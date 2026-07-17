भारत के लिए एमजी का एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म हुआ, नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का बनेगा आधार

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सिरोस ईवीहोंडामर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीमारुति सुजुकी 2026 Brezza
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाएथर ई एल 01केटीएम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत के लिए एमजी का एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म हुआ, नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का बनेगा आधार

कार बनाने वाली कंपनी ने कन्फर्म किया है कि नए प्लेटफ़ॉर्म पर एक प्लग-इन हाइब्रिड और एक EV, FY2027 तक लॉन्च की जाएगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एमजी एडॉप्ट हाइब्रिड, PHEV, EV और रेंज एक्सटेंडर पावरट्रेन को सपोर्ट करेगा
  • एमजी एडॉप्ट पर आधारित PHEV और ईवी वित्त वर्ष 2027 में आएंगी
  • PHEV चार ड्राइव मोड को सपोर्ट करेगा

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाज़ार के लिए अपना नया ADAPT ‘न्यू एनर्जी व्हीकल’ प्लेटफ़ॉर्म पेश किया है. ADAPT (एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफ़ॉर्म टेक्नोलॉजी) एक इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म है जो कई तरह के हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्पों के साथ-साथ 400V और 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है.

 

यह भी पढ़ें: किआ सिरोस ईवी से पर्दा उठा: 169 BHP की मोटर, 526 किमी तक की मिलेगी रेंज

 

यह हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और रेंज एक्सटेंडर पावरट्रेन को सपोर्ट करेगा

MG ADAPT platform 1

MG मोटर इंडिया ने एक रोलिंग चेसिस के तौर पर नया प्लेटफ़ॉर्म दिखाया, जिसमें प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) पावरट्रेन के विकल्प शामिल हैं. हालांकि, कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यह प्लेटफ़ॉर्म दूसरे इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्पों को भी सपोर्ट कर सकेगा, जिनमें सेल्फ़-चार्जिंग हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर EV शामिल हैं - रेंज एक्सटेंडर EV में एक ऐसा इंजन होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ़ बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है. हालांकि, कार बनाने वाली कंपनी ने ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाली नई कारों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

MG ADAPT platform 3

वित्त वर्ष 2027 में आने वाली तीन NEV में से दो ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होंगी

एमजी ने यह भी कन्फर्म किया है कि नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनने वाले पहले EV और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल, भारतीय बाज़ार के लिए पहले से घोषित तीन 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' में से दो के तौर पर इसी फाइनेंशियल ईयर में आएंगे. मार्च 2027 तक एक और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल भी आने की उम्मीद है, हालांकि माना जा रहा है कि वह एक अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगा. उम्मीद है कि ADAPT प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल MG के उस वर्शन के लिए किया जाएगा जो वुलिंग स्टारलाइट 560 SUV पर आधारित है; इस SUV को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. ग्लोबल लेवल पर, स्टारलाइट 560 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वर्शन में उपलब्ध है, और भारत में भी यही मॉडल आ सकते हैं.

 

PHEV में नया 10-इन-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन होगा

प्लेटफ़ॉर्म टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हुए, एमजी ने आने वाली PHEV के बारे में कुछ जानकारी दी है. कंपनी के अनुसार, इसमें भारत की पहली 10-इन-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट होगी जो पेट्रोल इंजन के साथ काम करेगी, और साथ ही दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (DHT) भी होगा. MG का कहना है कि पेट्रोल इंजन को भी खास तौर पर हाइब्रिड सिस्टम के इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है.

MG ADAPT platform 2

MG ने यह भी बताया है कि ADAPT प्लेटफ़ॉर्म हाइब्रिड के लिए कई तरह के ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट कर सकेगा - जैसे प्योर इलेक्ट्रिक, सीरीज़ हाइब्रिड (इंजन इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है), पैरेलल हाइब्रिड (इंजन और मोटर दोनों पहियों को चलाते हैं) और डायरेक्ट इंजन ड्राइव (इंजन सीधे पहियों को पावर देता है). कार बनाने वाली कंपनी का कहना है कि यह गाड़ी यूज़र के इनपुट और ड्राइविंग की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग ड्राइव मोड के बीच आसानी से स्विच कर सकेगी.

# MG Motor India# JSW MG Motor India# MG ADAPT platform# MG EV# MG PHEV# Cars# Technology# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • आने वाली प्लग-इन हाइब्रिड और EV को हेक्टर और हेक्टर प्लस के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है.
    एमजी की नई स्टारलाइट 560-बेस्ड एसयूवी, हेक्टर फ़ैमिली में होगी शामिल
  • भारत के लिए किआ की तीसरी ईवी, बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे पावरफ़ुल सब-4 मीटर पैसेंजर कार भी है; इसे दो बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा.
    किआ सिरोस ईवी से पर्दा उठा: 169 BHP की मोटर, 526 किमी तक की मिलेगी रेंज
  • जापानी लग्ज़री कार ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में भारत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ES लॉन्च की थी और अब इसके हाइब्रिड वर्शन की बुकिंग शुरू हो गई है.
    लेक्सस ES 350h हाइब्रिड सेडान भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.66.10 लाख से शुरू
  • बुकिंग राशि रु.11,000 तय की गई है.
    24 जुलाई को लॉन्च होने से पहले मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट की बुकिंग हुई शुरू
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार मजेस्टर एसयूवी की कीमतों का ऐलान कर दिया है. क्या अब यह फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी?
    एमजी मजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या भारत में नई फ्लैगशिप एसयूवी अपनी ज़्यादा कीमत के लायक है?
  • आने वाली प्लग-इन हाइब्रिड और EV को हेक्टर और हेक्टर प्लस के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है.
    एमजी की नई स्टारलाइट 560-बेस्ड एसयूवी, हेक्टर फ़ैमिली में होगी शामिल
  • भारत के लिए किआ की तीसरी ईवी, बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे पावरफ़ुल सब-4 मीटर पैसेंजर कार भी है; इसे दो बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा.
    किआ सिरोस ईवी से पर्दा उठा: 169 BHP की मोटर, 526 किमी तक की मिलेगी रेंज
  • जापानी लग्ज़री कार ब्रांड ने इस साल की शुरुआत में भारत में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ES लॉन्च की थी और अब इसके हाइब्रिड वर्शन की बुकिंग शुरू हो गई है.
    लेक्सस ES 350h हाइब्रिड सेडान भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.66.10 लाख से शुरू
  • बुकिंग राशि रु.11,000 तय की गई है.
    24 जुलाई को लॉन्च होने से पहले मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट की बुकिंग हुई शुरू
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने आखिरकार मजेस्टर एसयूवी की कीमतों का ऐलान कर दिया है. क्या अब यह फॉर्च्यूनर को टक्कर दे पाएगी?
    एमजी मजेस्टर बनाम टोयोटा फॉर्च्यूनर: क्या भारत में नई फ्लैगशिप एसयूवी अपनी ज़्यादा कीमत के लायक है?
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत के लिए एमजी का एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म हुआ, नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का बनेगा आधार