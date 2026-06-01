टाटा सफारी EV टेस्टिंग के दौरान दिखी, 2026 में लॉन्च होने की संभावना
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 1, 2026
हाइलाइट्स
- सफारी ईवी, हैरियर ईवी के साथ अपना पावरट्रेन शेयर करेगी
- उम्मीद है कि इसमें फ़ीचर्स की लिस्ट भी काफ़ी हद तक एक जैसी होगी
- यह 2026 के आखिर में लॉन्च हो सकती है
टाटा मोटर्स का भारतीय EV बाज़ार में ज़ोरदार कदम कई नए मॉडल्स के साथ जारी रहने की उम्मीद है. पहले से ही कन्फ़र्म हो चुके सिएरा ईवी और बिल्कुल नई अविन्या इलेक्ट्रिक एसयूवी के अलावा, टाटा सफारी का भी एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्ज़न तैयार करती दिख रही है. इलेक्ट्रिक सफारी 2026 के आखिर तक आ सकती है; टाटा ने पहले ही कन्फ़र्म कर दिया था कि वह 2026 में भारत में कम से कम दो नए मॉडल्स लॉन्च करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अविन्या का प्रोडक्शन मॉडल अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है.
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हाल ही में भारतीय सड़कों पर एक भारी तरह से ढकी हुई टेस्ट कार (test mule) देखी गई. हालाँकि यह सिर्फ़ पीछे से दिखाई दे रही थी, लेकिन गाड़ी के नीचे पीछे वाली इलेक्ट्रिक मोटर का हाउसिंग साफ़ तौर पर देखा जा सकता था. यह देखते हुए कि सफारी अपना प्लेटफ़ॉर्म हैरियर के साथ शेयर करती है, सफारी ईवी के भी स्टैंडर्ड तौर पर रियर-व्हील ड्राइव होने की उम्मीद है, और इसके महंगे वेरिएंट्स में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रेन का विकल्प भी मिल सकता है. बैटरी का साइज़ भी हैरियर ईवी जैसा ही होने की उम्मीद है, जो 65 kWh और 75 kWh के विकल्पों के साथ आती है. हालाँकि, सफारी के थोड़े बड़े साइज़ और ज़्यादा वज़न को देखते हुए, इसकी रेंज हैरियर से कम होने की उम्मीद है - इसकी एक वजह यह भी है कि यह एक तीन-रो वाली SUV है.
दिखने में, इसके बुनियादी तत्वों में ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आते—जैसे कि आपस में जुड़े हुए टेल लैंप और बंपर के किनारों पर लगी नीचे की सेकेंडरी लाइट्स; ये सभी पेट्रोल-डीज़ल सफारी की तरह ही हैं. ढके हुए पहियों से यह संकेत मिलता है कि बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए इस EV को अपने खास अलॉय व्हील्स मिलेंगे.
तकनीक के मामले में, सफारी ईवी में हैरियर ईवी के सभी फ़ीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिनमें 14.5-इंच QLED टचस्क्रीन, JBL Black ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ़्रंट सीट्स, पावर्ड बॉस मोड, डिजिटल रियर-व्यू मिरर, पैनोरमिक सनरूफ़ और भी बहुत कुछ शामिल हैं.
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अपकमिंग कार्स
- स्कोडा Kodiaq RSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 15, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 24, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 26, 2026
- लीपमोटर टी03एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 28, 2026
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 5, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 14, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लासएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 90 - 95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 18, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- बीएसए Thunderboltएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.65 - 2.85 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
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