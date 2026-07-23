एमजी विंडसर ईवी हुई महंगी, कीमत रु.60,000 तक बढ़ी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने विंडसर ईवी की कीमतें बढ़ा दी हैं; अब इस इलेक्ट्रिक मॉडल की कीमत पहले के मुकाबले रु.60,000 तक ज़्यादा है. कीमतों में यह बदलाव तब किया गया है जब कार बनाने वाली कंपनी ने इनपुट और ऑपरेशनल लागत बढ़ने का हवाला देते हुए 1 जुलाई से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी.

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सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 'एक्साइट' वेरिएंट की कीमत में की गई है, जो अब रु.60,000 महंगा हो गया है. 38 kWh बैटरी पैक वाले 'एक्सक्लूसिव' और 'एसेंस' वेरिएंट की कीमत में रु.46,900 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, बड़ी 52.9 kWh बैटरी वाले 'एक्सक्लूसिव प्रो' और 'एसेंस प्रो' वेरिएंट की कीमत में क्रमशः रु.51,900 और रु.39,900 की बढ़ोतरी की गई है.

वैरिएंट पुरानी कीमतें नई कीमतें अंतर एक्साइट रु.14.09 लाख रु.14.69 लाख +रु.60,000 एक्सक्लूसिव रु.15.52 लाख रु.15.99 लाख +रु.46,900 एसेंस रु.16.52 लाख रु.16.99 लाख +रु.46,900 एक्सक्लूसिव प्रो रु.17.37 लाख रु.17.89 लाख +रु.51,900 एसेंस प्रो रु.18.59 लाख रु.18.99 लाख +रु.39,900 कम्यूट (फ्लीट) रु.13.49 लाख रु.14.24 लाख +रु.75,000

कीमतों में बदलाव के बाद, एमजी विंडसर ईवी की कीमत अब प्राइवेट खरीदारों के लिए ₹14.69 लाख से ₹18.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. फ्लीट सेगमेंट में, अप्रैल 2026 में लॉन्च किए गए 'कम्यूट' (Commute) ट्रिम की कीमत में सबसे ज़्यादा ₹75,000 की बढ़ोतरी हुई है, और अब इसकी कीमत ₹14.24 लाख है. खरीदार एमजी के 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को भी चुन सकते हैं, जिससे बैटरी सब्सक्रिप्शन के बदले ईवी की शुरुआती कीमत कम हो जाती है.

कीमतों में बदलाव के अलावा, विंडसर ईवी में कोई और बदलाव नहीं किया गया है. स्टैंडर्ड वैरिएंट में 38 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी रेंज 331 km बताई गई है, जबकि प्रो वेरिएंट में बड़ी 52.9 kWh की बैटरी है, जिसकी रेंज 449 km बताई गई है. प्रो वेरिएंट में पावर्ड टेलगेट जैसे फ़ीचर भी मिलते हैं, जबकि सबसे महंगे 'एसेंस प्रो' में लेवल 2 ADAS सुइट दिया गया है.

विंडसर ईवी भारत में एमजी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक मॉडल्स में से एक बनी हुई है. जून 2026 में, कंपनी ने घोषणा की कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से दो साल से भी कम समय में इस इलेक्ट्रिक मॉडल की थोक बिक्री 75,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है.