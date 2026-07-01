किआ सेल्टॉस GTX(O) और X-Line(O) रु.21.57 लाख में हुई लॉन्च, बेहतर ADAS टेक्नोलॉजी के साथ मिले नए फीचर्स

लॉन्च होने के लगभग 6 महीने बाद, किआ ने दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस को नए टॉप वेरिएंट्स – GTX(O) और X-Line(O) – के साथ अपडेट किया है. रु.21.57 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाले सेल्टॉस के इन नए टॉप-एंड वेरिएंट्स में कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं. इनमें 28 सेफ्टी फीचर्स वाला बेहतर ADAS सुइट शामिल है – जबकि GTX(A) और X-Line(A) में 21 फीचर्स मिलते थे. ये नए वेरिएंट्स GTX(A) और X-Line(A) की तुलना में लगभग 1.57 लाख रुपये महंगे हैं.

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ADAS टेक्नोलॉजी की बात करें तो, किआ का कहना है कि सेल्टॉस के नए टॉप वेरिएंट्स में कंपनी का नया ADAS F+ सुइट मिलेगा, जिसमें पहले से मौजूद लेवल 2 टेक्नोलॉजी के मुकाबले ज़्यादा क्षमताएं होंगी. बेहतर फ़ंक्शनैलिटी में सामने से होने वाली टक्कर से बचाने वाला ज़्यादा व्यापक फ़ंक्शन शामिल है, जो जंक्शन क्रॉसिंग, लेन बदलने (सामने से आने वाले और साइड, दोनों तरफ़) और सबसे ज़रूरी बात, अब इसमें 'इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट' भी शामिल है. अभी लेवल 2 सिस्टम में सिर्फ़ सामने से होने वाली टक्कर से बचाने वाला असिस्ट मिलता है, जो सीधे सामने से आने वाले और जंक्शन पर मुड़ने वाले वाहनों, पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों को पहचानकर उनसे टक्कर बचाने में मदद करता है.

ADAS के अन्य नए फ़ीचर्स में नेविगेशन-बेस्ड स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल शामिल है, जो मैप डेटा के आधार पर गाड़ी की स्पीड को अपने-आप एडजस्ट करता है, और हाईवे ड्राइविंग असिस्ट है जो यह पक्का करता है कि गाड़ी अपनी लेन में और स्पीड लिमिट के अंदर रहे.

आराम और सुविधा वाले फ़ीचर्स की बात करें तो, नई GTX(O) और X-Line(O) में आगे और पीछे के कैमरों वाला नया डैशकैम सेटअप, हेड-अप डिस्प्ले और AQ रीडआउट वाला एयर प्यूरीफ़ायर मिलता है.

पावरट्रेन की बात करें तो, नए सबसे महंगे वेरिएंट्स में 1.5-लीटर T-GDi टर्बो-पेट्रोल या 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है. GTX(A) और X-Line(A) ट्रिम्स की तरह ही, इनमें भी खरीदारों को इंजन के साथ सिर्फ़ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन ही मिलता है.