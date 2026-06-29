9 जुलाई को लॉन्च होने से पहले निसान टेक्टॉन बिना ढके आई नज़र

9 जुलाई को लॉन्च होने से पहले, निसान टेक्टॉन कॉम्पैक्ट SUV को पब्लिक सड़कों पर बिना किसी कवर के देखा गया है. पीछे से देखी गई यह गाड़ी एक ऐड शूट के सेट पर खड़ी लग रही थी, और उसके पास कैमरा रिग लगी एक दूसरी गाड़ी भी मौजूद थी. निसान पिछले लगभग एक साल से अपनी इस कॉम्पैक्ट SUV के लिए कई टीज़र जारी कर रही है, और टेक्टॉन के बारे में पहली बार मार्च 2025 में जानकारी सामने आई थी.

पिछले कुछ समय में, निसान ने इस SUV की झलक दिखाने वाली कई टीज़र तस्वीरें और डिज़ाइन स्केच जारी किए हैं, और हाल ही में इसके लॉन्च से पहले टीज़र कैंपेन को और तेज़ कर दिया गया है.

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नई रेनॉ डस्टर पर बेस्ड मॉडल बनने जा रही निसान टेक्टॉन को निसान ने अपनी रेनॉ पर बेस्ड मॉडल से अलग दिखाने की कोशिश की है, जिसमें इसका बदला हुआ फ्रंट और रियर लुक शामिल है. फ्रंट की बात करें तो टेक्टॉन में एक पारंपरिक आयताकार ग्रिल है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं और इसके दोनों तरफ आयताकार हेडलैंप्स के साथ L-शेप की डे-टाइम रनिंग लैंप्स दी गई हैं. ग्रिल के ऊपरी किनारे पर चौड़ाई में एक लाइट बार भी लगी है. इसके मोटे फ्रंट बंपर में सिल्वर ट्रिम का काफी इस्तेमाल किया गया है. एसयूवी का नाम 'टेक्टॉन' बोनट के अगले हिस्से पर साफ-साफ लिखा हुआ है.

पीछे की तरफ, टेक्ट़ॉन में नए अंदरूनी हिस्सों वाले लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, हालांकि लाइटबार-स्टाइल वाला डिज़ाइन डस्टर जैसा ही है, नंबर प्लेट वाला पैनल बॉडी के रंग का है – जबकि डस्टर में यह काले रंग का मिलता है – और पिछले बंपर का डिज़ाइन ज़्यादा चौकोर है, जिसमें काले और सिल्वर प्लास्टिक ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है.

कैबिन की स्पाई फ़ोटो और टीज़र तस्वीरों से डैशबोर्ड के आकार और स्टाइलिंग में कुछ अंतर का भी पता चला है, जिसमें अलग-अलग ट्रिम इंसर्ट और कलर पैलेट का इस्तेमाल शामिल है.

मैकेनिकल तौर पर, नई टेक्टॉन में डस्टर वाले ही 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेंगे – जिसमें बाद वाले इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी होंगे. फेस्टिव सीज़न में डस्टर हाइब्रिड के लॉन्च होने के बाद, टेक्टॉन में भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन आ सकता है.

2020 में टेरानो (Terrano) की बिक्री बंद होने के बाद, टेक्टॉन (Tekton) के साथ निसान कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वापसी करेगी.

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