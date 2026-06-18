1 जुलाई से किआ की कारें हो जाएंगी महंगी: कीमतें 2% तक बढ़ेंगी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 18, 2026
हाइलाइट्स
- किआ देश में अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाएगी
- कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट (लागत) और ऑपरेशनल खर्च में कुल मिलाकर हुई बढ़ोतरी के कारण है
- नई कीमतें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी
किआ इंडिया ने देश में अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला किया है। 1 जुलाई, 2026 से भारत में बिकने वाली सभी किया कारों की कीमत 2% तक बढ़ जाएगी. कोरियाई कार कंपनी का कहना है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट (लागत) और ऑपरेशनल खर्च में हुई कुल बढ़ोतरी की वजह से है. कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर निर्भर करेगा; हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह यह पक्का करेगी कि हर कार की कुल वैल्यू बनी रहे.
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फिलहाल, किआ इंडिया देश में लगभग 8 अलग-अलग मॉडल बेचती है, जिनमें से कॉर्निवल, EV6 और EV9 पूरी तरह से तैयार यूनिट (CBU) के तौर पर भारत आती हैं. स्थानीय स्तर पर बनने वाले मॉडलों में सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज क्लैविस और कारेंज क्लैविस ईवी शामिल हैं.
अभी, इन मॉडल्स की कीमतें एंट्री-लेवल सॉनेट के लिए ₹7.33 लाख से शुरू होकर सबसे महंगे क्लैविस EV के लिए ₹25 लाख तक हैं. कार्निवल, EV6 और EV9 की कीमतें क्रमशः ₹59.45 लाख, ₹67.98 लाख और ₹1.30 करोड़ हैं (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 20, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 23, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 19, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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