JSW मोटर और चेरी iCar V23 पर आधारित SUV में मिलेगा AWD का विकल्प
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 30, 2026
हाइलाइट्स
- जेएसडब्ल्यू भारत में Chery iCar V23 पर आधारित EV लाएगी
- इसमें डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव मिलने की उम्मीद है
- iCar V23 अभी दक्षिण-पूर्वी एशियाई और अफ़्रीकी बाज़ारों में बिकती है
JSW मोटर इंडिया अपने आने वाले मॉडल्स में से एक के लिए ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन पर विचार कर सकती है. हालांकि, कंपनी का पहला मॉडल चेरी जेटोर T2 SUV पर आधारित होने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी एक दूसरी SUV की भी टेस्टिंग कर रही है जो चेरी iCar V23 (कुछ मार्केट में iCaur V23) इलेक्ट्रिक SUV पर आधारित लगती है. सूत्रों के अनुसार, भारत के लिए V23 एसयूवी पर आधारित EV में डुअल-मोटर सेटअप के साथ ऑप्शनल ऑल-व्हील ड्राइव मिलेगा. ऐसा शायद हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा EV जैसे मॉडल्स को टक्कर देने के लिए किया जा रहा है.
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डिज़ाइन की बात करें तो, चुनिंदा साउथ-ईस्ट एशियाई बाज़ारों में बिकने वाली iCar V23 का लुक काफी बॉक्सी है, जो लगभग डिफेंडर जैसी लगती है और इसमें रेट्रो स्टाइलिंग की झलक भी मिलती है. गोल हेडलैम्प्स से घिरी लेयर्ड ग्रिल का डिज़ाइन इसे 40 सीरीज़ टोयोटा लैंड क्रूज़र जैसा लुक देता है. इसका बंपर ज़्यादातर काले रंग का है, लेकिन इसमें बॉडी के रंग वाले पैनल का भी अच्छा-खासा इस्तेमाल किया गया है और निचले हिस्से में एक्टिव वेंट्स दिए गए हैं.
पीछे की तरफ, V23 का प्रोफ़ाइल काफी बॉक्सी है, जिसमें नंबर प्लेट के लिए ऑफसेट जगह और टेलगेट पर लगा एक स्टोरेज बॉक्स है. इसका पिछला बंपर भी कम गहराई वाला डिज़ाइन वाला है.
वहीं, कैबिन का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक है, जिसमें 15.4-इंच की बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करती है. सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में कई फिजिकल डायल और स्विच दिए गए हैं. फीचर्स की बात करें तो V23 में ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जैसे 540-डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, वेंटिलेशन फंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स और भी बहुत कुछ.
पावरट्रेन की बात करें तो, ग्लोबल मार्केट में V23 में AWD का ऑप्शन मिलता है. इसमें 81.75 kWh की बैटरी के साथ डुअल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो मिलकर 208 bhp की ताकत और 292 Nm का टॉर्क बनाती हैं.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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