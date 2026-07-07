मारुति सुजुकी विक्टोरिस की कीमतों में रु.39,000 की कटौती हुई

जहां कई कार बनाने वाली कंपनियां पिछले कुछ महीनों से कीमतें बढ़ा रही हैं, वहीं मारुति सुज़ुकी ने इसके उलट 'विटारा' (Vitara) के कुछ खास वेरिएंट्स की कीमतें कम की हैं. इस कॉम्पैक्ट SUV के चार पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत में अब रु.39,000 की कटौती की गई है, जबकि बाकी वेरिएंट्स की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी.

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वैरिएंट के हिसाब से कीमतें

वैरिएंट्स पुरानी कीमतें नई कीमतें अंतर LXi मैनुअल रु.10.50 लाख रु.10.50 लाख VXi मैनुअल रु.11.80 लाख रु.11.80 लाख VXi ऑटोमेटिक रु.13.36 लाख रु.13.36 lakh ZXi मैनुअल रु.13.57 लाख रु.13.57 लाख ZXi (O) मैनुअल रु.14.08 लाख रु.13.609 लाख रु.39,000 ZXi ऑटोमेटिक रु.15.13 लाख रु.15.13 लाख ZXi+ मैनुअल रु.15.24 लाख रु.15.24 लाख ZXi (O) ऑटोमेटिक रु.15.64 लाख रु.15.25 लाख रु.39,000 ZXi+ (O) मैनुअल रु.15.82 लाख रु.15.43 लाख रु.39,000 ZXi+ ऑटोमेटिक रु.17.19 लाख रु.17.19 लाख ZXi+ (O) ऑटोमेटिक रु.17.77 लाख रु.17.38 लाख रु.39,000 ZXi+ ऑटोमेटिक AWD रु.18.64 लाख रु.18.64 लाख ZXi+ (O) ऑटोमेटिक AWD रु.19.22 लाख रु.19.22 लाख

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

कीमतों में यह कटौती सिर्फ़ ZXi (O) MT, ZXi (O) AT, ZXi+ (O) MT और ZXi+ (O) AT वेरिएंट्स के लिए है; इन सभी की कीमत अब रु.39,000 कम हो गई है. बाकी सभी पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमतें पहले जैसी ही हैं. नई कीमतों के हिसाब से, ZXi (O) MT की कीमत अब रु.14.08 लाख से घटकर रु.13.69 लाख हो गई है, जबकि ZXi (O) AT की कीमत रु.15.25 लाख है. इसी तरह, ZXi+ (O) MT की कीमत अब रु.15.43 लाख और ZXi+ (O) AT की कीमत रु.17.38 लाख है.

कीमतों में यह बदलाव विक्टोरिस के CNG या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्ज़न पर लागू नहीं होता है. सीएनजी रेंज की कीमत अभी भी ₹11.50 लाख से ₹14.57 लाख के बीच है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट की कीमतें ₹16.38 लाख से ₹19.99 लाख पर ही बनी हुई हैं (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.

विक्टोरिस की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है इसके पावरट्रेन लाइनअप की विविधता. खरीदार नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, CNG, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ऑल-व्हील-ड्राइव वैरिएंट में से चुन सकते हैं, जिससे यह अपने सेगमेंट की उन चुनिंदा एसयूवी में से एक बन जाती है जो इतने सारे ड्राइवट्रेन ऑप्शन देती हैं.

इस एसयूवी की कीमत अभी रु.10.50 लाख से रु.19.99 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है और इसे भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग में फाइव-स्टार रेटिंग मिली है. यह मारुति सुजुकी की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कारों में से एक रही है, जिसने बिक्री शुरू होने के चार महीने से कुछ ज़्यादा समय में ही 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.