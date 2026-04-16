रेनॉ ग्रुप की 2030 तक भारत में 7 कारें लॉन्च करने की योजना

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
जगुआर 00 EVऑडी ए6एमजी महामहिमरेनो बोरियल
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यूबेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9बीएसए स्क्रैम्बलर 650बजाज
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

रेनॉ ग्रुप की 2030 तक भारत में 7 कारें लॉन्च करने की योजना

रेनॉ की योजना 2030 तक भारत को वैश्विक स्तर पर अपने तीन प्रमुख बाजारों में से एक बनाने की भी है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 16, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 2030 तक भारत में सात मॉडलों की लाइनअप तैयार करने की योजना है, जो कई सेगमेंट को कवर करेगी
  • भारत रेनॉ के वैश्विक परिचालन के लिए एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में कार्य करेगा
  • नए RGMP और RGEP प्लेटफॉर्म मल्टी-एनर्जी पावरट्रेन को सपोर्ट करेंगे

रेनॉ ग्रुप ने भारत के लिए एक नया प्रोडक्ट रोडमैप तैयार करके मानो एक नई शुरुआत की है. मुख्य लक्ष्य है इस दशक के अंत तक सात मॉडलों का पोर्टफोलियो तैयार करना है. रेनॉ, जिसके पास वर्तमान में भारत में चार यात्री वाहन हैं, के लिए यह एक तरह से विस्तार योजना है. हाल ही में लॉन्च हुई रेनॉ डस्टर इस लाइनअप का एक प्रमुख स्तंभ होगी, क्योंकि यह भारतीय बाजार में ब्रांड के सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 रेनॉ डस्टर के माइलेज के आंकड़े आए सामने

renault bridger sub 4m suv mini duster concept revealed launch in 2027 carandbike 7

रेनॉ ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट काो भी पेश किया, जो भारत के सबसे प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में 4 मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी की ओर इशारा करता है. इसका प्रोडक्शन रेडी मॉडल 2027 के अंत तक आने की उम्मीद है, और भारत वैश्विक स्तर पर इसका पहला बाज़ार होगा. इससे टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेज़ा और ह्यून्दे वेन्यू जैसी कारों को टक्कर मिलने की संभावना है.

 

ब्रिज्जर में कई पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध होंगे, जिनमें पेट्रोल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विकल्प शामिल हैं. यह भारत के लिए रेनॉ की पहली इलेक्ट्रिक कार होने की उम्मीद है, साथ ही इसमें 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा.

2026 Renault Duster Web 30

इस नई लाइनअप का आधार दो प्लेटफॉर्म होंगे: RGMP और RGEP. RGMP (रेनॉ ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म) आगामी 7 मॉडलों में से चार का आधार बनेगा, जिनमें डस्टर भी शामिल है.

 

इसे एसयूवी, हैचबैक और एमपीवी जैसे कई बॉडी स्टाइल को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह लगभग 3,990 मिमी से 4,673 मिमी लंबाई तक के वाहनों को एडजेस्ट कर सकता है. यह प्लेटफॉर्म पांच, छह और सात सीटों वाले कॉन्फ़िगरेशन सहित लचीले सीटिंग लेआउट को भी सपोर्ट करता है. इसे मल्टी-पावरट्रेन अप्रोच के साथ बनाया गया है, जिससे रेनॉ एक ही आर्किटेक्चर पर पेट्रोल, हाइब्रिड और ईवी पावरट्रेन पेश कर सकती है.

Renault RGEP

दूसरी ओर, RGEP (रेनॉ ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म) का इस्तेमाल लाइनअप में अधिक किफायती मॉडलों के लिए किया जाएगा, जिनकी कीमत संभवतः रु.10 लाख से कम होगी. यह पेट्रोल और सीएनजी इंजन के साथ-साथ AMT और CVT गियरबॉक्स विकल्पों को भी सपोर्ट करता है.

 

RGMP की तरह, यह भी पांच, छह और सात सीटों वाले लेआउट सहित कई सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की अनुमति देता है, जिससे यह एंट्री-लेवल एमपीवी और हैचबैक के लिए उपयुक्त हो जाता है.

Renault RGMP platform 1

निर्माण के अलावा, रेनॉ भारत को अपनी वैश्विक रणनीति के एक बड़े हिस्से के रूप में स्थापित कर रही है. कंपनी ने चेन्नई स्थित अपने प्लांट का पूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया है और देश को प्रोडक्शन और निर्यात केंद्र के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है.

 

रेनॉ का लक्ष्य 2030 तक भारत से वाहनों, पुर्जों और इंजीनियरिंग सेवाओं को कवर करते हुए 2 बिलियन यूरो का वार्षिक निर्यात करना है, जिसमें दक्षिण अमेरिका जैसे बाजार प्रमुखता से शामिल हैं.

 

रेनॉ ग्रुप के सीईओ फ्रांकोइस प्रोवोस्ट के अनुसार, भारत को ब्रांड के वैश्विक विकास के अगले चरण के "केंद्र" में होने की उम्मीद है, ताकि 2030 तक इसे इसके शीर्ष तीन बाजारों में से एक बनाया जा सके.

# Renault Group# Renault India# Renault India Exports# Renault India Sales# Renault Duster# Renault RGMP platform# Renault REGP Platform# Upcoming Renault Cars# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा थार,
    2023 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 33,458 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.6 लाख
    ₹ 24,524/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2021 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta | 21,493 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.07 लाख
    ₹ 11,348/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2019 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha Smart | 48,065 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 5.32 लाख
    ₹ 11,907/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 टाटा अलट्रोज़,
    2020 टाटा अलट्रोज़
    XZ | 28,667 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.08 लाख
    ₹ 10,738/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 स्कोडा कुशाक,
    2021 स्कोडा कुशाक
    Style 1.0 TSI | 44,881 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.13 लाख
    ₹ 22,683/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 निसान मैग्नाइट,
    2022 निसान मैग्नाइट
    XV | 55,420 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.25 लाख
    ₹ 11,758/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XZA Plus (S) A | 36,697 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.04 लाख
    ₹ 18,004/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 रेनो किगर,
    2022 रेनो किगर
    RXZ A | 42,730 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 5.72 लाख
    ₹ 12,803/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2019 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI | 67,599 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 3.68 लाख
    ₹ 8,237/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा नेक्सन,
    2022 टाटा नेक्सन
    Revotron XZ Plus (HS) | 70,340 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.05 लाख
    ₹ 15,790/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यह वियतनामी ऑटोमोबाइल दिग्गज कंपनी का तीसरा मॉडल है, और यह पहली तीन-रो वाली एमपीवी है.
    भारत में ऑल-इलेक्ट्रिक विनफास्ट एमपीवी 7 हुई लॉन्च, कीमत रु.24.49 लाख
  • JCW मॉडल अपने साथ कुछ दिखने में स्टाइलिंग बदलाव लेकर आता है.
    2026 मिनी कूपर कन्वर्टिबल JCW पैक की बुकिंग भारत में हुई शुरू
  • नई एक्स-ट्रेल में निसान की एडवांस ई-पावर हाइब्रिड तकनीक दी गई है, हालांकि इसके फुल स्पेसिफिकेशन की घोषणा अभी बाकी है.
    निसान एक्स-ट्रेल हाइब्रिड का नया वैरिएंट आया सामने
  • 2026 टाइगुन के एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में रु.40,000 से थोड़ी अधिक कम हो गई है, लेकिन अन्य वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.
    2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट रु.11 लाख में हुई लॉन्च, वेरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां देखें
  • दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे में रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स से पूरी तरह छूट का प्रस्ताव है, जबकि इससे अधिक कीमत वाली ईवी को प्रोत्साहन राशि से वंचित रहना पड़ सकता है.
    नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति: रु.30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा कोई रोड टैक्स
  • यह वियतनामी ऑटोमोबाइल दिग्गज कंपनी का तीसरा मॉडल है, और यह पहली तीन-रो वाली एमपीवी है.
    भारत में ऑल-इलेक्ट्रिक विनफास्ट एमपीवी 7 हुई लॉन्च, कीमत रु.24.49 लाख
  • JCW मॉडल अपने साथ कुछ दिखने में स्टाइलिंग बदलाव लेकर आता है.
    2026 मिनी कूपर कन्वर्टिबल JCW पैक की बुकिंग भारत में हुई शुरू
  • नई एक्स-ट्रेल में निसान की एडवांस ई-पावर हाइब्रिड तकनीक दी गई है, हालांकि इसके फुल स्पेसिफिकेशन की घोषणा अभी बाकी है.
    निसान एक्स-ट्रेल हाइब्रिड का नया वैरिएंट आया सामने
  • 2026 टाइगुन के एंट्री-लेवल वैरिएंट की कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में रु.40,000 से थोड़ी अधिक कम हो गई है, लेकिन अन्य वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.
    2026 फोक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट रु.11 लाख में हुई लॉन्च, वेरिएंट के हिसाब से कीमतें यहां देखें
  • दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे में रु.30 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स से पूरी तरह छूट का प्रस्ताव है, जबकि इससे अधिक कीमत वाली ईवी को प्रोत्साहन राशि से वंचित रहना पड़ सकता है.
    नई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति: रु.30 लाख तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर नहीं लगेगा कोई रोड टैक्स
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • रेनॉ ग्रुप की 2030 तक भारत में 7 कारें लॉन्च करने की योजना