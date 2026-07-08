निसान की ये धाकड़ एसयूवी कल होगी लॉन्च, जानें क्या होंगी खासियतें
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 8, 2026
हाइलाइट्स
- निसान टेक्टॉन 9 जुलाई को भारत में ग्लोबल डेब्यू करेगी
- इसमें 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है
- इसकी कीमत रेनॉ डस्टर के आस-पास होने की संभावना है
निसान कल, 9 जुलाई को टेक्टॉन से पर्दा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह कॉम्पैक्ट SUV भारत में अपना ग्लोबल डेब्यू करेगी. 2025 में आने वाली दो नई निसान गाड़ियों (दूसरी ग्रेवाइट MPV है) में से एक के तौर पर कन्फर्म हुई टेक्टॉन, नई रेनॉ डस्टर पर आधारित है और इसके साथ ही यह ब्रांड भारत के सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में वापसी कर रहा है. लॉन्च से पहले, टेक्टॉन को पब्लिक सड़कों पर बिना किसी कवर के भी देखा गया है. आइए जानते हैं कि अब तक हमें इसके बारे में क्या पता चला है और इसके लॉन्च से क्या उम्मीद की जा सकती है.
निसान टेक्टॉन: बाहरी हिस्सा
हालांकि टेक्टॉन का बेस रेनॉ डस्टर जैसा ही है, फिर भी निसान ने इसे एक अलग पहचान देने की कोशिश की है. दोनों एसयूवी में दरवाज़े, बोनट और फेंडर जैसे बॉडी पैनल एक जैसे होने की उम्मीद है, लेकिन इनके आगे और पीछे के डिज़ाइन में काफी बदलाव किए गए हैं.
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सामने की तरफ, टेक्टॉन का लुक ज़्यादा सीधा है. इसमें आयताकार ग्रिल है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं और इसके दोनों तरफ आयताकार हेडलैंप्स हैं, जिनमें L-शेप की LED डे-टाइम रनिंग लैंप्स लगी हैं. ग्रिल के ऊपर एक पतली लाइट बार है, जबकि फ्रंट बंपर पर मोटे सिल्वर रंग के स्किड प्लेट जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं. निसान ने बोनट के अगले हिस्से पर टेक्टॉन की ब्रांडिंग भी साफ़ तौर पर उभरी हुई दिखाई है.
पीछे की तरफ भी बदलाव किए गए हैं, जहाँ एसयूवी में नए डिज़ाइन वाले LED टेल लैंप्स दिए गए हैं जिनके अंदर का हिस्सा अनोखा है, हालाँकि पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार वाली थीम वैसी ही रखी गई है. डस्टर के उलट, इसमें नंबर प्लेट हाउसिंग को बॉडी के रंग में ही रखा गया है और पिछले बंपर को ज़्यादा चौकोर डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें ब्लैक क्लैडिंग और सिल्वर इंसर्ट्स भी हैं.
निसान टेक्टॉन: कैबिन
अंदर का लेआउट तो जाना-पहचाना ही रहने की उम्मीद है, लेकिन टीज़र इमेज और हाल की स्पाय तस्वीरों से पता चलता है कि निसान ने नए ट्रिम पीस, अपहोल्स्ट्री और कलर स्कीम के ज़रिए डैशबोर्ड को एक अलग पहचान दी है. फीचर्स की लिस्ट भी काफी हद तक डस्टर जैसी ही होने की उम्मीद है, हालांकि अलग-अलग वेरिएंट्स में फीचर्स का बंटवारा अलग हो सकता है.
निसान टेक्टॉन: पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो, उम्मीद है कि टेक्टॉन में डस्टर वाले दोनों इंजन ऑप्शन मिलेंगे. इनमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल है जो 99 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क बनाता है और इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. साथ ही, 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी होगा जो 158 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क बनाता है. यह 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होगा. हालांकि, अभी यह साफ़ नहीं है कि निसान को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन का ऑप्शन भी मिलेगा या नहीं, जिसे इस साल के आखिर में डस्टर में पेश किया जाएगा.
निसान टेक्टॉन: संभावित कीमत और प्रतिद्वंद्वी
कीमत के मामले में, टेक्टॉन के डस्टर के आस-पास होने की उम्मीद है, जिसकी मौजूदा कीमत ₹10.49 लाख से ₹18.69 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. लॉन्च होने के बाद, निसान की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी का मुकाबला टाटा सिएरा, ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस, मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ग्रांड विटारा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशक, फोक्सवैगन टाइगुन और दूसरी गाड़ियों से होगा.
अपकमिंग कार्स
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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