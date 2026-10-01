होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की झलक 6 अक्टूबर को लॉन्च से पहले दिखी, बुकिंग हुई शुरू
- एसयूवी में कनेक्टेड DRLs और टेल लैंप्स मिलेंगे
- बुकिंग अमाउंट ₹21,000 तय किया गया है
- एलिवेट फेसलिफ्ट पाने वाला भारत पहला मार्केट होगा
होंडा कार इंडिया ने 'एलिवेट फेसलिफ्ट' का पहला टीज़र जारी किया है, जिसे त्योहारों के मौसम के बीच 6 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना है. टीज़र से कई ऐसी नई चीज़ों का पता चलता है जो पहले इस SUV में नहीं देखी गई थीं, खासकर इसके बाहरी लुक में. अब इस SUV में कनेक्टेड DRLs और टेल-लाइट्स के साथ-साथ नए डिज़ाइन वाली ग्रिल, बंपर और हेडलाइट्स भी मिलेंगी. एक और साफ़ बदलाव यह है कि सामने की तरफ़ लगा होंडा का लोगो अब ग्रिल के बजाय हुड पर होगा.
यह भी पढ़ें: स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 6 अक्टूबर को होगी लॉन्च
हालांकि टीज़र में कैबिन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि एलिवेट फेसलिफ़्ट में पहले के मुकाबले ज़्यादा फ़ीचर्स होंगे. अब उम्मीद है कि होंडा इस SUV में इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड सीटें, 360-डिग्री कैमरे, डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फ़ीचर्स देगी. साथ ही, सीटों का नया लुक और रिफ्रेश्ड ट्रिम एक्सेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं. ADAS सुइट को भी अपग्रेड किया जा सकता है और इसमें और भी कई फ़ीचर्स शामिल किए जा सकते हैं.
होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल बहल ने कहा, "नई एलिवेट के साथ हम कई ऐसे फ़ीचर्स और सुधार पेश कर रहे हैं जिनकी लोगों को बहुत समय से चाहत थी. साथ ही, इसका डिज़ाइन भी ज़्यादा बोल्ड है और केबिन का अनुभव भी ज़्यादा प्रीमियम है. एलिवेट के लिए भारत मुख्य बाज़ार है और हमें गर्व है कि हम नई एलिवेट को सबसे पहले भारत में लॉन्च कर रहे हैं. त्योहारों के मौसम से पहले प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू करते हुए, हम अपने ग्राहकों को एक और भी शानदार होंडा SUV देने और उनके जश्न को और भी खास बनाने के लिए उत्साहित हैं."
उम्मीद है कि फेसलिफ़्टेड एलिवेट में इंजन और गियरबॉक्स के ऑप्शन वही रहेंगे. यह SUV 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलता है. यह इंजन लगभग 120 bhp की ताकत और 145 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसकी माइलेज 15.31 से 16.92 kmpl के बीच बताई गई है. अभी इसकी शुरुआती कीमत रु.11.80 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह रु.16.77 लाख तक जाती है, लेकिन नए फीचर्स की वजह से फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है. इस कॉम्पैक्ट SUV की बुकिंग रु.21,000 में शुरू हो गई है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- होंडा
एलेवटेईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.81 - 16.98 लाख
- होंडा
सिटीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12 - 17.44 लाख
- होंडा
अमेज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.98 - 12.38 लाख
- होंडा
अमेज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.65 - 10 लाख
- होंडा
सिटी हाइब्रिड ईएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12 - 21.08 लाख
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 लाख
नई कारें
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
आने वाली कारें
- स्कोडा New Slaviaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-06
- होंडा New Elevateएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 16 - 21 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-06
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- वॉल्वो EX90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ह्युंडई Bayonएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-15
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- रेनो न्यू डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स जेटौर T2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-18
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-19
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- नई पोर्श 911 GT3 भारत में 2027 की शुरुआत तक होगी लॉन्च992.2-जेनरेशन 911 GT3 ने अक्टूबर 2024 में ग्लोबल स्तर पर पेश होगी.1 मिनट पढ़ें
- भारत में ग्रीन टैक्स किसे देना पड़ता है? जानें कितना लगता है और कब देना होता हैकुछ जन्मदिन केक के साथ आते हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के साथ टैक्स का अतिरिक्त बिल आता है.1 मिनट पढ़ें
- नई बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ से उठा पर्दा, इलेक्ट्रिक i3 912 km तक की रेंज के साथ हुई पेशपहली इलेक्ट्रिक BMW 3 सीरीज़, i3 के तौर पर आ रही है. EV के अलावा, इसके पेट्रोल और हाइब्रिड वर्शन भी होंगे.1 मिनट पढ़ें
- बजाज पल्सर NS400Z में मिली TFT स्क्रीन, कीमत ₹1.90 लाख5-इंच की TFT स्क्रीन में अन्य फ़ीचर्स के साथ-साथ गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा भी मिलती है.1 मिनट पढ़ें
- होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की झलक 6 अक्टूबर को लॉन्च से पहले दिखी, बुकिंग हुई शुरूहोंडा ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV 'एलेवेट' के फेसलिफ्ट का पहला टीज़र जारी किया है, जिससे SUV में कई नए फ़ीचर्स होने की पुष्टि होती है.1 मिनट पढ़ें
- अक्टूबर में लॉन्च से पहले अप्रिलिया SXR GT 175 और SXR GT 125 से पर्दा उठादोनों मैक्सी स्कूटरों की बुकिंग अब पूरे भारत में शुरू हो गई है.2 मिनट पढ़े
- पुरानी कार का एक्सीडेंट और क्लेम हिस्ट्री कैसे चेक करेंयहाँ बताया गया है कि पैसे देने से पहले, आप पॉलिसी क्लीयरेंस डॉक्यूमेंट्स और सेंट्रल डेटाबेस का इस्तेमाल करके पुरानी कार के असली इतिहास का पता कैसे लगा सकते हैं.1 मिनट पढ़ें
- कारएंडबाइक टीम | Oct 1, 2026भारत में 2026 पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक पूरी तरह बिकी, 1000 से ज्यादा ताकतवर वाले टर्बो वेरिएंट की ज़बरदस्त मांगपोर्श ने भारत में अपनी 2026 की कायेन इलेक्ट्रिक की पूरी अलॉटमेंट बेच दी है, जिसमें टर्बो मॉडल के ऑर्डर 40% हैं.1 मिनट पढ़ें
- BS6 डायरेक्ट-इंजैक्शन इंजन में CNG किट लगवाना कितना सही? सुरक्षा से लेकर इंजन तक जानें असरक्या आप अपनी नई पेट्रोल कार में CNG लगवा रहे हैं? BS6 इंजन वाली कार में फ्यूल स्टिकर से ज़्यादा किट मायने रखती है.7 मिनट पढ़े
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | Aug 1, 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े