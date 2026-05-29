ऑल-इलेक्ट्रिक टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला E3 वैरिएंट रु.23.60 लाख में हुआ लॉन्च

काफी समय से अटकी हुई टोयोटा अर्बन क्रूज़र EBella की कीमत आखिरकार घोषित कर दी गई है, और इसका सबसे महंगा E3 वेरिएंट रु.23.60 लाख में लॉन्च किया गया है. दुख की बात है कि अभी तक कार निर्माता ने केवल सबसे महंगे मॉडल की कीमत बताई है, और इसके निचले वेरिएंट – E1 और E2 – की कीमतें अभी भी पता नहीं हैं. ऐसा लगता है कि टोयोटा बाकी वेरिएंट्स को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करने की योजना बना रही है; और यह देखते हुए कि इस EV के लॉन्च में पहले ही इतनी देरी हो चुकी है, हमारी तो यही इच्छा है कि ऐसा न हो.

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मारुति सुजुकी ई-विटारा, जो EBella EV का रीबैज मॉडल है, काफी समय से बिक्री के लिए उपलब्ध है. दिलचस्प बात यह है कि इसका अल्फा वेरिएंट—जो EBella के E3 ग्रेड के बराबर है—की कीमत रु.20.10 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है; यानी दोनों की कीमतों में लगभग रु.3.60 लाख का अंतर है. यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि टोयोटा ने ऐसा क्यों किया, जबकि स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के मामले में ये दोनों मॉडल लगभग एक जैसे ही हैं और एक ही असेंबली लाइन पर बनाए जाते हैं.

अब, EBella दो बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है – एक 49 kWh यूनिट और एक बड़ी 61 kWh बैटरी पैक. E3 वेरिएंट सिर्फ़ बाद वाले ऑप्शन के साथ आता है, जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को ताकत देता है जिससे 172 bhp और 189 Nm का पीक टॉर्क मिलता है. इस सेटअप के साथ, EBella आपको एक सिंगल चार्ज पर 543 km की दावा की गई रेंज दे सकती है. अब, दुनिया भर में, यह एसयूवी डुअल मोटर सेटअप और ऑल-व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है, लेकिन वह वर्शन अभी भारत में नहीं आ रहा है.

दिखने में, इसमें टोयोटा का ‘हैमर हैड’ डिज़ाइन है, जिसमें काले रंग की सीधी ग्रिल लगी है; इसके दोनों ओर कोणीय और पीछे की ओर झुके हुए हेडलैंप हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लैंप भी शामिल हैं. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 18-इंच के अलॉय व्हील्स का सेट और चारों ओर मोटी क्लैडिंग भी दी गई है.

कैबिन कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12 रंगों के ऑप्शन वाली एम्बिएंट लाइटिंग, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, पैनोरमिक रूफ और JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसी सभी ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं. इसमें एक बड़ी सिंगल-यूनिट स्क्रीन है, जिसमें दो डिस्प्ले दिए गए हैं – एक 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और एक 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. इसके अलावा, आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, वायरलेस फ़ोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक भी मिलता है.

सुरक्षा के लिहाज़ से, EBella में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम) के साथ-साथ सात एयरबैग, EBS के साथ ABS, ESP, ब्रेक असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और भी बहुत कुछ दिया गया है.

नई अर्बन क्रूज़र EBella के साथ, टोयोटा 8 साल की बैटरी वारंटी, एश्योर्ड बायबैक विकल्प, बैटरी-एज-ए-सर्विस विकल्प और आकर्षक फ़ाइनेंशियल स्कीम भी दे रही है.