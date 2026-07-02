ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' के साथ हुई लॉन्च, कीमतें रु.10.99 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 2, 2026
हाइलाइट्स
- स्टैंडर्ड कीमतें ₹18.03 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
- क्रेटा EV में अब 7.2 kW वॉलबॉक्स होम चार्जर का ऑप्शन मिलता है
- क्रेटा EV सात ट्रिम्स और दो बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है
ह्यून्दे भी उन कार बनाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई है जो अपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' मॉडल ऑफ़र कर रही हैं. कंपनी ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे इस EV की शुरुआती कीमत घटकर ₹10.99 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. बैटरी किराए पर लेने का खर्च ₹3.90 प्रति किलोमीटर से शुरू होता है. क्रेटा इलेक्ट्रिक की स्टैंडर्ड खरीद कीमत ₹18.03 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
ह्यून्दे ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी में कुछ छोटे-मोटे अपडेट भी किए हैं, जैसे कि सभी वेरिएंट्स में नया इंटीग्रेटेड साइड स्टेप और नया होम चार्जिंग ऑप्शन देना. ह्यून्दे का कहना है कि ग्राहकों के फीडबैक और मार्केट की मांग को देखते हुए, उन्होंने होम चार्जर के साथ ईवी खरीदने वालों के लिए 7.4 kW AC वॉलबॉक्स चार्जर देने का फैसला किया है. लॉन्च के समय, क्रेटा EV के टॉप वेरिएंट्स में 11 kW AC वॉलबॉक्स चार्जर का ऑप्शन मिलता था. क्रेटा इलेक्ट्रिक के सभी वेरिएंट्स में ऑनबोर्ड चार्जर आता है.
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क्रेटा इलेक्ट्रिक अभी सात ट्रिम लेवल और दो बैटरी ऑप्शन में उपलब्ध है. खरीदार 42 kWh या 51.4 kWh बैटरी पैक चुन सकते हैं; 51.4 kWh वाले बैटरी पैक के साथ SUV की रेंज 510 km (ARAI) तक होने का दावा किया गया है. फीचर्स की बात करें तो सभी वैरिएंट्स में ऑटो LED हेडलाइट्स, LED डे-टाइम रनिंग लैंप्स, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइव मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस एंट्री और गो, रियर वाइपर और इंस्ट्रूमेंटेशन व टचस्क्रीन के लिए दो 10.25-इंच की स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं.
सबसे महंगे वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेशन के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट मेमोरी, बोस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, आगे और पीछे बैठे यात्रियों के लिए वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड और लेवल 2 ADAS टेक जैसी खूबियां मिलती हैं.
क्रेटा इलेक्ट्रिक का मुक़ाबला महिंद्रा BE6, टाटा कर्व EV, मारुति सुजुकी e विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूज़र EBella से होगा, साथ ही यह हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा EV को भी टक्कर देगी.
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अपकमिंग कार्स
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 3, 2026
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- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
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अपकमिंग बाइक्स
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- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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