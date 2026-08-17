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जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च

जीप ने अपनी 85वीं एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में कंपस को शामिल किया है और इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 17, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • पूरे भारत में सिर्फ़ 85 यूनिट्स उपलब्ध
  • इसमें एनिवर्सरी-थीम वाले बाहरी और अंदरूनी हिस्से हैं
  • कीमत रु.26.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है

जीप इंडिया ने कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन को ₹26.70 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. सिर्फ़ 85 यूनिट्स तक सीमित यह एडिशन, हाल ही में लॉन्च हुई मेरिडियन 85th एनिवर्सरी एडिशन के साथ मिलकर जीप की 85वीं सालगिरह के जश्न का हिस्सा बना है.

 

यह भी पढ़ें: मर्सिडीज़-बेंज़ ने मुंबई में भारत का पहला AI-पावर्ड व्हीकल स्कैनर पेश किया

Jeep Compass 85th Anniversary Edition 1

कंपस को रेगुलर वर्ज़न से अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. बाहर की तरफ, इसके फ्रंट दरवाज़ों और टेलगेट पर '85th एनिवर्सरी एडिशन' के डिकल्स दिए गए हैं, साथ ही व्हील सेंटर कैप्स पर भी मैचिंग डिटेलिंग है. एसयूवी में ग्लॉस ब्लैक 18-इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं और यह चार बाहरी पेंट स्कीम में उपलब्ध होगी: रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक.

Jeep Compass 85th Anniversary Edition 2

इसके कैबिन की बात करें तो, इस एडिशन वाली कंपस में ऑल-ब्लैक कैबिन मिलता है, जिसमें डैशबोर्ड पर 'माया गोल्ड' की डिटेलिंग और दूसरी जगहों पर कॉन्ट्रास्टिंग एक्सेंट दिए गए हैं. इसकी सीटों पर 'माया गोल्ड' स्टिचिंग के साथ ब्लैक लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है.

Jeep Compass 85th Anniversary Edition 3

कार बनाने वाली कंपनी उन खरीदारों के लिए '85th एनिवर्सरी AXS' पैकेज भी दे रही है जो कुछ अतिरिक्त इक्विपमेंट चाहते हैं. इनमें एम्बिएंट लाइटिंग, रूफ इल्यूमिनेशन और फ्रंट व रियर डैशकैम के साथ डिजिटल IRVM जैसी चीज़ें शामिल हैं.

 

कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन में 2.0-लीटर डीज़ल इंजन मिलता है, जो 168 bhp की ताकत और 350 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ लिया जा सकता है; ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ फोर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है.

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