लीनियर है, जिससे शहर में गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाता है, और इंस्टेंट टॉर्क तेज़ी से ओवरटेक करने में मदद करता है.

एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है, वह है विज़िबिलिटी. सीधी विंडस्क्रीन, बड़े ग्लास एरिया और ऊँची सीटिंग पोज़िशन की वजह से सिरोस को सड़क पर, खासकर शहर के ट्रैफ़िक में चलाना आसान लगता है. रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में एडजस्टमेंट के तीन लेवल मिलते हैं, जबकि किआ का i-Pedal (वन-पेडल ड्राइविंग मोड) तीनों रीजेन लेवल में से किसी में भी अलग से चालू किया जा सकता है. यह नैचुरली काम करता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, इसलिए इसकी आदत डालना आसान है.

इसमें तीन ड्राइव मोड मिलते हैं. रोज़ाना की ड्राइविंग में 'इको' और 'नॉर्मल' मोड काफी हद तक एक जैसे लगते हैं और दोनों के बीच का फ़र्क मुश्किल से ही पता चलता है. लेकिन 'स्पोर्ट' मोड थ्रॉटल रिस्पॉन्स को साफ़ तौर पर बेहतर बनाता है और जब आप ड्राइविंग में थोड़ा रोमांच चाहते हैं, तो यह एक अलग ही जोश भर देता है.

रेंज की बात करें तो, किआ का दावा है कि इसकी ड्राइविंग रेंज 520km से ज़्यादा है. हमारे पास कार के साथ जो सीमित समय था, उसमें हम इसका रेंज टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि हालात सही रेंज टेस्ट के लिए अनुकूल नहीं थे. साथ ही, मीडिया की गाड़ियों में बार-बार तेज़ी से एक्सीलरेट करने और लगातार फ़िल्मिंग करने के कारण असल में मिलने वाली माइलेज या क्षमता के सही आंकड़े नहीं मिल पाते हैं. किआ के भरोसेमंद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और शुरुआती नतीजों के आधार पर, बड़ी बैटरी वाले वर्जन के लिए लगभग 430-450 km की असल ड्राइविंग रेंज मिल सकती है.

राइड और हेंडलिंग

राइड और हैंडलिंग की बात करें तो, स्टीयरिंग डायरेक्ट और रिस्पॉन्सिव है, हालांकि यह नैचुरल महसूस होने के बजाय आर्टिफ़िशियल रूप से भारी लगता है. यह भरोसे के साथ दिशा बदलती है और इसका व्यवहार अनुमान के मुताबिक रहता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील से ज़्यादा फ़ीडबैक नहीं मिलता.

सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सख्त है. चिकनी सड़कों पर यह स्थिर और मज़बूती से चलती है. हालाँकि, सड़क की छोटी-मोटी कमियाँ महसूस होती हैं, जिससे पता चलता है कि खराब सड़कों और टूटी-फूटी शहरी सड़कों पर सवारी थोड़ी ज़्यादा सख्त हो सकती है, जो शायद कुछ खरीदारों को पसंद न आए.

निर्णय

किआ सिरोस ईवी भारत के सबसे व्यस्त EV सेगमेंट में एक बेहतरीन पैकेज के साथ आ रही है. यह बिना किसी दिखावे के अलग और मॉडर्न दिखती है, अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा जगह वाले कैबिन में से एक देती है, इसमें कई फ़ीचर्स हैं, यह आसानी से बढ़िया परफ़ॉर्मेंस देती है और इसकी ड्राइविंग रेंज भी अच्छी-खासी है. हालाँकि, इसे चलाने में शायद उतना मज़ा न आए और इसका सस्पेंशन हर तरह की सड़क के लिए सही न हो, लेकिन एक शानदार पैकेज के मुकाबले ये छोटी-मोटी कमियाँ हैं.

इससे भी ज़रूरी बात यह है कि किआ ने इसकी कीमत इतनी आक्रामक रखी है कि यह उस सेगमेंट में हलचल मचा सकती है जिस पर अब तक टाटा नेक्सॉन ईवी और एमजी विंडसर ईवी का दबदबा रहा है. क्या यह ₹20 लाख से कम कीमत वाली सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक एसयूवी है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं. लेकिन एक बात तो पक्की है: किआ सिरोस ईवी ने स्टैंडर्ड को ऊंचा कर दिया है, और अब इस सेगमेंट में मौजूद हर प्रतिद्वंद्वी के सामने एक मज़बूत नया कॉम्पिटिटर आ गया है.