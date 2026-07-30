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JSW मोटर और चेरी iCar V23 पर आधारित SUV में मिलेगा AWD का विकल्प

इलेक्ट्रिक एसयूवी के टेस्टिंग मॉडल को भारत में कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 30, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • जेएसडब्ल्यू भारत में Chery iCar V23 पर आधारित EV लाएगी
  • इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव मिलने की उम्मीद है
  • iCar V23 अभी दक्षिण-पूर्वी एशियाई और अफ़्रीकी बाज़ारों में बिकती है

JSW मोटर इंडिया अपने आने वाले मॉडल्स में से एक के लिए ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन पर विचार कर सकती है. हालांकि, कंपनी का पहला मॉडल चेरी जेटोर T2 SUV पर आधारित होने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी एक दूसरी SUV की भी टेस्टिंग कर रही है जो चेरी iCar V23 (कुछ मार्केट में iCaur V23) इलेक्ट्रिक SUV पर आधारित लगती है. सूत्रों के अनुसार, भारत के लिए V23 एसयूवी पर आधारित EV में डुअल-मोटर सेटअप के साथ ऑप्शनल ऑल-व्हील ड्राइव मिलेगा. ऐसा शायद हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा EV जैसे मॉडल्स को टक्कर देने के लिए किया जा रहा है.

 

यह भी पढ़ें: एमजी विंडसर ईवी हुई महंगी, कीमत रु.60,000 तक बढ़ी

Chery i Car V23 1

डिज़ाइन की बात करें तो, चुनिंदा साउथ-ईस्ट एशियाई बाज़ारों में बिकने वाली iCar V23 का लुक काफी बॉक्सी है, जो लगभग डिफेंडर जैसी लगती है और इसमें रेट्रो स्टाइलिंग की झलक भी मिलती है. गोल हेडलैम्प्स से घिरी लेयर्ड ग्रिल का डिज़ाइन इसे 40 सीरीज़ टोयोटा लैंड क्रूज़र जैसा लुक देता है. इसका बंपर ज़्यादातर काले रंग का है, लेकिन इसमें बॉडी के रंग वाले पैनल का भी अच्छा-खासा इस्तेमाल किया गया है और निचले हिस्से में एक्टिव वेंट्स दिए गए हैं.

 

पीछे की तरफ, V23 का प्रोफ़ाइल काफी बॉक्सी है, जिसमें नंबर प्लेट के लिए ऑफसेट जगह और टेलगेट पर लगा एक स्टोरेज बॉक्स है. इसका पिछला बंपर भी कम गहराई वाला डिज़ाइन वाला है.

Chery i Car V23 2

वहीं, कैबिन का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक है, जिसमें 15.4-इंच की बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करती है. सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में कई फिजिकल डायल और स्विच दिए गए हैं. फीचर्स की बात करें तो V23 में ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जैसे 540-डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, वेंटिलेशन फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स और भी बहुत कुछ.

 

पावरट्रेन की बात करें तो, ग्लोबल मार्केट में V23 में AWD का ऑप्शन मिलता है. इसमें 81.75 kWh की बैटरी के साथ डुअल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो मिलकर 208 bhp की ताकत और 292 Nm का टॉर्क बनाती हैं.

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