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बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस की दिखी झलक; भारत में 21 अगस्त को होगी लॉन्च.

बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस को भारत में 21 अगस्त, 2026 को किया जाएगा लॉन्च.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 6, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • बीएमडब्ल्यू X1 LWB को भारत में 21 अगस्त, 2026 को लॉन्च किया जाएगा
  • बीएमडब्ल्यू X1 LWB में अधिक फीचर्स और बेहतर केबिन स्पेस मिलेगा
  • नई X1 LWB में मिनी कंट्रीमेन C से लिया गया नया पेट्रोल इंजन मिलेगा

अभी तक, कार बनाने वाली कंपनी ने नई बीएमडब्ल्यू X1 LWB के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. हालांकि, देखने में और साइज़ व फ़ीचर्स के मामले में, X1 हमेशा से iX1 जैसी ही रही है. इसका मतलब है कि इसमें होने वाले बदलाव मौजूदा iX1 LWB जैसे ही हो सकते हैं. अभी BMW X1 का व्हीलबेस 2692 mm है; यह बढ़कर 2800 mm हो सकता है. इसी तरह, इसकी लंबाई भी लगभग 116 mm बढ़कर 4616 mm हो सकती है. चौड़ाई और ऊंचाई में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले BMW 7 सीरीज़ और i7 फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरू

BMW i X1 Web 11

एक जैसे डाइमेंशन के अलावा, हमें उम्मीद है कि नई X1 LWB में iX1 वाले फ़ीचर्स भी होंगे.

 

स्टाइलिंग के मामले में, मुझे ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, बस कुछ छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं. हो सकता है कि नए व्हील्स देखने को मिलें, लेकिन बस इतना ही. कैबिन में भी नए कैबिन ट्रिम ऑप्शन मिल सकते हैं, और पिछली सीट पर ज़्यादा जगह के अलावा, मुझे उम्मीद है कि नई X1 LWB में iX1 वाले फीचर्स भी मिलेंगे. तो, कम से कम आपको BMW का पार्क प्लस और कुछ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फंक्शन देखने को मिल सकते हैं.

 

नई बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग-व्हीलबेस में नई मिनी कंट्रीमेन C वाला नया पेट्रोल इंजन मिलने की भी उम्मीद है. यह ज़्यादा पावरफुल 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला ट्विन टर्बो इंजन है, जो 154 bhp की ताकत और 230 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. वहीं, डीज़ल वर्जन में मौजूदा 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर इंजन के ही जारी रहने की संभावना है, जो 148 bhp की ताकत और 360 Nm का टॉर्क बनाता है.

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