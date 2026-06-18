1 जुलाई से किआ की कारें हो जाएंगी महंगी: कीमतें 2% तक बढ़ेंगी

किआ इंडिया ने देश में अपनी सभी कारों की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला किया है। 1 जुलाई, 2026 से भारत में बिकने वाली सभी किया कारों की कीमत 2% तक बढ़ जाएगी. कोरियाई कार कंपनी का कहना है कि कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट (लागत) और ऑपरेशनल खर्च में हुई कुल बढ़ोतरी की वजह से है. कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह मॉडल और वैरिएंट पर निर्भर करेगा; हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह यह पक्का करेगी कि हर कार की कुल वैल्यू बनी रहे.

यह भी पढ़ें: भारत में दूसरी पीढ़ी की किआ सॉनेट टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2027 में हो सकती है लॉन्च

फिलहाल, किआ इंडिया देश में लगभग 8 अलग-अलग मॉडल बेचती है, जिनमें से कॉर्निवल, EV6 और EV9 पूरी तरह से तैयार यूनिट (CBU) के तौर पर भारत आती हैं. स्थानीय स्तर पर बनने वाले मॉडलों में सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज क्लैविस और कारेंज क्लैविस ईवी शामिल हैं.

अभी, इन मॉडल्स की कीमतें एंट्री-लेवल सॉनेट के लिए ₹7.33 लाख से शुरू होकर सबसे महंगे क्लैविस EV के लिए ₹25 लाख तक हैं. कार्निवल, EV6 और EV9 की कीमतें क्रमशः ₹59.45 लाख, ₹67.98 लाख और ₹1.30 करोड़ हैं (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.