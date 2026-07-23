एमजी विंडसर ईवी हुई महंगी, कीमत रु.60,000 तक बढ़ी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी 2026 Brezzaएमजी स्टारलाइट 560होंडारेनो नई क्विड
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

एमजी विंडसर ईवी हुई महंगी, कीमत रु.60,000 तक बढ़ी

कीमतों में बढ़ोतरी का असर विंडसर EV के सभी वेरिएंट्स पर पड़ा है और यह बढ़ोतरी ब्रांड द्वारा कीमत बढ़ाने की घोषणा के बाद हुई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 23, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एमजी विंडसर ईवी की कीमतें रु.60,000 तक बढ़ाई गईं
  • एंट्री-लेवल एक्साइट वेरिएंट की कीमत अब रु.14.70 लाख है
  • बड़ी बैटरी वाले प्रो वैरिएंट रु.51,900 तक महंगे हो गए हैं

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने विंडसर ईवी की कीमतें बढ़ा दी हैं; अब इस इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमत पहले के मुकाबले रु.60,000 तक ज़्यादा है. कीमतों में यह बदलाव तब किया गया है जब कार बनाने वाली कंपनी ने इनपुट और ऑपरेशनल लागत बढ़ने का हवाला देते हुए 1 जुलाई से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी.

 

यह भी पढ़ें: भारत के लिए एमजी का एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म हुआ, नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का बनेगा आधार

MG Windsor PRO 7

सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 'एक्साइट' वेरिएंट की कीमत में की गई है, जो अब रु.60,000 महंगा हो गया है. 38 kWh बैटरी पैक वाले 'एक्सक्लूसिव' और 'एसेंस' वेरिएंट की कीमत में रु.46,900 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, बड़ी 52.9 kWh बैटरी वाले 'एक्सक्लूसिव प्रो' और 'एसेंस प्रो' वेरिएंट की कीमत में क्रमशः रु.51,900 और रु.39,900 की बढ़ोतरी की गई है.

वैरिएंटपुरानी कीमतेंनई कीमतेंअंतर
एक्साइटरु.14.09 लाखरु.14.69 लाख+रु.60,000
एक्सक्लूसिवरु.15.52 लाखरु.15.99 लाख+रु.46,900
एसेंसरु.16.52 लाखरु.16.99 लाख+रु.46,900
एक्सक्लूसिव प्रोरु.17.37 लाखरु.17.89 लाख+रु.51,900
एसेंस प्रोरु.18.59 लाखरु.18.99 लाख+रु.39,900
कम्यूट (फ्लीट)रु.13.49 लाखरु.14.24 लाख+रु.75,000

कीमतों में बदलाव के बाद, एमजी विंडसर ईवी की कीमत अब प्राइवेट खरीदारों के लिए ₹14.69 लाख से ₹18.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. फ्लीट सेगमेंट में, अप्रैल 2026 में लॉन्च किए गए 'कम्यूट' (Commute) ट्रिम की कीमत में सबसे ज़्यादा ₹75,000 की बढ़ोतरी हुई है, और अब इसकी कीमत ₹14.24 लाख है. खरीदार एमजी के 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को भी चुन सकते हैं, जिससे बैटरी सब्सक्रिप्शन के बदले ईवी की शुरुआती कीमत कम हो जाती है.

MG Windsor PRO 8

कीमतों में बदलाव के अलावा, विंडसर ईवी में कोई और बदलाव नहीं किया गया है. स्टैंडर्ड वैरिएंट में 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी रेंज 331 km बताई गई है, जबकि प्रो वेरिएंट में बड़ी 52.9 kWh की बैटरी है, जिसकी रेंज 449 km बताई गई है. प्रो वेरिएंट में पावर्ड टेलगेट जैसे फ़ीचर भी मिलते हैं, जबकि सबसे महंगे 'एसेंस प्रो' में लेवल 2 ADAS सुइट दिया गया है.

MG Windsor PRO 30

विंडसर ईवी भारत में एमजी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक मॉडल्स में से एक बनी हुई है. जून 2026 में, कंपनी ने घोषणा की कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से दो साल से भी कम समय में इस इलेक्ट्रिक मॉडल की थोक बिक्री 75,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है.

# JSW MG Motor India# MG Motor India# MG Windsor EV# MG Windsor EV Price hike# MG Windsor EV Price# Windsor EV# Windsor# Windsor EV Price# MG Cars# Electric vehicles# Cars# Electric Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कंपनी ने तीन महीनों में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं; इससे पहले उसने जून में कीमतें बढ़ाई थीं.
    1 अगस्त से रु.30,000 तक महंगी हो जाएंगी मारुति सुज़ुकी की सभी कारें
  • अब सुरक्षा और किफायतीपन साथ-साथ चलते हैं, क्योंकि कई बजट कारें क्रैश सुरक्षा की बेहतरीन रेटिंग देती हैं.
    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट की ताज़ा रेटिंग के मुताबिक, भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली यह हैं 5 सबसे सुरक्षित कारें
  • ह्यून्दे और किआ ब्रांड के तहत फाइल किया गया एक नया डिज़ाइन पेटेंट, बोल्डर कॉन्सेप्ट से प्रेरित SUV की झलक दिखाता है.
    क्या ह्यून्दे बोल्डर स्पोर्ट आ रही है? डिज़ाइन पेटेंट में नई ऑफ़-रोडर का खुलासा हुआ
  • साइबरस्टर की कीमत अब पहले से रु.5 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि M9 इलेक्ट्रिक MPV रु.4.04 लाख महंगी हो गई है.
    एमजी M9 और साइबस्टर की कीमतें रु.5 लाख तक बढ़ीं
  • साइबरस्टर और M9 के 'स्पेशल एडिशन' में से हर एक की सिर्फ़ 50 यूनिट ही उपलब्ध हैं.
    एमजी साइबस्टर और M9 स्पेशल एडिशन से उठा पर्दा, बुकिंग हुई शुरू
  • कंपनी ने तीन महीनों में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं; इससे पहले उसने जून में कीमतें बढ़ाई थीं.
    1 अगस्त से रु.30,000 तक महंगी हो जाएंगी मारुति सुज़ुकी की सभी कारें
  • अब सुरक्षा और किफायतीपन साथ-साथ चलते हैं, क्योंकि कई बजट कारें क्रैश सुरक्षा की बेहतरीन रेटिंग देती हैं.
    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट की ताज़ा रेटिंग के मुताबिक, भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली यह हैं 5 सबसे सुरक्षित कारें
  • ह्यून्दे और किआ ब्रांड के तहत फाइल किया गया एक नया डिज़ाइन पेटेंट, बोल्डर कॉन्सेप्ट से प्रेरित SUV की झलक दिखाता है.
    क्या ह्यून्दे बोल्डर स्पोर्ट आ रही है? डिज़ाइन पेटेंट में नई ऑफ़-रोडर का खुलासा हुआ
  • साइबरस्टर की कीमत अब पहले से रु.5 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि M9 इलेक्ट्रिक MPV रु.4.04 लाख महंगी हो गई है.
    एमजी M9 और साइबस्टर की कीमतें रु.5 लाख तक बढ़ीं
  • साइबरस्टर और M9 के 'स्पेशल एडिशन' में से हर एक की सिर्फ़ 50 यूनिट ही उपलब्ध हैं.
    एमजी साइबस्टर और M9 स्पेशल एडिशन से उठा पर्दा, बुकिंग हुई शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • एमजी विंडसर ईवी हुई महंगी, कीमत रु.60,000 तक बढ़ी