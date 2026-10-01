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होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की झलक 6 अक्टूबर को लॉन्च से पहले दिखी, बुकिंग हुई शुरू

ऋषभ परमार
last published date : 1 October 2026, 20:18 IST
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होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट की झलक 6 अक्टूबर को लॉन्च से पहले दिखी, बुकिंग हुई शुरू
हाइलाइट्स
  • एसयूवी में कनेक्टेड DRLs और टेल लैंप्स मिलेंगे
  • बुकिंग अमाउंट ₹21,000 तय किया गया है
  • एलिवेट फेसलिफ्ट पाने वाला भारत पहला मार्केट होगा

होंडा कार इंडिया ने 'एलिवेट फेसलिफ्ट' का पहला टीज़र जारी किया है, जिसे त्योहारों के मौसम के बीच 6 अक्टूबर को लॉन्च किया जाना है. टीज़र से कई ऐसी नई चीज़ों का पता चलता है जो पहले इस SUV में नहीं देखी गई थीं, खासकर इसके बाहरी लुक में. अब इस SUV में कनेक्टेड DRLs और टेल-लाइट्स के साथ-साथ नए डिज़ाइन वाली ग्रिल, बंपर और हेडलाइट्स भी मिलेंगी. एक और साफ़ बदलाव यह है कि सामने की तरफ़ लगा होंडा का लोगो अब ग्रिल के बजाय हुड पर होगा.

यह भी पढ़ें: स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 6 अक्टूबर को होगी लॉन्च

honda elevate facelift interior carandbike 2

हालांकि टीज़र में कैबिन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि एलिवेट फेसलिफ़्ट में पहले के मुकाबले ज़्यादा फ़ीचर्स होंगे. अब उम्मीद है कि होंडा इस SUV में इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड सीटें, 360-डिग्री कैमरे, डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फ़ीचर्स देगी. साथ ही, सीटों का नया लुक और रिफ्रेश्ड ट्रिम एक्सेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं. ADAS सुइट को भी अपग्रेड किया जा सकता है और इसमें और भी कई फ़ीचर्स शामिल किए जा सकते हैं.

honda elevate facelift interior carandbike 1

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल बहल ने कहा, "नई एलिवेट के साथ हम कई ऐसे फ़ीचर्स और सुधार पेश कर रहे हैं जिनकी लोगों को बहुत समय से चाहत थी. साथ ही, इसका डिज़ाइन भी ज़्यादा बोल्ड है और केबिन का अनुभव भी ज़्यादा प्रीमियम है. एलिवेट के लिए भारत मुख्य बाज़ार है और हमें गर्व है कि हम नई एलिवेट को सबसे पहले भारत में लॉन्च कर रहे हैं. त्योहारों के मौसम से पहले प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू करते हुए, हम अपने ग्राहकों को एक और भी शानदार होंडा SUV देने और उनके जश्न को और भी खास बनाने के लिए उत्साहित हैं."

उम्मीद है कि फेसलिफ़्टेड एलिवेट में इंजन और गियरबॉक्स के ऑप्शन वही रहेंगे. यह SUV 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलता है. यह इंजन लगभग 120 bhp की ताकत और 145 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और इसकी माइलेज 15.31 से 16.92 kmpl के बीच बताई गई है. अभी इसकी शुरुआती कीमत रु.11.80 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह रु.16.77 लाख तक जाती है, लेकिन नए फीचर्स की वजह से फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है. इस कॉम्पैक्ट SUV की बुकिंग रु.21,000 में शुरू हो गई है.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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