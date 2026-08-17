जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 17, 2026
हाइलाइट्स
- पूरे भारत में सिर्फ़ 85 यूनिट्स उपलब्ध
- इसमें एनिवर्सरी-थीम वाले बाहरी और अंदरूनी हिस्से हैं
- कीमत रु.26.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
जीप इंडिया ने कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन को ₹26.70 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. सिर्फ़ 85 यूनिट्स तक सीमित यह एडिशन, हाल ही में लॉन्च हुई मेरिडियन 85th एनिवर्सरी एडिशन के साथ मिलकर जीप की 85वीं सालगिरह के जश्न का हिस्सा बना है.
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कंपस को रेगुलर वर्ज़न से अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. बाहर की तरफ, इसके फ्रंट दरवाज़ों और टेलगेट पर '85th एनिवर्सरी एडिशन' के डिकल्स दिए गए हैं, साथ ही व्हील सेंटर कैप्स पर भी मैचिंग डिटेलिंग है. एसयूवी में ग्लॉस ब्लैक 18-इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं और यह चार बाहरी पेंट स्कीम में उपलब्ध होगी: रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक.
इसके कैबिन की बात करें तो, इस एडिशन वाली कंपस में ऑल-ब्लैक कैबिन मिलता है, जिसमें डैशबोर्ड पर 'माया गोल्ड' की डिटेलिंग और दूसरी जगहों पर कॉन्ट्रास्टिंग एक्सेंट दिए गए हैं. इसकी सीटों पर 'माया गोल्ड' स्टिचिंग के साथ ब्लैक लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है.
कार बनाने वाली कंपनी उन खरीदारों के लिए '85th एनिवर्सरी AXS' पैकेज भी दे रही है जो कुछ अतिरिक्त इक्विपमेंट चाहते हैं. इनमें एम्बिएंट लाइटिंग, रूफ इल्यूमिनेशन और फ्रंट व रियर डैशकैम के साथ डिजिटल IRVM जैसी चीज़ें शामिल हैं.
कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन में 2.0-लीटर डीज़ल इंजन मिलता है, जो 168 bhp की ताकत और 350 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ लिया जा सकता है; ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ फोर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है.
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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