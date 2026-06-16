भारत में दूसरी पीढ़ी की किआ सॉनेट टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2027 में हो सकती है लॉन्च

दूसरी पीढ़ी की किआ सॉनेट को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, क्योंकि कोरियाई कार निर्माता अपनी लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट SUV को बड़ा अपग्रेड देने की तैयारी में है. पहली पीढ़ी की सॉनेट, किआ के पोर्टफोलियो में एक लोकप्रिय मॉडल बन गई है और हाल के वर्षों में देश में कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक रही है. मूल रूप से 2020 में पेश की गई मौजूदा पीढ़ी की SUV अब लगभग 6 साल पुरानी हो चुकी है, और इसमें आखिरी बड़ा बदलाव 2023 के आखिर में किया गया था.

यह भी पढ़ें: टाटा सफारी EV टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की संभावना

पूरी तरह से ढकी हुई टेस्ट कार से आने वाली दूसरी पीढ़ी की सब-कॉम्पैक्ट SUV के डिज़ाइन की कुछ झलकियाँ मिलती हैं. नई सॉनेट का डिज़ाइन ज़्यादा बॉक्सी और सीधा-खड़ा (अपराइट) लग रहा है, साथ ही इसमें नए स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है. टेस्टिंग कार में ऊपर की तरफ़ L-शेप की डे-टाइम रनिंग लैंप्स (DRLs) दिख रही हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप्स बंपर पर नीचे की तरफ़, आयताकार ग्रिल के दोनों ओर लगे हैं.

साइड से देखने पर, इसकी चपटी छत और A-पिलर का आकार इसे दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू (इसकी सिस्टर मॉडल) जैसा दिखाते हैं, हालांकि कैमोफ़्लाज के नीचे स्टाइलिंग में काफ़ी बदलाव नज़र आते हैं जो कार को अपनी अलग पहचान देते हैं. वेन्यू के ग्लासहाउस के निचले हिस्से के सपाट होने के उलट, इसकी विंडो-लाइन पिछले दरवाज़े पर थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखती है.

पीछे की तरफ, टेललैंप्स का डिज़ाइन नई सेल्टॉस जैसा ही लगता है, जो दुनिया भर में किआ की दूसरी नई एसयूवी में देखे गए डिज़ाइन ट्रेंड को फ़ॉलो करता है. कैबिन की एक झलक से पता चलता है कि डैशबोर्ड के ऊपर एक कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंट्रल टचस्क्रीन है – ठीक वैसा ही जैसा नई वेन्यू में दिया गया है.

मैकेनिकल पक्ष की बात करें तो, नई सॉनेट के ह्यून्दे ग्रुप के K1 प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होने की उम्मीद है, जिसका इस्तेमाल सिरोस और वेन्यू में भी किया गया है. नए प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट होने के कारण वेन्यू के कैबिन के अंदर जगह में सुधार हुआ था, इसलिए सॉनेट से भी ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है. फ़ीचर्स के मामले में, उम्मीद है कि किआ पहली पीढ़ी की सॉनेट की पहले से ही शानदार इक्विपमेंट लिस्ट को और बेहतर बनाएगी, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS टेक, बेहतर कनेक्टेड कार फ़ंक्शंस और बहुत कुछ शामिल हो सकता है.