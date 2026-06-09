रेनॉ डस्टर 1.0 टर्बो माइलेज और परफॉर्मेंस क़ा अनुभव
द्वारा कारएंडबाइक टीम
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प्रकाशित जून 9, 2026
हाइलाइट्स
- 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
- 19.4 kmpl माइलेज का दावा
- ₹10.50 लाख ( एक्स-शोरूम) से शुरू
नई डस्टर का नाम आते ही ज्यादातर लोगों के मन में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की छवि उभरती है. लेकिन जब खरीदने की बारी आती है, तो कई ग्राहक इसके 1.0 लीटर टर्बो इंजन वाले शुरुआती वेरिएंट की ओर भी देखते हैं. और यहीं से कहानी थोड़ी बदल जाती है.
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इसीलिए आज हम आपको नई डस्टर के 1.0 लीटर टर्बो इंजन का अनुभव बताने वाले हैं. हमने इसे शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से लेकर राजमार्गों तक चलाया और इसकी ईंधन दक्षता का भी परीक्षण किया. कंपनी 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा करती है, लेकिन हमारे परीक्षण में इसका प्रदर्शन कैसा रहा, वह भी आपको बताएंगे.
बाहरी डिजाइन
बाहरी डिज़ाइन में 1.0 लीटर टर्बो डस्टर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. वही दमदार और मांसल डिजाइन, ऊंचा कद और मजबूत सड़क उपस्थिति इसे आज भी एक अलग पहचान देते हैं. हालांकि इसके अलॉय पहियों का डिजाइन अलग है, क्योंकि 1.0 लीटर टर्बो का शीर्ष वेरिएंट ‘टेक्नो’ है. यही कारण है कि सड़क पर यह डस्टर थोड़ी अलग दिखाई देती है. इसके अलावा बाकी डिजाइन पहले जैसा ही है.
कैबिन और फीचर्स
अब तक हमारा अधिकतर अनुभव 1.3 लीटर टर्बो वाले टॉप ‘आइकॉनिक’ वेरिएंट के साथ रहा है, जिसमें फीचर्स की लंबी सूची मिलती है. वहीं ‘टेक्नो’ वेरिएंट में सुविधाएं अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग की आवश्यक चीजें मौजूद हैं. वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट प्रणाली और पैनोरमिक सनरूफ जैसी सुविधाएं इसे आधुनिक ग्राहकों की पसंद बना सकती हैं.
इंजन और प्रदर्शन
1.0 लीटर टर्बो इंजन का मुख्य उद्देश्य केवल अधिक शक्ति देना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की परिस्थितियों में सहज अनुभव प्रदान करना है. कंपनी ने पहले और दूसरे गियर को अपेक्षाकृत छोटा रखा है, जिससे शहर में बार-बार रुकने और चलने की स्थिति में गाड़ी चलाना आसान हो जाता है. कम गति पर भी यह इंजन कमजोर महसूस नहीं होता.ऊंचे गियर में भी कम गति पर यह आराम से चल सकता है, जिससे बार-बार गियर बदलने की आवश्यकता कम पड़ती है. राजमार्ग पर छह-स्पीड गियरबॉक्स इंजन को संतुलित बनाए रखता है और लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाता है.
हालांकि कुछ कमियां भी हैं. 1,500 आरपीएम से नीचे टर्बो की प्रतिक्रिया में थोड़ी देरी महसूस होती है. अचानक तेजी से गति बढ़ाने की मांग करने पर इंजन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता.साथ ही, तीन-सिलेंडर संरचना होने के कार समें कंपन और इंजन की आवाज 1.3 लीटर चार-सिलेंडर इंजन जितनी परिष्कृत नहीं लगती. इसकी सबसे अच्छी क्षमता मध्यम आरपीएम पर महसूस होती है, जबकि ऊंचे आरपीएम पर रोमांच की तलाश करने वालों को यह थोड़ा साधारण लग सकता है.
माइलेज
हमारे परीक्षण में डस्टर 1.0 लीटर टर्बो ने 13.6 kmpl का माइलेज दिया. यह परीक्षण शहर के भारी यातायात और कुछ समय राजमार्ग पर चलाने के बाद किया गया. ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि खुले राजमार्गों और लंबी दूरी की यात्रा में इससे बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त हो सकती है.
निष्कर्ष
रु.10.50 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर डस्टर 1.0 लीटर टर्बो एक संतुलित विकल्प के रूप में सामने आती है. यह इंजन शक्ति और माइलेज के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है. जहां कई प्रतिद्वंद्वी मॉडल अब भी सामान्य पेट्रोल इंजनों पर निर्भर हैं, वहीं डस्टर का टर्बो इंजन इसे अधिक आधुनिक और सक्षम बनाता है.
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