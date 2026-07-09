निसान टेक्टॉन की कीमत और वैरिएंट्स की डिटेल जानकारी
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 9, 2026
हाइलाइट्स
- 6 वैरिएंट में उपलब्ध है
- सभी वैरिएंट 1.0 टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध हैं
- 1.3 टर्बो-पेट्रोल इंजन मिड-स्पेक Acenta वैरिएंट से मिलता है
निसान ने भारत में बिल्कुल नई टेक्टॉन (टेक्टॉन) लॉन्च की है. इसके साथ ही कंपनी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वापसी कर रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. टेरानो (Terrano) के बंद होने के लगभग 6 साल बाद यह वापसी हो रही है. टेक्टॉन असल में नई रेनॉ डस्टर (रेनॉ डस्टर) पर आधारित SUV है; यह उसी प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है और इसमें वही पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलते हैं. टेक्टॉन की शुरुआती कीमत ₹10.49 लाख है और यह ₹18.59 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती कीमत) तक जाती है.
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टेक्टॉन को दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन और 6 वेरिएंट में पेश किया जा रहा है. आइये देखते हैं कि हर वेरिएंट में क्या-क्या मिलेगा.
निसान टेक्टॉन VIsia
T160 1.0 टर्बो मैनुअल: Rs 10.49 लाख
- LED हेडलैंप्स के साथ डे-टाइम रनिंग लैंप्स (DRLs)
- LED टेल लैंप्स
- 17-इंच स्टील व्हील्स विद व्हील कवर
- टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग
- सभी पावर विंडोज़ (वन-टच अप/डाउन फ़ंक्शन के साथ)
- रियर AC वेंट्स
- ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट
- इंजन आइडल स्टॉप/स्टार्ट सिस्टम
- 7.0-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- Arkamys Signature Sound सिस्टम (4 स्पीकर्स)
- फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
- 6 एयरबैग्स
- ऑटो हेडलैंप्स
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- ABS के साथ EBD
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
- ट्रैक्शन कंट्रोल
- हिल स्टार्ट असिस्ट
- सेंट्रल लॉकिंग
- ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स
- सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट
- रियर पार्किंग सेंसर
- टायर रिपेयर किट
निसान टेक्टॉन विसिया+
T160 1.0 टर्बो एमटी: ₹11.14 लाख Visia के अतिरिक्त
- 9.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले सपोर्ट
- स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स
- डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ रियर-व्यू कैमरा
निसान टेक्टन एसेंटा
T160 1.0 टर्बो मैनुअल : रु.11.79 लाख
T280 1.3 टर्बो DCT: रु.14.99 लाख
Visia+ के अलावा
- 17-इंच स्टील व्हील्स ड्यूल-टोन व्हील कवर के साथ
- रूफ रेल्स
- क्रूज़ कंट्रोल (केवल DCT वेरिएंट)
- इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड (केवल DCT वेरिएंट)
- पैडल शिफ्टर्स (केवल DCT वेरिएंट)
- कीलेस एंट्री-एंड-गो और स्मार्टकार्ड की
- प्रॉक्सिमिटी लॉक/अनलॉक
- रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर
- 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट
- स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और वॉयस कंट्रोल्स
- 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट
- रियर सेंटर आर्मरेस्ट
- 17-इंच स्पेयर व्हील
- आगे की तरफ दो Type-C फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट
- सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक (केवल DCT वेरिएंट)
निसान टेक्टन एन-कनेक्टा
T160 1.0 टर्बो मैनुअल: रु.13.69 लाख
T280 1.3 टर्बो मैनुअल: रु.14.99 लाख
T280 1.3 टर्बो DCT: रु.16.49 लाख
एसेंटा के अलावा
- पैनोरमिक सनरूफ
- 18-इंच गनमेटल अलॉय व्हील्स
- फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स
- फ्रंट और रियर LED लाइटबार
- ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल
- क्रूज़ कंट्रोल
- पावर फोल्डिंग ORVMs (विंग मिरर्स)
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- वायरलेस फोन चार्जिंग पैड (केवल DCT वेरिएंट)
- 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- कूल्ड सेंटर कंसोल स्टोरेज
- Arkamys 3D सराउंड साउंड सिस्टम (6 स्पीकर्स)
- लेदरेट अपहोल्स्ट्री
- पीछे की तरफ 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट
- पडल लैंप्स
निसान टेक्टॉन टेक्नॉ
T160 1.0 टर्बो एमटी: ₹15.39 लाख
T280 1.3 टर्बो एमटी: ₹16.39 लाख
T280 1.3 टर्बो डीसीटी: ₹17.79 लाख
एन-कनेक्टा के अतिरिक्त
यह भी पढ़ें: निसान टेक्टॉन हुई लॉन्च, कीमत रु.10.49 लाख से शुरू
- 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स
- इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
- रेन-सेंसिंग वाइपर्स
- AQI डिस्प्ले के साथ स्मार्ट एयर प्यूरीफायर
- 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग
- दो ड्राइव मोड्स
- दो स्टीयरिंग मोड्स
- सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक
- हिल डिसेंट कंट्रोल (केवल DCT वेरिएंट)
- फ्रंट और साइड पार्किंग सेंसर्स
- ADAS के 15 सेफ्टी फीचर्स, जिनमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और लेन कीप असिस्ट शामिल हैं.
निसान टेक्टॉन टेक्नॉ+
T160 1.0 टर्बो एमटी: ₹16.49 लाख
T280 1.3 टर्बो डीसीटी: ₹18.59 लाख
टेक्ना के अलावा
- पावर्ड टेलगेट
- 6-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट
- इंटीग्रेटेड Google Maps डिस्प्ले के साथ 10.2-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- 17 ADAS सेफ्टी फीचर्स, जिनमें 3D सराउंड व्यू मॉनिटर और स्टॉप-एंड-गो के साथ अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (केवल DCT वेरिएंट) शामिल हैं.
- गूगल बिल्ट-इन सपोर्ट, जिसमें गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट और गूगल प्ले स्टोर शामिल हैं.
- ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट्स सपोर्ट
निसान टेक्टॉन पावरट्रेंस
निसान, टेक्टॉन के साथ दो टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दे रही है. पहला है T160 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो 99 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क बनाता है और यह सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इंजन ऑप्शन सभी वैरिएंट्स में मिलता है. दूसरा इंजन ज़्यादा पावरफुल T280 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 161 bhp की ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करता है; यह वैरिएंट के हिसाब से 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आता है.
निसान टेक्टॉन प्रतिद्वंदी
टेक्टॉन का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी विटारा और ग्रांड विटारा जैसे पॉपुलर मॉडल्स और इसके सिस्टर मॉडल, नई रेनॉ डस्टर से है. इसे होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशक और फोक्सवैगन टाइगुन से भी टक्कर मिलती है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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