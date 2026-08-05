एमजी हेक्टर हॉक (वुलिंग एक्सियन) भारत में 26 अगस्त को लॉन्च होने की पुष्टि हुई
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 5, 2026
हाइलाइट्स
- जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया, हेक्टर ब्रांड के तहत एक नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करेगी
- वुलिंग स्टारलाइट 560 को हेक्टर हॉक (हेक्टर हॉक) के नाम से बेचा जाएगा
- यह नई एसूवी 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया जल्द ही हेक्टर ब्रांड के तहत एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करेगी. यह एसयूवी दुनिया भर में वुलिंग स्टारलाइट 560 और कुछ मार्केट में Eksion के नाम से बेची जाती है, लेकिन भारत में इसे एमजी हेक्टर हॉक कहा जाएगा. इसे 26 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. दुनिया भर में यह एसयूवी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और प्लग-इन हाइब्रिड, दोनों तरह के पावरट्रेन ऑप्शन में मिलती है. हालांकि, भारत में अभी सिर्फ़ इसका ईवी वर्जन ही आएगा; PHEV वर्शन के बाद में आने की संभावना है.
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अब, आने वाली हेक्टर हॉक को भारत में कई बार देखा गया है. ग्लोबल लेवल पर यह SUV 3-रो वाली 7-सीटर SUV के तौर पर मिलती है; भारत में भी निश्चित रूप से यह आएगी. हालांकि, जैसा कि हमने पहले बताया था, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हेक्टर हॉक प्लस नाम का ट्रेडमार्क कराया है. इसका मतलब है कि भारत में इसका 5-सीटर वर्जन भी आ सकता है, जिसे हेक्टर हॉक कहा जाएगा, जबकि 7-सीटर वर्शन को हेक्टर हॉक प्लस कहा जाएगा.
ग्लोबल मॉडल में 69.2 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, जो फ्रंट एक्सल से जुड़ी एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है. यह मोटर 201 bhp की ताकत और 310 Nm का पीक टॉर्क बनाती है, और एक बार चार्ज करने पर 530 km तक की रेंज देती है. वहीं, PHEV वर्शन में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh की बैटरी और फ्रंट में लगी इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. ग्लोबल मार्केट में, यह सेटअप 194 bhp की ताकत और 230 Nm का टॉर्क बनाता है, और सिर्फ़ EV मोड में 100 km की रेंज देता है. इसकी कुल रेंज 1,000 km से ज़्यादा बताई गई है.
दिखने में, एमजी भारतीय बाज़ार के लिए इस SUV का डिज़ाइन बदलेगी, इसलिए हमें यह देखना होगा कि इसमें कितने कॉस्मेटिक बदलाव किए जाते हैं. हालाँकि, ग्लोबल एसयूवी का डिज़ाइन बॉक्सी है और इसका लुक काफी दमदार है; इसमें मज़बूत क्लैडिंग, व्हील आर्च और रूफ़ रेल्स दिए गए हैं. इस एसयूवी में स्लीक एलईडी DRLs और हेडलाइट्स, उनसे मेल खाती टेललाइट्स और एक स्पॉइलर भी मिलता है.
लोकप्रिय एमजी मॉडल्स
- एमजी कॉमेट ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.5 - 10 लाख
- एमजी हेक्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.99 - 19.49 लाख
- एमजी ग्लॉस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 38.33 - 42.49 लाख
- एमजी जेडएस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 20.5 लाख
- एमजी हेक्टर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.05 - 21.34 लाख
- एमजी एस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 15.36 लाख
- एमजी साइबरस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 82.5 लाख
- एमजी एम9 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 79.94 लाख
- एमजी महामहिमएक्स-शोरूम कीमत₹ 40.99 - 44.99 लाख
- एमजी विंडसर EVएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.24 - 18.99 लाख
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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