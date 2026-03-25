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2026 रेनॉ डस्टर के माइलेज के आंकड़े आए सामने

रेनॉ ने फिलहाल नई डस्टर के 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के माइलेज के आंकड़े ही जारी किए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित मार्च 25, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • फिलहाल नई डस्टर के 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के माइलेज के आंकड़े सामने आए हैं
  • मैनुअल गियरबॉक्स के साथ नई डस्टर का माइलेज का आंकड़ा 17.75 किमी प्रति लीटर है
  • जबकि वेट-क्लच डीसीटी 1 लीटर पेट्रोल में 18.45 किमी का माइलेज मिलेगा

रेनॉ ने 2026 डस्टर मिडसाइज़ एसयूवी के 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के लिए ARAI द्वारा टैस्टिंग के बाद माइलेज के आंकड़े जारी किए हैं. बेस मॉडल से एक ऊपर वाले डस्टर इवोल्यूशन ट्रिम में उपलब्ध यह इंजन, अपने सेग्मेंट में सर्वश्रेष्ठ 163 bhp की ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करता है. डस्टर 1.3 टर्बो-पेट्रोल के लिए गियरबॉक्स विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड वेट-क्लच डीसीटी शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2026 रेनॉ डस्टर रु.10.29 लाख में लॉन्च हुई

 

रेनॉ के भारत में इंजीनियरिंग प्रमुख डॉ. वी. विक्रमन ने नई रेनॉ डस्टर के बारे में कहा कि इसकी ARAI-प्रमाणित माइलेज कंपनी की मजबूत तकनीक को दिखाती है. उन्होंने बताया कि डस्टर का टर्बो 160 इंजन आधुनिक तकनीकों जैसे लो-फ्रिक्शन कोटिंग और हाई-प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन से लैस है, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है.

इसके साथ नया DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो तेज और स्मूथ गियर शिफ्टिंग सुनिश्चित करता है. कुल मिलाकर, यह एसयूवी दमदार परफॉर्मेंस और अच्छी माइलेज का संतुलन देती है.

 

नई रेनॉ डस्टर कैबिन और फीचर्स

Renault Duster 3

भारत में बिकने वाली नई डस्टर का कैबिन विदेशों में बिकने वाली डस्टर से लगभग बिल्कुल अलग है. इसमें 10.1 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले (कम स्पेसिफिकेशन वाले मॉडलों में 7.0 इंच), डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, अर्कामिस साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और पावर टेलगेट जैसे फीचर्स शामिल हैं. नई डस्टर में इन-बिल्ट गूगल इंटीग्रेशन भी है, जो भविष्य के सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जेमिनी एआई असिस्टेंट को सक्षम करेगा.

 

नई रेनॉ डस्टर इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प

नई डस्टर दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है: एक 1.0 लीटर, तीन-सिलेंडर इंजन जो 99 बीएचपी की ताकत और 160 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और दूसरा 1.3 लीटर, चार-सिलेंडर इंजन जो 160 बीएचपी की ताकत और 280 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. 1.0 लीटर इंजन केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, जबकि 1.3 लीटर इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ आता है. 

New Renault Duster

जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली 2026 पर लॉन्च होने वाली डस्टर ई-टेक हाइब्रिड में 1.8 लीटर का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे 1.4 kWh की बैटरी से दो इलेक्ट्रिक मोटरों को पावर मिलती है, जिससे कुल मिलाकर 158 बीएचपी की ताकत और 172 एनएम का टॉर्क पैदा होता है.

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