बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस की दिखी झलक; भारत में 21 अगस्त को होगी लॉन्च.
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 6, 2026
हाइलाइट्स
- बीएमडब्ल्यू X1 LWB को भारत में 21 अगस्त, 2026 को लॉन्च किया जाएगा
- बीएमडब्ल्यू X1 LWB में अधिक फीचर्स और बेहतर केबिन स्पेस मिलेगा
- नई X1 LWB में मिनी कंट्रीमेन C से लिया गया नया पेट्रोल इंजन मिलेगा
अभी तक, कार बनाने वाली कंपनी ने नई बीएमडब्ल्यू X1 LWB के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. हालांकि, देखने में और साइज़ व फ़ीचर्स के मामले में, X1 हमेशा से iX1 जैसी ही रही है. इसका मतलब है कि इसमें होने वाले बदलाव मौजूदा iX1 LWB जैसे ही हो सकते हैं. अभी BMW X1 का व्हीलबेस 2692 mm है; यह बढ़कर 2800 mm हो सकता है. इसी तरह, इसकी लंबाई भी लगभग 116 mm बढ़कर 4616 mm हो सकती है. चौड़ाई और ऊंचाई में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है.
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एक जैसे डाइमेंशन के अलावा, हमें उम्मीद है कि नई X1 LWB में iX1 वाले फ़ीचर्स भी होंगे.
स्टाइलिंग के मामले में, मुझे ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, बस कुछ छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं. हो सकता है कि नए व्हील्स देखने को मिलें, लेकिन बस इतना ही. कैबिन में भी नए कैबिन ट्रिम ऑप्शन मिल सकते हैं, और पिछली सीट पर ज़्यादा जगह के अलावा, मुझे उम्मीद है कि नई X1 LWB में iX1 वाले फीचर्स भी मिलेंगे. तो, कम से कम आपको BMW का पार्क प्लस और कुछ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फंक्शन देखने को मिल सकते हैं.
नई बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग-व्हीलबेस में नई मिनी कंट्रीमेन C वाला नया पेट्रोल इंजन मिलने की भी उम्मीद है. यह ज़्यादा पावरफुल 1.5-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला ट्विन टर्बो इंजन है, जो 154 bhp की ताकत और 230 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. वहीं, डीज़ल वर्जन में मौजूदा 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर इंजन के ही जारी रहने की संभावना है, जो 148 bhp की ताकत और 360 Nm का टॉर्क बनाता है.
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.05 - 2.58 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 - 1.34 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.78 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.09 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 75 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 50.9 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 75.8 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.66 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 76.4 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 45.8 - 48.2 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 95.4 लाख - 1.11 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू M440iएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.09 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 51.4 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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