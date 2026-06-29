9 जुलाई को लॉन्च होने से पहले निसान टेक्टॉन बिना ढके आई नज़र

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
टाटा सिएरा ईवीबीएमडब्ल्यू New X6वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकनिसान टेक्टॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डट्रायंफहोंडाकेटीएमएथर ई एल 01
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

9 जुलाई को लॉन्च होने से पहले निसान टेक्टॉन बिना ढके आई नज़र

एसयूवी की एकमात्र तस्वीर इसके पिछले हिस्से के डिज़ाइन को दिखाती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जून 29, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टेक्टॉन 9 जुलाई को लॉन्च होगी
  • यह नई डस्टर के साथ प्लेटफ़ॉर्म और पावरट्रेन शेयर करेगी
  • इससे निसान कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वापसी कर रही है

9 जुलाई को लॉन्च होने से पहले, निसान टेक्टॉन कॉम्पैक्ट SUV को पब्लिक सड़कों पर बिना किसी कवर के देखा गया है. पीछे से देखी गई यह गाड़ी एक ऐड शूट के सेट पर खड़ी लग रही थी, और उसके पास कैमरा रिग लगी एक दूसरी गाड़ी भी मौजूद थी. निसान पिछले लगभग एक साल से अपनी इस कॉम्पैक्ट SUV के लिए कई टीज़र जारी कर रही है, और टेक्टॉन के बारे में पहली बार मार्च 2025 में जानकारी सामने आई थी.

Nissan Tekton spied undisguised 1

पिछले कुछ समय में, निसान ने इस SUV की झलक दिखाने वाली कई टीज़र तस्वीरें और डिज़ाइन स्केच जारी किए हैं, और हाल ही में इसके लॉन्च से पहले टीज़र कैंपेन को और तेज़ कर दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: रेनॉ काइगर वेरिएंट्स में मिले बदलाव: नया एवोल्यूशन+ ट्रिम ऑटो एसी और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ हुआ पेश, कीमत रु.6.99 लाख

 

नई रेनॉ डस्टर पर बेस्ड मॉडल बनने जा रही निसान टेक्टॉन को निसान ने अपनी रेनॉ पर बेस्ड मॉडल से अलग दिखाने की कोशिश की है, जिसमें इसका बदला हुआ फ्रंट और रियर लुक शामिल है. फ्रंट की बात करें तो टेक्टॉन में एक पारंपरिक आयताकार ग्रिल है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं और इसके दोनों तरफ आयताकार हेडलैंप्स के साथ L-शेप की डे-टाइम रनिंग लैंप्स दी गई हैं. ग्रिल के ऊपरी किनारे पर चौड़ाई में एक लाइट बार भी लगी है. इसके मोटे फ्रंट बंपर में सिल्वर ट्रिम का काफी इस्तेमाल किया गया है. एसयूवी का नाम 'टेक्टॉन' बोनट के अगले हिस्से पर साफ-साफ लिखा हुआ है.

Nissan Tekton

पीछे की तरफ, टेक्ट़ॉन में नए अंदरूनी हिस्सों वाले लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, हालांकि लाइटबार-स्टाइल वाला डिज़ाइन डस्टर जैसा ही है, नंबर प्लेट वाला पैनल बॉडी के रंग का है – जबकि डस्टर में यह काले रंग का मिलता है – और पिछले बंपर का डिज़ाइन ज़्यादा चौकोर है, जिसमें काले और सिल्वर प्लास्टिक ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है.

 

कैबिन की स्पाई फ़ोटो और टीज़र तस्वीरों से डैशबोर्ड के आकार और स्टाइलिंग में कुछ अंतर का भी पता चला है, जिसमें अलग-अलग ट्रिम इंसर्ट और कलर पैलेट का इस्तेमाल शामिल है.

 

मैकेनिकल तौर पर, नई टेक्टॉन में डस्टर वाले ही 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेंगे – जिसमें बाद वाले इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी होंगे. फेस्टिव सीज़न में डस्टर हाइब्रिड के लॉन्च होने के बाद, टेक्टॉन में भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन आ सकता है.

 

2020 में टेरानो (Terrano) की बिक्री बंद होने के बाद, टेक्टॉन (Tekton) के साथ निसान कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वापसी करेगी.

 

स्पाई शॉट्स

# Nissan Tekton# Nissan Tekton SUV# Tekton SUV# Nissan SUV# Nissan India# Nissan India SUV# Nissan# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी इको,
    2019 मारुति सुजुकी इको
    5-Seater AC HTR | 62,641 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.74 लाख
    ₹ 8,374/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Sigma | 39,616 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.48 लाख
    ₹ 10,029/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई वेन्यू,
    2021 ह्युंडई वेन्यू
    SX 1.0 | 36,582 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.95 लाख
    ₹ 14,695/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Sigma | 24,757 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.58 लाख
    ₹ 10,253/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई क्रेटा,
    2023 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 S Plus Knight | 62,742 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.97 लाख
    ₹ 21,078/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई वेन्यू,
    2020 ह्युंडई वेन्यू
    SX Plus 1.0 | 37,840 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.36 लाख
    ₹ 15,566/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 किया कैरेंस,
    2022 किया कैरेंस
    Luxury Plus 1.5 7 STR | 50,054 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.84 लाख
    ₹ 27,150/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 रेनो ट्राइबर,
    2020 रेनो ट्राइबर
    RXL A | 38,409 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.02 लाख
    ₹ 8,996/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 टाटा अलट्रोज़,
    2020 टाटा अलट्रोज़
    XE | 72,245 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.81 लाख
    ₹ 8,050/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2020 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 44,047 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 5.01 लाख
    ₹ 11,211/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • इस सब-कॉम्पैक्ट MPV की कीमत अब रु.5.73 लाख से रु.9.08 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, जिसमें एन-कनेक्ट मैनुअल की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है.
    निसान मैग्नाइट की कीमतें रु.18,000 तक बढ़ाई गईं, अब शुरुआती कीमत रु.5.73 लाख
  • इसको पेश करने के एक साल बाद निसान की डस्टर पर आधारित एसयूवी को आखिरकार प्रोडक्शन स्पेक के साथ पेश किया जाएगा.
    निसान टेक्टन एसयूवी 9 जुलाई को होगी पेश
  • रु.82,999 की कीमत वाला यह सीएनजी किट फैक्ट्री फिटमेंट के बजाय डीलरशिप स्तर पर उपलब्ध होगा. हालांकि, निसान का कहना है कि ग्राहकों को किट के पार्ट्स पर 3 साल/1,00,000 किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी मिलेगी.
    निसान ने ग्रेवाइट के लिए ट्विन-सिलेंडर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट रु.82,999 में लॉन्च की
  • नई एक्स-ट्रेल में निसान की एडवांस ई-पावर हाइब्रिड तकनीक दी गई है, हालांकि इसके फुल स्पेसिफिकेशन की घोषणा अभी बाकी है.
    निसान एक्स-ट्रेल हाइब्रिड का नया वैरिएंट आया सामने
  • भारत में सबकॉम्पैक्ट एमपीवी सेगमेंट में निसान की एंट्री ग्रेविटे के साथ होती है, जबकि यह रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने बेस को साझा करती है.
    निसान Gravite एमपीवी भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु,5.65 लाख
  • इस सब-कॉम्पैक्ट MPV की कीमत अब रु.5.73 लाख से रु.9.08 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, जिसमें एन-कनेक्ट मैनुअल की कीमत में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है.
    निसान मैग्नाइट की कीमतें रु.18,000 तक बढ़ाई गईं, अब शुरुआती कीमत रु.5.73 लाख
  • इसको पेश करने के एक साल बाद निसान की डस्टर पर आधारित एसयूवी को आखिरकार प्रोडक्शन स्पेक के साथ पेश किया जाएगा.
    निसान टेक्टन एसयूवी 9 जुलाई को होगी पेश
  • रु.82,999 की कीमत वाला यह सीएनजी किट फैक्ट्री फिटमेंट के बजाय डीलरशिप स्तर पर उपलब्ध होगा. हालांकि, निसान का कहना है कि ग्राहकों को किट के पार्ट्स पर 3 साल/1,00,000 किलोमीटर की थर्ड-पार्टी वारंटी मिलेगी.
    निसान ने ग्रेवाइट के लिए ट्विन-सिलेंडर सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट रु.82,999 में लॉन्च की
  • नई एक्स-ट्रेल में निसान की एडवांस ई-पावर हाइब्रिड तकनीक दी गई है, हालांकि इसके फुल स्पेसिफिकेशन की घोषणा अभी बाकी है.
    निसान एक्स-ट्रेल हाइब्रिड का नया वैरिएंट आया सामने
  • भारत में सबकॉम्पैक्ट एमपीवी सेगमेंट में निसान की एंट्री ग्रेविटे के साथ होती है, जबकि यह रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने बेस को साझा करती है.
    निसान Gravite एमपीवी भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु,5.65 लाख
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 9 जुलाई को लॉन्च होने से पहले निसान टेक्टॉन बिना ढके आई नज़र