निसान Tekton टेक्ना+ बनाम किआ सेल्टॉस GTX (O), सबसे महंगे वैरिएंट की तुलना, कौन-किस पर भारी

हाल ही में लॉन्च हुई निसान टेक्टॉन ने मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में एंट्री की है, जहाँ उसका मुकाबला किआ सेल्टॉस जैसी बड़ी और पहले से मौजूद गाड़ियों से है. 2026 में सेल्टॉस को एक बड़ा जेनरेशनल अपडेट मिला था, जिसमें नई स्टाइलिंग और ज़्यादा फ़ीचर्स दिए गए थे. आइए देखते हैं कि टॉप-मॉडल टेक्टॉन टेक्ना+ का मुकाबला सेल्टॉस GTX(O) से कैसा रहता है.

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निसान टेक्टॉन बनाम किआ सेल्टॉस: आकार

स्पेसिफिकेशन टेक्टॉन सेल्टॉस लंबाई 4,349 मिमी 4,460 मिमी चौड़ाई 1,815 मिमी 1,830 मिमी ऊंचाई 1,674 मिमी 1,635 मिमी व्हीलबेस 2,657 मिमी 2,690 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी 200 मिमी बूट स्पेस 518 लीटर 447 लीटर व्हील साइज़ 18-इंच 18-इंच



सेल्टॉस कुल मिलाकर बड़ी SUV है; यह 111 mm लंबी और 15 mm चौड़ी है, और इसका व्हीलबेस भी 33 mm ज़्यादा है. वहीं, टेक्टॉन 39 mm ज़्यादा ऊंची है और इसमें 212 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 518 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. दोनों मॉडल 18-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलते हैं, हालांकि दोनों के व्हील डिज़ाइन अलग-अलग हैं.

निसान टेक्टॉन बनाम किआ सेल्टॉस: इंजन और गियरबॉक्स

स्पेसिफिकेशन टेक्टॉन टेक्ना+ सेल्टॉस GTX(O) इंजन 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल / 1.5-लीटर डीज़ल ताकत 161 बीएचपी 157 बीएचपी (पेट्रोल) / 114 बीएचपी (डीज़ल) टॉर्क 280 एनएम 253 एनएम (पेट्रोल) / 250 एनएम (डीज़ल) ट्रांसमिशन 6-स्पीड MT / 6-स्पीड DCT 6-स्पीड MT / 7-स्पीड DCT (पेट्रोल), 6-स्पीड AT (डीज़ल)

टेक्टॉन सिर्फ़ टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें सबसे महंगे मॉडल में 1.3-लीटर टर्बो इंजन मिलता है जो 161 bhp की ताकत और 280 एनएम का टॉर्क बनाता है. वहीं, सेल्टॉस GTX(O) खरीदारों को टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन, दोनों के ऑप्शन के साथ ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी देती है. हालाँकि निसान पेट्रोल सेल्टोस के मुक़ाबले ज़्यादा पावर और टॉर्क देती है, लेकिन किआ का डीज़ल इंजन उसे बढ़त दिलाता है.

निसान टेक्नॉ टेक्ना+ बनाम किआ सेल्टॉस GTX (O): खासियतें

फीचर टेक्टॉन टेक्नॉ+ सेल्टॉस GTX(O) टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम गूगल बिल्ट इन के साथ 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच एचडी टचस्क्रीन ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनरमिक सनरूफ हां हां वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो ऐप्पल कारप्ले हां हां पावर्ड ड्राइवर सीट 6-वे 8-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट 6-वे नहीं वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हां हां सीट अपहोल्स्ट्री क्वविल्टेड लैदर लेदरेट वायरलेस फोन चार्जर कूलिंग वेंट हां (डीसीटी केवल) हां ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल डुअल-ज़ोन डुअल ज़ोन रियर एसी वेंट्स हां हां पावर्ड टेलगेट हां हां एंबियंट लाइटिंग हां हां कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी गूगल ऐप निसान बिल्ट इन के साथ किआ कनेक्ट नेविगेशन गूगल मैंप्स बिल्ट इन बिल्ट-इन नेविगेशन वाइस असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट AI वॉइस असिस्टेंट साउंड सिस्टन आर्केमिस ऑडियो सिस्टम बोस ऑडियो सिस्टम OTA अपडेट्स हां हां 360-डिग्री कैमरा हां हां पैडल शिफ्टर्स हां (केवल डीसीटी) हां (DCT केवल)

दोनों एसयूव में कई बेहतरीन फ़ीचर्स हैं, जैसे पैनोरमिक सनरूफ़, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग और पावर्ड टेलगेट्स आदि.

निसान टेक्टॉन टेक्ना+ बनाम किआ सेल्टॉस GTX (O): सुरक्षा

फीचर्स टेक्टॉन टेक्ना+ सेल्टॉस GTX(O) भारत एनकैप रेटिंग 5 स्टार्स 5 स्टार्स एयरबैग्स 6 6 ADAS लेवल 2 लेवल 2+ 360-डिग्री कैमरा हां हां पार्किंग सेंसर फ्रंट और रियर फ्रंट, रियर और साइड इलेक्ट्रॉनिक पॉवर ब्रेक हां (डीसीटी केवल) हां टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हां हां ड्राइवर ड्राउसिनेस सिस्टम हां हां हिल स्टार्ट असिस्ट हां हां इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) हां हां फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक हां हां ऑटो-डिमिंग IRVM हां हां रेन सेसिंग वाइपर्स हां हां फ्रंट और रियर डैशकैम ऑप्शनल हां

दोनों मॉडल्स में मज़बूत सेफ्टी पैकेज मिलता है, जिसमें 5-स्टार भारत एनकैप रेटिंग, 6 एयरबैग, ESC, TPMS, हिल स्टार्ट असिस्ट और 360-डिग्री कैमरे स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. इनमें लेवल 2 ADAS भी मिलता है, हालांकि सेल्टॉस में लेवल 2+ सूट और साइड में अतिरिक्त पार्किंग सेंसर के साथ एक कदम आगे की सुविधा है. किआ में फ्रंट और रियर डैशकैम भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, जबकि टेक्टॉन में ये ऑप्शनल एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध हैं.

निसान टेक्टॉन टेक्नॉ+ बनाम किआ सेल्टॉस GTX (O): कीमत

वैरिएंट टेक्टॉन टेक्नॉ+ सेल्टॉस GTX(O) कीमत रेंज (एक्स-शोरूम) रु.16.49 लाख - रु.18.59 लाख रु.21.57 लाख - रु.21.82 लाख

कीमत के मामले में टेक्टॉन सबसे मज़बूत दावेदार है. टेक्टॉन टेक्ना+ रेंज की शुरुआती कीमत ₹16.49 लाख है, क्योंकि इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल इंजन दिया गया है. यह एंट्री-लेवल सेल्टॉस GTX(O) से ₹5.08 लाख सस्ती है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹21.57 लाख है. अगर आप दोनों एसयूवी के सबसे महंगे डीसीटी वर्जन की तुलना भी करें, तो भी टेक्टॉन की कीमत सेल्टॉस से ₹3.23 लाख कम है.

जहाँ सेल्टॉस अपनी ज़्यादा कीमत को बेहतर फ़ीचर लिस्ट और डीज़ल ऑप्शन के साथ सही ठहराती है, वहीं टेक्टॉन काफ़ी कम कीमत में लगभग वैसा ही पैकेज देती है.