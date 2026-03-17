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2026 रेनॉ डस्टर रु.10.29 लाख में लॉन्च हुई

नई डस्टर की डिलीवरी अप्रैल में शुरू होगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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3 मिनट पढ़े

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प्रकाशित मार्च 17, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नई पीढ़ी की डस्टर रेनॉ के ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी
  • दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प उपलब्ध हैं; डीजल का कोई विकल्प नहीं है
  • दिवाली 2026 तक ज्यादा ताकतवर हाइब्रिड पावरट्रेन पेश किया जाएगा

रेनॉ ने पिछले कुछ वर्षों में संभवतः यह अपनी सबसे महत्वपूर्ण नई कार लॉन्च की है, जो है 2026 रेनॉ डस्टर, 2026 डस्टर आ चुकी है. 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 31 मार्च, 2026 तक की बुकिंग के लिए रु.10.29 लाख से शुरू होती है. 1 अप्रैल से बुकिंग करने वाले ग्राहकों के लिए यह कीमत बढ़कर रु.10.49 लाख हो जाएगी. नई पीढ़ी की डस्टर एक बड़े और अधिक शक्तिशाली 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ भी उपलब्ध होगी, जिसकी कीमत रु.12.69 लाख से रु.18.09 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. 1 अप्रैल, 2026 से बुकिंग करने पर कीमतों में रु.40,000 तक की बढ़ोतरी होगी.

 

यह भी पढ़ें: 2027 में लॉन्च होने से पहले भारत में रेनॉ डस्टर पर आधारित 7-सीटर एसयूवी की टेस्टिंग के दौरान दिखी

 

New Renault Duster
 

नई रेनॉ डस्टर: डिज़ाइन और आयाम

नई डस्टर की लंबाई 4,343 मिमी, ऊंचाई 1,813 मिमी, चौड़ाई 1,659 मिमी और व्हीलबेस 2,657 मिमी है, जो नई टाटा सिएरा के व्हीलबेस से थोड़ा कम है. ग्राउंड क्लीयरेंस 212 मिमी है और नई डस्टर का सबसे हल्का वैरिएंट 1,411 किलोग्राम का है. बूट स्पेस 518 लीटर है, लेकिन पीछे की सीटों को फोल्ड करने पर 1,789 लीटर की जगह मिल जाती है.

Renault Duster 2

विदेशों में बिकने वाली नई डस्टर की तुलना में, भारत के लिए बनी नई डस्टर रेनॉ ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (RGMP) पर आधारित है और विदेशों में उपलब्ध डस्टर से इसमें लगभग कोई समानता नहीं है. इसमें हेडलाइट क्लस्टर को नया रूप दिया गया है, आगे की तरफ रेनॉ की जगह डस्टर लिखा गया है और फ्रंट बंपर भी अलग है. नई डस्टर 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आती है और इसमें एलईडी लाइट बार से जुड़ी तीर के आकार की टेल लाइट्स हैं.

 

नई रेनॉ डस्टर कैबिन और फीचर्स

Renault Duster 3

भारत में बिकने वाली नई डस्टर का कैबिन विदेशों में बिकने वाली डस्टर से लगभग बिल्कुल अलग है. इसमें 10.1 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले (कम स्पेसिफिकेशन वाले मॉडलों में 7.0 इंच), डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, अर्कामिस साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और पावर टेलगेट जैसे फीचर्स शामिल हैं. नई डस्टर में इन-बिल्ट गूगल इंटीग्रेशन भी है, जो भविष्य के सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ जेमिनी एआई असिस्टेंट को सक्षम करेगा.

 

नई रेनॉ डस्टर इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प

फिलहाल, नई डस्टर दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी: एक 1.0 लीटर, तीन-सिलेंडर इंजन जो 99 बीएचपी की ताकत और 160 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, और दूसरा 1.3 लीटर, चार-सिलेंडर इंजन जो 158 बीएचपी की ताकत और 280 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. 1.0 लीटर इंजन केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, जबकि 1.3 लीटर इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ आता है.

 

दिवाली में लॉन्च होने वाली डस्टर ई-टेक हाइब्रिड में 1.8 लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन (एटकिंसन साइकिल) लगा है, जिसे 1.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी से दो इलेक्ट्रिक मोटरों को पावर मिलती है, जिससे कुल मिलाकर 158 बीएचपी की पावर और 172 एनएम का टॉर्क पैदा होता है.

 

नई डस्टर प्रतिद्वंदी

नई डस्टर एक बेहद प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में प्रवेश करती है, जहां उसे ह्यून्दै क्रेटा, किआ सेल्टॉस, टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिडर जैसी कारों से मुकाबला करना होगा.

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