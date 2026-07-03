रेनॉ क्विड की कीमतों में हुई कटौती, सबसे महंगा वैरिएंट अब सिर्फ रु.5 लाख में उपलब्ध

रेनॉ इंडिया ने क्विड (क्विड) को नए वैरिएंट्स, कम कीमतों और छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलावों के साथ अपडेट किया है. इसका मकसद पहली बार कार खरीदने वालों के लिए इस हैचबैक को समझना और खरीदना आसान बनाना है. नई रेंज की शुरुआती कीमत अब रु.4.53 लाख है और यह रु.5.61 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जबकि पूरी तरह से लोडेड Climber मैनुअल वैरिएंट को रेनॉ के ऑनलाइन सेल्स प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए रु.5 लाख की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है.

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सबसे बड़े बदलावों में से एक है वैरिएंट स्ट्रक्चर को आसान बनाना है. क्विड अब सिर्फ़ दो वैरिएंट्स में मिलती है: Evolution और Climber, जबकि पहले चार वैरिएंट्स आते थे. फ़ीचर्स या इक्विपमेंट के मामले में वैरिएंट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2026 रेनॉ क्विड: पूरी रेंज की कीमतों में बदलाव

वैरिएंट पुरानी कीमतें नई कीमतें अंतर इवोल्यूशन 1.0 मैनुअल रु. 4.66 लाख रु. 4.53 लाख रु. 13,000 इवोल्यूशन 1.0 ऑटोमेटिक रु. 5.00 लाख रु. 4.90 लाख रु. 10,000 क्लाइम्बर 1.0 मैनुअल रु. 5.58 लाख रु. 5.15 लाख रु. 43,000 क्लाइम्बर 1.0 ऑटोमेटिक रु. 5.99 लाख रु. 5.61 लाख रु. 38,000

सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं

रेनॉ ने अपडेट के तहत क्विड के सभी उपलब्ध वर्ज़न की कीमतें कम कर दी हैं. इवोल्यूशन MT की कीमत अब रु.4.53 लाख है, जो रु.13,000 कम है, जबकि ऑटोमेटिक वर्ज़न रु.10,000 सस्ता होकर रु.4.90 लाख का हो गया है. क्लाइम्बर की कीमत में सबसे ज़्यादा कमी आई है; इसके मैनुअल वैरिएंट की कीमत अब रु.5.15 लाख है, जो पहले से रु.43,000 रुपये कम है. वहीं, Climber AMT की कीमत रु.5.61 लाख है, जिसमें रु.38,000 की कटौती की गई है.

ऑनलाइन क्लाइंबर ट्रिम खरीदने वाले ग्राहकों को ₹15,000 का अतिरिक्त कैश बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे मैनुअल वर्शन की प्रभावी कीमत ₹5 लाख (एक्स-शोरूम) हो जाएगी.

2026 रेनॉ क्विड: क्या नया है

इसमें किए गए बदलाव बहुत मामूली हैं. क्विड में अब रेनॉ का नया लोगो है, जबकि क्लाइम्बर में नए डिज़ाइन वाले व्हील कवर दिए गए हैं. इसके अलावा, यह हैचबैक अंदर और बाहर से लगभग वैसी ही है.

दो-वेरिएंट वाली रणनीति अपनाने का मतलब है कि खरीदारों को अब सिर्फ़ 'इवोल्यूशन' और 'क्लाइंबर' ट्रिम्स में से चुनना होगा, हालांकि इसमें पुराने मॉडल वाले फ़ीचर्स ही दिए गए हैं.

एक खास बात यह है कि इसके बेस 'इवोल्यूशन' वेरिएंट में अब भी ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिससे यह भारत की सबसे सस्ती कार बन जाती है जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर टचस्क्रीन दी गई है. हालांकि, सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स नहीं मिलते हैं; ये सिर्फ़ टॉप-स्पेक 'क्लाइंबर' वेरिएंट में ही उपलब्ध हैं.

2026 रेनॉ क्विड: फीचर्स

इसकी खासियतों में पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर पार्किंग कैमरा, बिना चाबी के एंट्री (कीलेस एंट्री), पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और डुअल-टोन इंटीरियर शामिल हैं. क्लाइंबर में इसके खास बाहरी एक्सेंट और कुछ अतिरिक्त स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं. हैचबैक में 184 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 279-लीटर का बूट स्पेस भी बरकरार रखा गया है.



2026 रेनॉ क्विड: पावरट्रेन

क्विड में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या AMT का ऑप्शन दिया गया है. दोनों ट्रिम लेवल में ये दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं. इसके अलावा, रु.70,449 अतिरिक्त देकर डीलर-लेवल CNG किट भी लगवाई जा सकती है.



अपडेटेड क्विड अब रेनॉ डीलरशिप और कंपनी के ऑनलाइन सेल्स प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है.