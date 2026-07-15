एमजी की नई स्टारलाइट 560-बेस्ड एसयूवी, हेक्टर फ़ैमिली में होगी शामिल
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 15, 2026
हाइलाइट्स
- स्टारलाइट 560 पर आधारित एमजी एसयूवी का नाम हेक्टर हॉक हो सकता है
- उम्मीद है कि इसमें ग्लोबल मॉडल वाले ही पावरट्रेन इस्तेमाल होंगे
- यह नए एमजी एडॉप्ट आर्किटेक्चर पर आधारित होगी
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया कल, 16 जुलाई 2026 को भारतीय बाज़ार के लिए अपनी आने वाली 'नई एनर्जी वाली गाड़ियों' (NEVs) के बारे में और जानकारी देने वाली है. कंपनी हाल ही में एक बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म की झलक दिखा रही है, जिसे वह 'एमजी एडॉप्ट' कह रही है. इसकी तस्वीरों में एक रोलिंग चेसिस दिख रहा है, जिसके बीच में बैटरी पैक और आगे इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. उम्मीद है कि नया एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म भारतीय बाज़ार के लिए ब्रांड की पहली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का मुख्य आधार होगा. यह एसयूवी 'वुलिंग स्टारलाइट 560' पर आधारित होगी - जो 4.7 मीटर की मिड-साइज़ एसयूवी है और चीन व दक्षिण-पूर्व एशिया के बाज़ारों में बिकने वाली हेक्टर और हेक्टर प्लस के साइज़ जैसी ही है.
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स्टारलाइट 560 पर आधारित एसयूवी को हेक्टर नाम से बेचा जाएगा
वुलिंग स्टारलाइट 560 PHEV
हालांकि, स्टारलाइट 560 पर आधारित एमजी एसयूवी को भारत में उसी नाम से नहीं बेचा जाएगा, जिस नाम से वुलिंग की यह एसयूवी जानी जाती है. उम्मीद है कि भारत में इस एसयूवी को हेक्टर नाम से ही बेचा जाएगा, लेकिन इसके साथ एक नया सफ़िक्स (नाम का अगला हिस्सा) जोड़ा जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने हाल ही में हेक्टर हॉक और हेक्टर हॉक प्लस नामों के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है. इससे संकेत मिलता है कि इस एसयूवी को हेक्टर के ज़्यादा प्रीमियम वर्जन के तौर पर और कई तरह की सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ बेचा जा सकता है.
एमजी पारंपरिक रूप से 'प्लस' सफ़िक्स का इस्तेमाल सीटों की एक अतिरिक्त लाइन को दिखाने के लिए करता रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि स्टारलाइट 560 पर आधारित SUV दो-लाइन और तीन-लाइन, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आ सकती है.
एमजी ने अपनी आने वाली NEV के लॉन्च की तारीख अभी कन्फर्म नहीं की है, हालांकि हाल के महीनों में इसे भारतीय सड़कों पर हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, दोनों तरह के वर्शन में टेस्ट करते हुए देखा गया है. इससे पता चलता है कि स्टारलाइट 560 पर आधारित एसयूवी भविष्य में प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, दोनों वर्शन में आ सकती है. एमजी ने FY2027 के लिए अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) के साथ-साथ 2 नई EV लाने की भी पुष्टि की है.
पावरट्रेन की जानकारी
उम्मीद है कि एमजी ग्लोबल मॉडल के पावरट्रेन में ज़्यादा बदलाव नहीं करेगा. PHEV मॉडल में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh की बैटरी और आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. ग्लोबल मार्केट में यह सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा 194 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क देता है, और सिर्फ़ EV मोड में 100 km की रेंज देता है। इसकी कुल रेंज 1,000 km से ज़्यादा होने का दावा किया गया है.
वुलिंग स्टारलाइट 560 EV
EV की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड तौर पर फ्रंट-व्हील ड्राइव मिलता है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 56.7kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिससे SUV की रेंज 500 km तक होने का दावा किया गया है. इलेक्ट्रिक मोटर 134 bhp की पीक पावर और 200 Nm का टॉर्क देती है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13.9 - 14.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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