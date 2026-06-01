टाटा सफारी EV टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की संभावना

टाटा मोटर्स का भारतीय EV बाज़ार में ज़ोरदार कदम कई नए मॉडल्स के साथ जारी रहने की उम्मीद है. पहले से ही कन्फ़र्म हो चुके सिएरा ईवी और बिल्कुल नई अविन्या इलेक्ट्रिक एसयूवी के अलावा, टाटा सफारी का भी एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्ज़न तैयार करती दिख रही है. इलेक्ट्रिक सफारी 2026 के आखिर तक आ सकती है; टाटा ने पहले ही कन्फ़र्म कर दिया था कि वह 2026 में भारत में कम से कम दो नए मॉडल्स लॉन्च करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अविन्या का प्रोडक्शन मॉडल अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है.

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हाल ही में भारतीय सड़कों पर एक भारी तरह से ढकी हुई टेस्ट कार (test mule) देखी गई. हालाँकि यह सिर्फ़ पीछे से दिखाई दे रही थी, लेकिन गाड़ी के नीचे पीछे वाली इलेक्ट्रिक मोटर का हाउसिंग साफ़ तौर पर देखा जा सकता था. यह देखते हुए कि सफारी अपना प्लेटफ़ॉर्म हैरियर के साथ शेयर करती है, सफारी ईवी के भी स्टैंडर्ड तौर पर रियर-व्हील ड्राइव होने की उम्मीद है, और इसके महंगे वेरिएंट्स में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन का विकल्प भी मिल सकता है. बैटरी का साइज़ भी हैरियर ईवी जैसा ही होने की उम्मीद है, जो 65 kWh और 75 kWh के विकल्पों के साथ आती है. हालाँकि, सफारी के थोड़े बड़े साइज़ और ज़्यादा वज़न को देखते हुए, इसकी रेंज हैरियर से कम होने की उम्मीद है - इसकी एक वजह यह भी है कि यह एक तीन-रो वाली SUV है.

दिखने में, इसके बुनियादी तत्वों में ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आते—जैसे कि आपस में जुड़े हुए टेल लैंप और बंपर के किनारों पर लगी नीचे की सेकेंडरी लाइट्स; ये सभी पेट्रोल-डीज़ल सफारी की तरह ही हैं. ढके हुए पहियों से यह संकेत मिलता है कि बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए इस EV को अपने खास अलॉय व्हील्स मिलेंगे.

तकनीक के मामले में, सफारी ईवी में हैरियर ईवी के सभी फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिनमें 14.5-इंच QLED टचस्क्रीन, JBL Black ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ़्रंट सीट्स, पावर्ड बॉस मोड, डिजिटल रियर-व्यू मिरर, पैनोरमिक सनरूफ़ और भी बहुत कुछ शामिल हैं.

सफारी ईवी, महिंद्रा XEV 9S की सीधी प्रतिद्वंद्वी होगी.

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