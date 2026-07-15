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एमजी की नई स्टारलाइट 560-बेस्ड एसयूवी, हेक्टर फ़ैमिली में होगी शामिल

आने वाली प्लग-इन हाइब्रिड और EV को हेक्टर और हेक्टर प्लस के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 15, 2026

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हाइलाइट्स

  • स्टारलाइट 560 पर आधारित एमजी एसयूवी का नाम हेक्टर हॉक हो सकता है
  • उम्मीद है कि इसमें ग्लोबल मॉडल वाले ही पावरट्रेन इस्तेमाल होंगे
  • यह नए एमजी एडॉप्ट आर्किटेक्चर पर आधारित होगी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया कल, 16 जुलाई 2026 को भारतीय बाज़ार के लिए अपनी आने वाली 'नई एनर्जी वाली गाड़ियों' (NEVs) के बारे में और जानकारी देने वाली है. कंपनी हाल ही में एक बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म की झलक दिखा रही है, जिसे वह 'एमजी एडॉप्ट' कह रही है. इसकी तस्वीरों में एक रोलिंग चेसिस दिख रहा है, जिसके बीच में बैटरी पैक और आगे इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. उम्मीद है कि नया एडॉप्ट प्लेटफ़ॉर्म भारतीय बाज़ार के लिए ब्रांड की पहली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी का मुख्य आधार होगा. यह एसयूवी 'वुलिंग स्टारलाइट 560' पर आधारित होगी - जो 4.7 मीटर की मिड-साइज़ एसयूवी है और चीन व दक्षिण-पूर्व एशिया के बाज़ारों में बिकने वाली हेक्टर और हेक्टर प्लस के साइज़ जैसी ही है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी विक्टोरिस की कीमतों में रु.39,000 की कटौती हुई

 

स्टारलाइट 560 पर आधारित एसयूवी को हेक्टर नाम से बेचा जाएगा

Wuling Starlight 560 MG spied

वुलिंग स्टारलाइट 560 PHEV

 

हालांकि, स्टारलाइट 560 पर आधारित एमजी एसयूवी को भारत में उसी नाम से नहीं बेचा जाएगा, जिस नाम से वुलिंग की यह एसयूवी जानी जाती है. उम्मीद है कि भारत में इस एसयूवी को हेक्टर नाम से ही बेचा जाएगा, लेकिन इसके साथ एक नया सफ़िक्स (नाम का अगला हिस्सा) जोड़ा जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने हाल ही में हेक्टर हॉक और हेक्टर हॉक प्लस नामों के लिए ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है. इससे संकेत मिलता है कि इस एसयूवी को हेक्टर के ज़्यादा प्रीमियम वर्जन के तौर पर और कई तरह की सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ बेचा जा सकता है.

MG Starlight 650 Wuling SUV spied testing 2

तस्वीर सूत्र

 

एमजी पारंपरिक रूप से 'प्लस' सफ़िक्स का इस्तेमाल सीटों की एक अतिरिक्त लाइन को दिखाने के लिए करता रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि स्टारलाइट 560 पर आधारित SUV दो-लाइन और तीन-लाइन, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आ सकती है.

MG Starlight 560 SUV

एमजी ने अपनी आने वाली NEV के लॉन्च की तारीख अभी कन्फर्म नहीं की है, हालांकि हाल के महीनों में इसे भारतीय सड़कों पर हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, दोनों तरह के वर्शन में टेस्ट करते हुए देखा गया है. इससे पता चलता है कि स्टारलाइट 560 पर आधारित एसयूवी भविष्य में प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, दोनों वर्शन में आ सकती है. एमजी ने FY2027 के लिए अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) के साथ-साथ 2 नई EV लाने की भी पुष्टि की है.

 

पावरट्रेन की जानकारी

MG Starlight 650 Wuling SUV spied testing

तस्वीर सूत्र

 

उम्मीद है कि एमजी ग्लोबल मॉडल के पावरट्रेन में ज़्यादा बदलाव नहीं करेगा. PHEV मॉडल में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5 kWh की बैटरी और आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. ग्लोबल मार्केट में यह सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा 194 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क देता है, और सिर्फ़ EV मोड में 100 km की रेंज देता है। इसकी कुल रेंज 1,000 km से ज़्यादा होने का दावा किया गया है.

Wuling Starlight 560 EV

वुलिंग स्टारलाइट 560 EV

 

EV की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड तौर पर फ्रंट-व्हील ड्राइव मिलता है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 56.7kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिससे SUV की रेंज 500 km तक होने का दावा किया गया है. इलेक्ट्रिक मोटर 134 bhp की पीक पावर और 200 Nm का टॉर्क देती है.

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