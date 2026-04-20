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नई रेनॉ डस्टर ने सुरक्षा में मनवाया अपना लोहा, भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार

नई डस्टर, जिसे एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार मिले हैं, भारत के अपने नए कार मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत परीक्षण की जाने वाली पहली रेनॉ कार है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नई रेनॉ डस्टर को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.49 अंक मिले हैं
  • BNCAP द्वारा परीक्षित पहली रेनॉ कार को बच्चों की सुरक्षा के लिए भी 5 स्टार मिले हैं
  • यह सुरक्षा रेटिंग एसयूवी के सभी वेरिएंट पर लागू होती है

रेनॉ की बिल्कुल नई डस्टर ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के नये दौर में 5 स्टार हासिल किए हैं. मार्च में लॉन्च हुई इस बहुप्रतीक्षित एसयूवी को एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5 स्टार मिले हैं. रेनॉ इंडिया के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि डस्टर देश के अपने नए कार मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत परीक्षण किया जाने वाला पहला रेनॉ मॉडल है. इससे पहले, भारत में बनी रेनॉ कारों को अधिकतम 4 स्टार ही मिले थे, जो 2021 में ट्राइबर और 2022 में काइगर को दिए गए थे, लेकिन इन दोनों कारों का परीक्षण ग्लोबल एनकैप द्वारा पुराने, कम सख्त परीक्षण प्रोटोकॉल के तहत किया गया था.

 

यह भी पढ़ें: नई ह्यून्दे वेन्यू को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा

renault duster secures five stars in bharat ncap crash tests carandbike 2

रेनॉ डस्टर भारत एनकैप टेस्ट स्कोर

एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के मामले में, रेनॉ डस्टर ने अधिकतम 32 में से 30.49 अंक प्राप्त किए, जो टाटा सिएरा और नई किआ सेल्टॉस द्वारा प्राप्त अंकों से थोड़ा कम है.

 

टैस्ट रिपोर्ट के अनुसार, डस्टर फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर क्रैश टेस्ट में पिछड़ गई और 16 में से 14.49 अंक प्राप्त किए. हालांकि फ्रंट पैसेंजर की सुरक्षा को पूरे टेस्ट के दौरान 'अच्छा' दर्जा दिया गया, लेकिन ड्राइवर के सिर, गर्दन और घुटनों की सुरक्षा को ही 'अच्छा' माना गया, जबकि छाती, पिंडली और पैरों की सुरक्षा को 'पर्याप्त' माना गया.

renault duster secures five stars in bharat ncap crash tests carandbike 3

डस्टर ने साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट (16 में से 16 अंक) के साथ-साथ साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और दोनों परीक्षणों में क्रैश डमी की सुरक्षा को अच्छा दर्जा दिया गया.

 

बच्चों की सुरक्षा के मामले में, डस्टर ने अधिकतम 49 में से 45 अंक प्राप्त किए, जो सिएरा से थोड़ा अधिक है और नई सेल्टॉस के लगभग बराबर है. 18 महीने और 3 साल के बच्चों के टेस्ट डमी को दूसरी रो में.ISOFIX एंकर की मदद से पीछे की ओर मुंह करके लगाई गई चाइल्ड सीटों में बिठाया गया था. डस्टर ने डायनामिक टेस्ट और चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन दोनों में अधिकतम अंक प्राप्त किए, केवल व्हीकल असिसमेंट स्कोरिंग (13 में से 9 अंक) में पीछे रह गई.

 

ये रेटिंग नई डस्टर के हर वैरिएंट पर लागू होती हैं, जिसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल दोनों तरह के सभी पावरट्रेन विकल्प शामिल हैं.

renault duster secures five stars in bharat ncap crash tests carandbike 4

भारत में रेनॉ इंजीनियरिंग के प्रमुख डॉ. वी. विक्रम ने 5 स्टार प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा, “यह परिणाम जमीनी स्तर पर इंजीनियरिंग के शानदार काम का नतीजा है. डस्टर का बड़ा सिमुलेशन, फिजिकस क्रैश टैस्ट और सिस्टम-स्तरीय सत्यापन किया गया, जिसमें वास्तविक भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया. बॉडी स्ट्रक्चर के प्रदर्शन से लेकर सुरक्षा कैलिब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सिस्टम तक, हर एलिमेंट को एक साथ काम करने के लिए इंजीनियर किया गया, टैस्टिंग किया गया और परिष्कृत किया गया. 5-स्टार बीएनकैप रेटिंग उस पूरे इंजीनियरिंग और सत्यापन प्रक्रिया की कठोरता को दर्शाती है.”

 

नई रेनॉ डस्टर: मानक सुरक्षा फीचर्स

नई रेनॉ डस्टर में मानक के तौर पर 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

 

रेनॉ डस्टर की कीमतें रु.10.49 लाख से लेकर रु.18.69 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं.

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