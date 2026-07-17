भारत के लिए एमजी का एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म हुआ, नई प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का बनेगा आधार

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाज़ार के लिए अपना नया ADAPT ‘न्यू एनर्जी व्हीकल’ प्लेटफ़ॉर्म पेश किया है. ADAPT (एडवांस ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफ़ॉर्म टेक्नोलॉजी) एक इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म है जो कई तरह के हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्पों के साथ-साथ 400V और 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है.

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यह हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और रेंज एक्सटेंडर पावरट्रेन को सपोर्ट करेगा

MG मोटर इंडिया ने एक रोलिंग चेसिस के तौर पर नया प्लेटफ़ॉर्म दिखाया, जिसमें प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) पावरट्रेन के विकल्प शामिल हैं. हालांकि, कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यह प्लेटफ़ॉर्म दूसरे इलेक्ट्रिक पावरट्रेन विकल्पों को भी सपोर्ट कर सकेगा, जिनमें सेल्फ़-चार्जिंग हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर EV शामिल हैं - रेंज एक्सटेंडर EV में एक ऐसा इंजन होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ़ बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है. हालांकि, कार बनाने वाली कंपनी ने ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाली नई कारों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

वित्त वर्ष 2027 में आने वाली तीन NEV में से दो ADAPT प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होंगी

एमजी ने यह भी कन्फर्म किया है कि नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनने वाले पहले EV और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल, भारतीय बाज़ार के लिए पहले से घोषित तीन 'न्यू एनर्जी व्हीकल्स' में से दो के तौर पर इसी फाइनेंशियल ईयर में आएंगे. मार्च 2027 तक एक और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल भी आने की उम्मीद है, हालांकि माना जा रहा है कि वह एक अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगा. उम्मीद है कि ADAPT प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल MG के उस वर्शन के लिए किया जाएगा जो वुलिंग स्टारलाइट 560 SUV पर आधारित है; इस SUV को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. ग्लोबल लेवल पर, स्टारलाइट 560 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वर्शन में उपलब्ध है, और भारत में भी यही मॉडल आ सकते हैं.

PHEV में नया 10-इन-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन होगा

प्लेटफ़ॉर्म टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हुए, एमजी ने आने वाली PHEV के बारे में कुछ जानकारी दी है. कंपनी के अनुसार, इसमें भारत की पहली 10-इन-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट होगी जो पेट्रोल इंजन के साथ काम करेगी, और साथ ही दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन (DHT) भी होगा. MG का कहना है कि पेट्रोल इंजन को भी खास तौर पर हाइब्रिड सिस्टम के इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है.

MG ने यह भी बताया है कि ADAPT प्लेटफ़ॉर्म हाइब्रिड के लिए कई तरह के ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट कर सकेगा - जैसे प्योर इलेक्ट्रिक, सीरीज़ हाइब्रिड (इंजन इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है), पैरेलल हाइब्रिड (इंजन और मोटर दोनों पहियों को चलाते हैं) और डायरेक्ट इंजन ड्राइव (इंजन सीधे पहियों को पावर देता है). कार बनाने वाली कंपनी का कहना है कि यह गाड़ी यूज़र के इनपुट और ड्राइविंग की स्थितियों के आधार पर अलग-अलग ड्राइव मोड के बीच आसानी से स्विच कर सकेगी.