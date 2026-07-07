मारुति सुजुकी विक्टोरिस की कीमतों में रु.39,000 की कटौती हुई
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 7, 2026
हाइलाइट्स
- चुनिंदा विक्टोरिस पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमतों में रु.39,000 की कटौती की गई है
- कीमत में कटौती का फायदा चार टॉप-स्पेक वेरिएंट्स को मिला है
- सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्ज़न्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है
जहां कई कार बनाने वाली कंपनियां पिछले कुछ महीनों से कीमतें बढ़ा रही हैं, वहीं मारुति सुज़ुकी ने इसके उलट 'विटारा' (Vitara) के कुछ खास वेरिएंट्स की कीमतें कम की हैं. इस कॉम्पैक्ट SUV के चार पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत में अब रु.39,000 की कटौती की गई है, जबकि बाकी वेरिएंट्स की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी.
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वैरिएंट के हिसाब से कीमतें
|वैरिएंट्स
|पुरानी कीमतें
|नई कीमतें
|अंतर
|LXi मैनुअल
|रु.10.50 लाख
|रु.10.50 लाख
|VXi मैनुअल
|रु.11.80 लाख
|रु.11.80 लाख
|VXi ऑटोमेटिक
|रु.13.36 लाख
|रु.13.36 lakh
|ZXi मैनुअल
|रु.13.57 लाख
|रु.13.57 लाख
|ZXi (O) मैनुअल
|रु.14.08 लाख
|रु.13.609 लाख
|रु.39,000
|ZXi ऑटोमेटिक
|रु.15.13 लाख
|रु.15.13 लाख
|ZXi+ मैनुअल
|रु.15.24 लाख
|रु.15.24 लाख
|ZXi (O) ऑटोमेटिक
|रु.15.64 लाख
|रु.15.25 लाख
|रु.39,000
|ZXi+ (O) मैनुअल
|रु.15.82 लाख
|रु.15.43 लाख
|रु.39,000
|ZXi+ ऑटोमेटिक
|रु.17.19 लाख
|रु.17.19 लाख
|ZXi+ (O) ऑटोमेटिक
|रु.17.77 लाख
|रु.17.38 लाख
|रु.39,000
|ZXi+ ऑटोमेटिक AWD
|रु.18.64 लाख
|रु.18.64 लाख
|ZXi+ (O) ऑटोमेटिक AWD
|रु.19.22 लाख
|रु.19.22 लाख
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं
कीमतों में यह कटौती सिर्फ़ ZXi (O) MT, ZXi (O) AT, ZXi+ (O) MT और ZXi+ (O) AT वेरिएंट्स के लिए है; इन सभी की कीमत अब रु.39,000 कम हो गई है. बाकी सभी पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमतें पहले जैसी ही हैं. नई कीमतों के हिसाब से, ZXi (O) MT की कीमत अब रु.14.08 लाख से घटकर रु.13.69 लाख हो गई है, जबकि ZXi (O) AT की कीमत रु.15.25 लाख है. इसी तरह, ZXi+ (O) MT की कीमत अब रु.15.43 लाख और ZXi+ (O) AT की कीमत रु.17.38 लाख है.
कीमतों में यह बदलाव विक्टोरिस के CNG या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्ज़न पर लागू नहीं होता है. सीएनजी रेंज की कीमत अभी भी ₹11.50 लाख से ₹14.57 लाख के बीच है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट की कीमतें ₹16.38 लाख से ₹19.99 लाख पर ही बनी हुई हैं (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.
विक्टोरिस की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसके पावरट्रेन लाइनअप की विविधता. खरीदार नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, CNG, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ऑल-व्हील-ड्राइव वैरिएंट में से चुन सकते हैं, जिससे यह अपने सेगमेंट की उन चुनिंदा एसयूवी में से एक बन जाती है जो इतने सारे ड्राइवट्रेन ऑप्शन देती हैं.
इस एसयूवी की कीमत अभी रु.10.50 लाख से रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है और इसे भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग में फाइव-स्टार रेटिंग मिली है. यह मारुति सुजुकी की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कारों में से एक रही है, जिसने बिक्री शुरू होने के चार महीने से कुछ ज़्यादा समय में ही 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.
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अपकमिंग कार्स
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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