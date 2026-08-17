एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज

अब हमारे पास JSW-MG की आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी (जो ADAPT आर्किटेक्चर पर आधारित है) की रेंज का आंकड़ा है: 500+ km है. इस एसयूवी की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके 'हेक्टर हॉक' (हेक्टर हॉक ) नाम से आने की उम्मीद है. तस्वीरों में यह एसयूवी बॉडी रैप में लिपटी हुई दिख रही है और इसके साइड पर इसकी संभावित रेंज लिखी हुई है. इसके पावरट्रेन की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि हेक्टर हॉक EV में वही पावरट्रेन होगा जो इसके ग्लोबल मॉडल में है. इसमें 69.2 kWh की बैटरी होगी, जिससे इस तीन-रो वाली एसयूवी की रेंज 530 km होने का दावा किया गया है.

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक

नई हेक्टर हॉक ईवी, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत में लॉन्च होने वाली दो 'नई एनर्जी वाली गाड़ियों' में से पहली होगी. दूसरी गाड़ी के इस एसयूवी का प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन होने की उम्मीद है. कॉम्पिटिशन की बात करें तो हेक्टर हॉक ईवी का मुकाबला पॉपुलर महिंद्रा XEV 9S से होने की उम्मीद है, हालांकि कागज़ पर महिंद्रा XEV 9S को बड़े बैटरी पैक ऑप्शन - 70 kWh और 79 kWh - और 600 km से ज़्यादा की रेंज का फ़ायदा मिलता है.

इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की प्री-बुकिंग अभी चल रही है. हाल ही में इसे बिना किसी कवर (कैमफ़्लाज) के पब्लिक सड़कों पर देखा गया, जिससे हमें इसके डिज़ाइन को करीब से देखने का मौका मिला. अपनी ग्लोबल साथी कार, वुलिंग स्टारलाइट 560 के मुकाबले, भारत के लिए बनी इस एसयूवी में बदली हुई ग्रिल दी गई है, जिसमें एक लाइटिंग स्ट्रिप और बीच में जलने वाला (इल्युमिनेटेड) MG लोगो है. साथ ही, इसमें नए अलॉय व्हील डिज़ाइन भी दिए गए हैं. बाकी डिज़ाइन लगभग वैसा ही है. अंदर की तरफ, MG ने इस EV में तीन-रो (three-row) लेआउट की पुष्टि की है. इसके डैशबोर्ड में दो स्क्रीन होंगी - एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन और बिना किसी कवर (बिना बिनाकल) वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर.

हेक्टर हॉक EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी और इसकी कीमत रु.18 लाख (एक्स-शोरूम) के आस-पास शुरू होने की उम्मीद है.