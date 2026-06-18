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1 जुलाई से किआ की कारें हो जाएंगी महंगी: कीमतें 2% तक बढ़ेंगी

1 जुलाई 2026 से भारत में बिकने वाली सभी किआ कारों की कीमत 2% तक बढ़ जाएगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 18, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • किआ देश में अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाएगी
  • कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट (लागत) और ऑपरेशनल खर्च में कुल मिलाकर हुई बढ़ोतरी के कारण है
  • नई कीमतें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी

किआ इंडिया ने देश में अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला किया है। 1 जुलाई, 2026 से भारत में बिकने वाली सभी किया कारों की कीमत 2% तक बढ़ जाएगी. कोरियाई कार कंपनी का कहना है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट (लागत) और ऑपरेशनल खर्च में हुई कुल बढ़ोतरी की वजह से है. कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर निर्भर करेगा; हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह यह पक्का करेगी कि हर कार की कुल वैल्यू बनी रहे.

 

यह भी पढ़ें: भारत में दूसरी पीढ़ी की किआ सॉनेट टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2027 में हो सकती है लॉन्च

2026 Kia Seltos Launched In India Prices Details Variants Specifications Features Details

फिलहाल, किआ इंडिया देश में लगभग 8 अलग-अलग मॉडल बेचती है, जिनमें से कॉर्निवल, EV6 और EV9 पूरी तरह से तैयार यूनिट (CBU) के तौर पर भारत आती हैं. स्थानीय स्तर पर बनने वाले मॉडलों में सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज क्लैविस और कारेंज क्लैविस ईवी शामिल हैं.

KIA Sonet Long term 3

अभी, इन मॉडल्स की कीमतें एंट्री-लेवल सॉनेट के लिए ₹7.33 लाख से शुरू होकर सबसे महंगे क्लैविस EV के लिए ₹25 लाख तक हैं. कार्निवल, EV6 और EV9 की कीमतें क्रमशः ₹59.45 लाख, ₹67.98 लाख और ₹1.30 करोड़ हैं (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.

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  • यूज़्ड 2016 होंडा सिटी,
    2016 होंडा सिटी
    V | 95,398 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.03 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई वेन्यू,
    2020 ह्युंडई वेन्यू
    SX 1.0 | 64,376 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.08 लाख
    ₹ 12,853/माह emi
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    1.6 VTVT S | 83,321 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.2 लाख
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  • यूज़्ड 2023 टाटा पंच,
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  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई क्रेटा,
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  • यूज़्ड 2022 फॉक्सवैगन वर्टस,
    2022 फॉक्सवैगन वर्टस
    Topline 1.0 TSI | 48,368 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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