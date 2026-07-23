एमजी विंडसर ईवी हुई महंगी, कीमत रु.60,000 तक बढ़ी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 23, 2026
हाइलाइट्स
- एमजी विंडसर ईवी की कीमतें रु.60,000 तक बढ़ाई गईं
- एंट्री-लेवल एक्साइट वेरिएंट की कीमत अब रु.14.70 लाख है
- बड़ी बैटरी वाले प्रो वैरिएंट रु.51,900 तक महंगे हो गए हैं
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने विंडसर ईवी की कीमतें बढ़ा दी हैं; अब इस इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमत पहले के मुकाबले रु.60,000 तक ज़्यादा है. कीमतों में यह बदलाव तब किया गया है जब कार बनाने वाली कंपनी ने इनपुट और ऑपरेशनल लागत बढ़ने का हवाला देते हुए 1 जुलाई से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी.
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सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 'एक्साइट' वेरिएंट की कीमत में की गई है, जो अब रु.60,000 महंगा हो गया है. 38 kWh बैटरी पैक वाले 'एक्सक्लूसिव' और 'एसेंस' वेरिएंट की कीमत में रु.46,900 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, बड़ी 52.9 kWh बैटरी वाले 'एक्सक्लूसिव प्रो' और 'एसेंस प्रो' वेरिएंट की कीमत में क्रमशः रु.51,900 और रु.39,900 की बढ़ोतरी की गई है.
|वैरिएंट
|पुरानी कीमतें
|नई कीमतें
|अंतर
|एक्साइट
|रु.14.09 लाख
|रु.14.69 लाख
|+रु.60,000
|एक्सक्लूसिव
|रु.15.52 लाख
|रु.15.99 लाख
|+रु.46,900
|एसेंस
|रु.16.52 लाख
|रु.16.99 लाख
|+रु.46,900
|एक्सक्लूसिव प्रो
|रु.17.37 लाख
|रु.17.89 लाख
|+रु.51,900
|एसेंस प्रो
|रु.18.59 लाख
|रु.18.99 लाख
|+रु.39,900
|कम्यूट (फ्लीट)
|रु.13.49 लाख
|रु.14.24 लाख
|+रु.75,000
कीमतों में बदलाव के बाद, एमजी विंडसर ईवी की कीमत अब प्राइवेट खरीदारों के लिए ₹14.69 लाख से ₹18.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. फ्लीट सेगमेंट में, अप्रैल 2026 में लॉन्च किए गए 'कम्यूट' (Commute) ट्रिम की कीमत में सबसे ज़्यादा ₹75,000 की बढ़ोतरी हुई है, और अब इसकी कीमत ₹14.24 लाख है. खरीदार एमजी के 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को भी चुन सकते हैं, जिससे बैटरी सब्सक्रिप्शन के बदले ईवी की शुरुआती कीमत कम हो जाती है.
कीमतों में बदलाव के अलावा, विंडसर ईवी में कोई और बदलाव नहीं किया गया है. स्टैंडर्ड वैरिएंट में 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी रेंज 331 km बताई गई है, जबकि प्रो वेरिएंट में बड़ी 52.9 kWh की बैटरी है, जिसकी रेंज 449 km बताई गई है. प्रो वेरिएंट में पावर्ड टेलगेट जैसे फ़ीचर भी मिलते हैं, जबकि सबसे महंगे 'एसेंस प्रो' में लेवल 2 ADAS सुइट दिया गया है.
विंडसर ईवी भारत में एमजी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक मॉडल्स में से एक बनी हुई है. जून 2026 में, कंपनी ने घोषणा की कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से दो साल से भी कम समय में इस इलेक्ट्रिक मॉडल की थोक बिक्री 75,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है.
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 24, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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