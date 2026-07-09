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निसान टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली

असल में नई रेनॉ डस्टर का ही सिस्टर मॉडल, टेक्टन अंदरूनी तौर पर अपने रेनॉ सिबलिंग के साथ काफी कुछ शेयर करता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 9, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टेक्टॉन की कीमत रु.10.49 लाख से शुरू होती है
  • यह 6 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है
  • इसमें 1.0 टर्बो और 1.3 टर्बो इंजन के विकल्प मिलते हैं

डिज़ाइन के मामले में, टेक्टॉन का साइज़ और शेप डस्टर जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ खास स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. सामने की तरफ, टेक्टॉन का लुक एकदम अलग है; इसमें L-शेप के हेडलैंप्स हैं जिनमें DRLs इंटीग्रेटेड हैं और बोनट के निचले हिस्से में एक लाइटबार दी गई है. आयताकार ग्रिल को एक ट्रिम स्ट्रिप दो हिस्सों में बांटती है जो सामने के हिस्से की चौड़ाई में फैली हुई है, जबकि नीचे की तरफ बंपर में काले और सिल्वर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे मस्कुलर लुक मिलता है.

 

यह भी पढ़ें: निसान टेक्टॉन हुई लॉन्च, कीमत रु.10.49 लाख से शुरू

 

साइड से देखने पर डस्टर के साथ इसकी समानताएँ सबसे साफ़ दिखती हैं, जैसे कि चौकोर व्हील आर्च, उभरे हुए फेंडर फ्लेयर्स और ग्लासहाउस का आकार. पिछला हिस्सा भी डस्टर जैसा ही है, बस टेललैंप और पिछले बंपर के आकार में कुछ खास बदलाव किए गए हैं.

 

साइज़ के मामले में, टेक्टॉन 4,348 mm लंबी, 1,815 mm चौड़ी और 1,674 mm ऊंची है। इसका व्हीलबेस 2,657 mm है और ग्राउंड क्लीयरेंस 212 mm है.

Nissan Tekton 2

अंदर की तरफ, टेक्टॉन में अपने सिबलिंग जैसा ही बेसिक डैशबोर्ड डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल है. इसमें अलग-अलग ट्रिम फ़िनिश और अपहोल्स्ट्री के रंगों का फ़र्क है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ़, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, Google बिल्ट-इन वाली टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड और भी बहुत कुछ मिलता है.

 

सेफ्टी के मामले में, टॉप वेरिएंट्स में ADAS टेक्नोलॉजी के साथ-साथ 6 एयरबैग, ABS, ESC और कई दूसरे फीचर्स मिलते हैं.

 

मैकेनिकल तौर पर, टेक्टॉन डस्टर जैसी ही है और इसमें वही 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं. पहला इंजन 99 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क देता है, जबकि दूसरा इंजन ज़्यादा पावरफुल है और 161 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है, और बड़े पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी मिलता है. निसान का दावा है कि 1.0 टर्बो की माइलेज 19.4 kmpl, 1.3 टर्बो-मैनुअल की 17.8 kmpl और 1.3 टर्बो-DCT की 18.5 kmpl है.

 

टेक्टॉन के साथ निसान कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वापसी कर रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है. यहाँ इसका मुकाबला अपनी ही सिस्टर मॉडल, नई रेनॉ डस्टर के साथ-साथ हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी विटारा और ग्रांड विटारा, स्कोडा कुशक, फोक्सवैगन टाइगुन और होंडा एलिवेट जैसी पॉपुलर SUV से होगा.

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