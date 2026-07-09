निसान टेक्टॉन हुई लॉन्च, कीमत रु.10.49 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 9, 2026
हाइलाइट्स
- टेक्टॉन की कीमत रु.10.49 लाख से शुरू होती है
- यह 6 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है
- इसमें 1.0 टर्बो और 1.3 टर्बो इंजन के विकल्प मिलते हैं
भारतीय बाज़ार के लिए एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी की पहली झलक दिखाने के एक साल से ज़्यादा समय बाद, निसान इंडिया ने बिल्कुल नई टेक्टॉन एसूवी लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹10.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 20 जुलाई, 2026 से शुरू होगी. टेक्टॉन असल में नई रेनॉ डस्टर का ही सिस्टर मॉडल है और यह उसी RGMP प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है, साथ ही इसमें इंजन और गियरबॉक्स के विकल्प भी वही हैं.
डिज़ाइन के मामले में, Tekton का साइज़ और शेप डस्टर जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. सामने की तरफ, टेकटॉन का लुक एकदम अलग है; इसमें L-शेप के हेडलैंप्स हैं जिनमें DRLs इंटीग्रेटेड हैं और बोनट के निचले हिस्से में एक लाइटबार दी गई है. आयताकार ग्रिल को एक ट्रिम स्ट्रिप दो हिस्सों में बांटती है जो सामने के हिस्से की चौड़ाई में फैली हुई है, जबकि नीचे की तरफ बंपर में काले और सिल्वर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे मस्कुलर लुक मिलता है.
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साइड से देखने पर डस्टर के साथ इसकी समानताएँ सबसे साफ़ दिखती हैं, जैसे कि चौकोर व्हील आर्च, उभरे हुए फेंडर फ्लेयर्स और ग्लासहाउस का आकार. पिछला हिस्सा भी डस्टर जैसा ही है, बस टेललैंप और पिछले बंपर के आकार में कुछ खास बदलाव किए गए हैं.
साइज़ के मामले में, टेक्टॉन 4,348 mm लंबी, 1,815 mm चौड़ी और 1,674 mm ऊंची है. इसका व्हीलबेस 2,657 mm है और ग्राउंड क्लीयरेंस 212 mm है.
अंदर की तरफ, टेक्टॉन में डस्टर जैसा ही बेसिक डैशबोर्ड डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल है. इसमें अलग-अलग ट्रिम फ़िनिश और अपहोल्स्ट्री के रंगों का फ़र्क है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ़, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, Google बिल्ट-इन वाली टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड और भी बहुत कुछ मिलता है.
सेफ्टी के मामले में, सबसे महंगे वेरिएंट्स में ADAS टेक्नोलॉजी के साथ-साथ 6 एयरबैग, ABS, ESC और कई दूसरे फीचर्स मिलते हैं.
मैकेनिकल तौर पर, टेक्टॉन डस्टर जैसी ही है और इसमें वही 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं. पहला इंजन 99 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क देता है, जबकि दूसरा इंजन ज़्यादा पावरफुल है और 161 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है, और बड़े पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी मिलता है. निसान का दावा है कि 1.0 टर्बो की माइलेज 19.4 kmpl, 1.3 टर्बो-मैनुअल की 17.8 kmpl और 1.3 टर्बो-DCT की 18.5 kmpl है.
टेक्टॉन के साथ निसान कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वापसी कर रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. यहाँ इसका मुकाबला अपनी ही सिस्टर मॉडल, नई रेनॉ डस्टर के साथ-साथ ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी विटारा और ग्रांड विटारा, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगुन और होंडा एलिवेट जैसी पॉपुलर SUV से होगा.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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