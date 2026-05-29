ऑल-इलेक्ट्रिक टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला E3 वैरिएंट रु.23.60 लाख में हुआ लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
होंडास्कोडास्कोडा एलरोकमर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EV
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
केटीएमबजाजएथरयामाहा YZF R7यामाहा
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

ऑल-इलेक्ट्रिक टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला E3 वैरिएंट रु.23.60 लाख में हुआ लॉन्च

अभी तक, टोयोटा ने केवल सबसे महंगी EBella की कीमत की घोषणा की है. निचले वर्ज़नों – E1 और E2 की कीमतें बाद में घोषित की जाएंगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मई 29, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टोयोटा अर्बन क्रूज़र इबेला के सिर्फ़ सबसे महंगे E3 वेरिएंट की कीमत का ऐलान किया गया है
  • इबेला E3 ट्रिम 61 kWh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जिसकी रेंज 543 km है
  • मारुति के ई-विटारा अल्फा ट्रिम के मुकाबले, इबेला E3 लगभग रु.3.60 लाख ज़्यादा महंगा है

काफी समय से अटकी हुई टोयोटा अर्बन क्रूज़र EBella की कीमत आखिरकार घोषित कर दी गई है, और इसका सबसे महंगा E3 वेरिएंट रु.23.60 लाख में लॉन्च किया गया है. दुख की बात है कि अभी तक कार निर्माता ने केवल सबसे महंगे मॉडल की कीमत बताई है, और इसके निचले वेरिएंट – E1 और E2 – की कीमतें अभी भी पता नहीं हैं. ऐसा लगता है कि टोयोटा बाकी वेरिएंट्स को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करने की योजना बना रही है; और यह देखते हुए कि इस EV के लॉन्च में पहले ही इतनी देरी हो चुकी है, हमारी तो यही इच्छा है कि ऐसा न हो.

 

यह भी पढ़ें: फेरारी Luce ब्रांड की अब तक की पहली इलेक्ट्रिक कार आई सामने

 

मारुति सुजुकी ई-विटारा, जो EBella EV का रीबैज मॉडल है, काफी समय से बिक्री के लिए उपलब्ध है. दिलचस्प बात यह है कि इसका अल्फा वेरिएंट—जो EBella के E3 ग्रेड के बराबर है—की कीमत रु.20.10 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है; यानी दोनों की कीमतों में लगभग रु.3.60 लाख का अंतर है. यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि टोयोटा ने ऐसा क्यों किया, जबकि स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के मामले में ये दोनों मॉडल लगभग एक जैसे ही हैं और एक ही असेंबली लाइन पर बनाए जाते हैं.

primary 3 Atoyota 20 Ebella 2 F Toyota 20 Ebella 20web 20images 2 F Toyota Urban Cruiser Ebella m43

अब, EBella दो बैटरी ऑप्शन के साथ उपलब्ध है – एक 49 kWh यूनिट और एक बड़ी 61 kWh बैटरी पैक. E3 वेरिएंट सिर्फ़ बाद वाले ऑप्शन के साथ आता है, जो एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर को ताकत देता है जिससे 172 bhp और 189 Nm का पीक टॉर्क मिलता है. इस सेटअप के साथ, EBella आपको एक सिंगल चार्ज पर 543 km की दावा की गई रेंज दे सकती है. अब, दुनिया भर में, यह एसयूवी डुअल मोटर सेटअप और ऑल-व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है, लेकिन वह वर्शन अभी भारत में नहीं आ रहा है.

primary 3 Atoyota 20 Ebella 2 F Toyota 20 Ebella 20web 20images 2 F Toyota Urban Cruiser Ebella m52

दिखने में, इसमें टोयोटा का ‘हैमर हैड’ डिज़ाइन है, जिसमें काले रंग की सीधी ग्रिल लगी है; इसके दोनों ओर कोणीय और पीछे की ओर झुके हुए हेडलैंप हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लैंप भी शामिल हैं. इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 18-इंच के अलॉय व्हील्स का सेट और चारों ओर मोटी क्लैडिंग भी दी गई है.

primary 3 Atoyota 20 Ebella 2 F Toyota 20 Ebella 20web 20images 2 F Toyota Urban Cruiser Ebella m25

कैबिन कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12 रंगों के ऑप्शन वाली एम्बिएंट लाइटिंग, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, पैनोरमिक रूफ और JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसी सभी ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं. इसमें एक बड़ी सिंगल-यूनिट स्क्रीन है, जिसमें दो डिस्प्ले दिए गए हैं – एक 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और एक 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. इसके अलावा, आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, वायरलेस फ़ोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक भी मिलता है.

primary 3 Atoyota 20 Ebella 2 F Toyota 20 Ebella 20web 20images 2 F Toyota Urban Cruiser Ebella m46

सुरक्षा के लिहाज़ से, EBella में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम) के साथ-साथ सात एयरबैग, EBS के साथ ABS, ESP, ब्रेक असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा और भी बहुत कुछ दिया गया है.

 

नई अर्बन क्रूज़र EBella के साथ, टोयोटा 8 साल की बैटरी वारंटी, एश्योर्ड बायबैक विकल्प, बैटरी-एज-ए-सर्विस विकल्प और आकर्षक फ़ाइनेंशियल स्कीम भी दे रही है.

# Toyota Urban Cruiser EBella# Toyota Urban Cruiser EBella Prices# Toyota EBella Price# Toyota Urban Cruiser EBella Launch# Toyota India# Urban Cruiser EBella Price# Electric SUV# Maruti Suzuki eVitara# Family# Cars# Electric Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2016 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 79,343 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.71 लाख
    ₹ 8,299/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई इऑन,
    2015 ह्युंडई इऑन
    Era Plus | 27,125 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 1.99 लाख
    ₹ 4,454/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई इऑन,
    2017 ह्युंडई इऑन
    Era Plus | 68,543 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.22 लाख
    ₹ 4,965/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा जैज़,
    2019 होंडा जैज़
    VX BS IV | 32,558 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.78 लाख
    ₹ 10,701/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 होंडा डब्ल्यूआर-वी,
    2018 होंडा डब्ल्यूआर-वी
    VX | 50,764 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.23 लाख
    ₹ 11,061/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई ट्यूशॉ,
    2021 ह्युंडई ट्यूशॉ
    R 2.0 6-Speed GL BS IV | 60,870 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    ₹ 30,136/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा,
    2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा
    VXI | 62,665 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.34 लाख
    ₹ 14,197/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2025 टाटा टियागो,
    2025 टाटा टियागो
    Revotorq XB | 11,253 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 7.62 लाख
    ₹ 17,059/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई एक्सटर,
    2024 ह्युंडई एक्सटर
    1.2 Kappa SX | 36,476 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 7.31 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI | 39,013 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.45 लाख
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • टियागो और टियागो ईवी को अब डिज़ाइन में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है और इनमें ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी भी शामिल है.
    नई टाटा टियागो और टियागो ईवी: तस्वीरों में
  • टियागो और टियागो ईवी को स्टाइलिंग में एक ध्यान देने लायक बदलाव और नए फीचर्स मिले हैं, और अब ये एक नए X-ALFA प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं.
    भारत में नई टाटा टियागो और टियागो ईवी हुईं लॉन्च
  • टियागो को स्टाइलिंग में अहम अपडेट्स के साथ-साथ एक नया कैबिन भी मिला है, इसके अलावा, EV मॉडल को भी बदलाव किए गए पावरट्रेन से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है.
    2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या बदला
  • मजेस्टर दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और यह 4x2 तथा 4x4, दोनों कॉन्फ़िगरेशन्स में आती है.
    एमजी मजेस्टर भारत में रु.40.99 लाख में हुई लॉन्च
  • चार मोटरों वाली EV, जो Ferrari की पहली ऐसी कार है, में 122 kWh की बैटरी लगी है और यह 530 km से ज़्यादा की रेंज देती है.
    फेरारी Luce ब्रांड की अब तक की पहली इलेक्ट्रिक कार आई सामने
  • टियागो और टियागो ईवी को अब डिज़ाइन में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है और इनमें ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी भी शामिल है.
    नई टाटा टियागो और टियागो ईवी: तस्वीरों में
  • टियागो और टियागो ईवी को स्टाइलिंग में एक ध्यान देने लायक बदलाव और नए फीचर्स मिले हैं, और अब ये एक नए X-ALFA प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं.
    भारत में नई टाटा टियागो और टियागो ईवी हुईं लॉन्च
  • टियागो को स्टाइलिंग में अहम अपडेट्स के साथ-साथ एक नया कैबिन भी मिला है, इसके अलावा, EV मॉडल को भी बदलाव किए गए पावरट्रेन से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है.
    2026 टाटा टियागो और टियागो ईवी फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या बदला
  • मजेस्टर दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और यह 4x2 तथा 4x4, दोनों कॉन्फ़िगरेशन्स में आती है.
    एमजी मजेस्टर भारत में रु.40.99 लाख में हुई लॉन्च
  • चार मोटरों वाली EV, जो Ferrari की पहली ऐसी कार है, में 122 kWh की बैटरी लगी है और यह 530 km से ज़्यादा की रेंज देती है.
    फेरारी Luce ब्रांड की अब तक की पहली इलेक्ट्रिक कार आई सामने
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • ऑल-इलेक्ट्रिक टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला E3 वैरिएंट रु.23.60 लाख में हुआ लॉन्च