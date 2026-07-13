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निसान Tekton टेक्ना+ बनाम किआ सेल्टॉस GTX (O), सबसे महंगे वैरिएंट की तुलना, कौन-किस पर भारी

निसान टेक्टॉन ने भारत के सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाले SUV सेगमेंट में एंट्री की है और सीधे किआ सेल्टॉस को टक्कर दे रही है. आइये देखते हैं कि डाइमेंशन, फ़ीचर्स, सेफ़्टी, पावरट्रेन और कीमत के मामले में इन दोनों के टॉप-एंड वेरिएंट्स की तुलना कैसी है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टेक्टॉन टेक्ना+ की कीमत सेल्टॉस GTX(O) से रु.5.08 लाख तक कम है
  • दोनों एसयूवी में टर्बो-पेट्रोल इंजन, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS मिलता है
  • कम कीमत होने के बावजूद, टेक्टॉन कई मामलों में सेल्टॉस के बराबर है

हाल ही में लॉन्च हुई निसान टेक्टॉन ने मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में एंट्री की है, जहाँ उसका मुकाबला किआ सेल्टॉस जैसी बड़ी और पहले से मौजूद गाड़ियों से है. 2026 में सेल्टॉस को एक बड़ा जेनरेशनल अपडेट मिला था, जिसमें नई स्टाइलिंग और ज़्यादा फ़ीचर्स दिए गए थे. आइए देखते हैं कि टॉप-मॉडल टेक्टॉन टेक्ना+ का मुकाबला सेल्टॉस GTX(O) से कैसा रहता है.

 

यह भी पढ़ें: निसान टेक्टॉन हुई लॉन्च, कीमत रु.10.49 लाख से शुरू

Nissan Tekton 3

निसान टेक्टॉन बनाम किआ सेल्टॉस: आकार

स्पेसिफिकेशनटेक्टॉनसेल्टॉस
लंबाई4,349 मिमी4,460 मिमी
चौड़ाई1,815 मिमी1,830 मिमी
ऊंचाई1,674 मिमी1,635 मिमी
व्हीलबेस2,657 मिमी2,690 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस212 मिमी200 मिमी
बूट स्पेस518 लीटर447 लीटर
व्हील साइज़18-इंच18-इंच


सेल्टॉस कुल मिलाकर बड़ी SUV है; यह 111 mm लंबी और 15 mm चौड़ी है, और इसका व्हीलबेस भी 33 mm ज़्यादा है. वहीं, टेक्टॉन 39 mm ज़्यादा ऊंची है और इसमें 212 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 518 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. दोनों मॉडल 18-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलते हैं, हालांकि दोनों के व्हील डिज़ाइन अलग-अलग हैं.

2026 Kia Seltos m103

निसान टेक्टॉन बनाम किआ सेल्टॉस: इंजन और गियरबॉक्स

स्पेसिफिकेशनटेक्टॉन टेक्ना+सेल्टॉस GTX(O)
इंजन1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल / 1.5-लीटर डीज़ल
ताकत161 बीएचपी157 बीएचपी (पेट्रोल) / 114 बीएचपी (डीज़ल)
टॉर्क280 एनएम253 एनएम (पेट्रोल) / 250 एनएम (डीज़ल)
ट्रांसमिशन6-स्पीड MT / 6-स्पीड DCT6-स्पीड MT / 7-स्पीड DCT (पेट्रोल), 6-स्पीड AT (डीज़ल)

टेक्टॉन सिर्फ़ टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें सबसे महंगे मॉडल में 1.3-लीटर टर्बो इंजन मिलता है जो 161 bhp की ताकत और 280 एनएम का टॉर्क बनाता है. वहीं, सेल्टॉस GTX(O) खरीदारों को टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन, दोनों के ऑप्शन के साथ ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी देती है. हालाँकि निसान पेट्रोल सेल्टोस के मुक़ाबले ज़्यादा पावर और टॉर्क देती है, लेकिन किआ का डीज़ल इंजन उसे बढ़त दिलाता है.

Nissan Tekton Tekna vs Kia Seltos GTX O 2

निसान टेक्नॉ टेक्ना+ बनाम किआ सेल्टॉस GTX (O): खासियतें

फीचरटेक्टॉन टेक्नॉ+सेल्टॉस GTX(O)
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टमगूगल बिल्ट इन के साथ 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर12.3-इंच एचडी टचस्क्रीन
ड्राइवर डिस्प्ले10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
पैनरमिक सनरूफहांहां
वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो ऐप्पल कारप्लेहांहां
पावर्ड ड्राइवर सीट6-वे8-वे
पावर्ड को-ड्राइवर सीट6-वेनहीं
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्सहांहां
सीट अपहोल्स्ट्रीक्वविल्टेड लैदरलेदरेट
वायरलेस फोन चार्जरकूलिंग वेंट हां (डीसीटी केवल)हां
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलडुअल-ज़ोनडुअल ज़ोन
रियर एसी वेंट्सहांहां
पावर्ड टेलगेटहांहां
एंबियंट लाइटिंगहांहां
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीगूगल ऐप निसान बिल्ट इन के साथकिआ कनेक्ट 
नेविगेशनगूगल मैंप्स बिल्ट इनबिल्ट-इन नेविगेशन
वाइस असिस्टेंटगूगल असिस्टेंटAI वॉइस असिस्टेंट
साउंड सिस्टनआर्केमिस ऑडियो सिस्टमबोस ऑडियो सिस्टम
OTA अपडेट्सहांहां
360-डिग्री कैमराहांहां
पैडल शिफ्टर्सहां (केवल डीसीटी)हां (DCT केवल)

दोनों एसयूव में कई बेहतरीन फ़ीचर्स हैं, जैसे पैनोरमिक सनरूफ़, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग और पावर्ड टेलगेट्स आदि.

Nissan Tekton Tekna vs Kia Seltos GTX O 1

निसान टेक्टॉन टेक्ना+ बनाम किआ सेल्टॉस GTX (O): सुरक्षा

 

फीचर्सटेक्टॉन टेक्ना+सेल्टॉस GTX(O)
भारत एनकैप रेटिंग5 स्टार्स5 स्टार्स
एयरबैग्स66
ADASलेवल 2लेवल 2+
360-डिग्री कैमराहांहां
पार्किंग सेंसरफ्रंट और रियरफ्रंट, रियर और साइड
इलेक्ट्रॉनिक पॉवर ब्रेकहां (डीसीटी केवल)हां
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टमहांहां
ड्राइवर ड्राउसिनेस सिस्टमहांहां
हिल स्टार्ट असिस्टहांहां
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)हांहां
फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेकहांहां
ऑटो-डिमिंग IRVMहांहां
रेन सेसिंग वाइपर्सहांहां
फ्रंट और रियर डैशकैमऑप्शनलहां

दोनों मॉडल्स में मज़बूत सेफ्टी पैकेज मिलता है, जिसमें 5-स्टार भारत एनकैप रेटिंग, 6 एयरबैग, ESC, TPMS, हिल स्टार्ट असिस्ट और 360-डिग्री कैमरे स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं. इनमें लेवल 2 ADAS भी मिलता है, हालांकि सेल्टॉस में लेवल 2+ सूट और साइड में अतिरिक्त पार्किंग सेंसर के साथ एक कदम आगे की सुविधा है. किआ में फ्रंट और रियर डैशकैम भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, जबकि टेक्टॉन में ये ऑप्शनल एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध हैं.

Nissan Tekton

निसान टेक्टॉन टेक्नॉ+ बनाम किआ सेल्टॉस GTX (O): कीमत

 

वैरिएंटटेक्टॉन टेक्नॉ+सेल्टॉस GTX(O)
कीमत रेंज (एक्स-शोरूम)रु.16.49 लाख - रु.18.59 लाखरु.21.57 लाख - रु.21.82 लाख

कीमत के मामले में टेक्टॉन सबसे मज़बूत दावेदार है. टेक्टॉन टेक्ना+ रेंज की शुरुआती कीमत ₹16.49 लाख है, क्योंकि इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल इंजन दिया गया है. यह एंट्री-लेवल सेल्टॉस GTX(O) से ₹5.08 लाख सस्ती है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹21.57 लाख है. अगर आप दोनों एसयूवी के सबसे महंगे डीसीटी वर्जन की तुलना भी करें, तो भी टेक्टॉन की कीमत सेल्टॉस से ₹3.23 लाख कम है.

 

जहाँ सेल्टॉस अपनी ज़्यादा कीमत को बेहतर फ़ीचर लिस्ट और डीज़ल ऑप्शन के साथ सही ठहराती है, वहीं टेक्टॉन काफ़ी कम कीमत में लगभग वैसा ही पैकेज देती है.

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