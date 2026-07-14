रेनॉ डस्टर एडवेंचर एडिशन रु.12.99 लाख में हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 14, 2026
हाइलाइट्स
- डस्टर एडवेंचर एडिशन की कीमत टेक्नो ट्रिम से रु,50,000 कम है
- इसमें टेक्नो ट्रिम वाले पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलैंप और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं
- यह 1.0 MT, 1.3 MT और 1.3 DCT पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है
रेनॉ इंडिया ने डस्टर SUV का एक नया स्पेशल एडिशन पेश किया है. नई डस्टर एडवेंचर एडिशन की कीमत रु.12.99 लाख से रु.15.39 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है और यह दोनों टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है. कीमत के मामले में, यह स्पेशल एडिशन मिड-स्पेक इवोल्यूशन और टेक्नो ट्रिम लेवल के बीच आता है. पूरी कीमतें इस प्रकार हैं.
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|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|रेनॉ डस्टर एडवेंचर TCe100 (1.0 टर्बो) मैनुअल
|रु.12.99 लाख
|रेनॉ डस्टर एडवेंचर TCe160 (1.3 टर्बो) मैनुअल
|रु.13.99 लाख
|रेनॉ डस्टर एडवेंचर TCe160 (1.3 टर्बो) DCT
|रु.15.39 लाख
फीचर्स की बात करें तो, एडवेंचर एडिशन में डस्टर इवोल्यूशन के फीचर्स के साथ-साथ टेक्नो वाले कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं. इन फीचर्स में फुल LED हेडलैंप, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. एडवेंचर में खास तौर पर इस एडिशन के लिए डिज़ाइन किए गए ग्राफिक्स, सजावटी एलिमेंट्स और फ्लोर मैट्स भी मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार सर्विसेज़ और 17-इंच के ओशन अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
कीमत की बात करें तो, एडवेंचर एडिशन की कीमत डस्टर टेक्नो से लगभग ₹50,000 कम है. डल्टर इवोल्यूशन के मुकाबले, एडवेंचर एडिशन TCe100 की कीमत लगभग ₹1.3 लाख ज़्यादा है, जबकि TCe160 की कीमत ₹90,000 से ₹1 लाख ज़्यादा है.
पावरट्रेन की बात करें तो, नई डस्टर एडवेंचर एडिशन में 1.0 TCe100 टर्बो-पेट्रोल और 1.3 TCe160 टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं. पहला इंजन 99 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि दूसरा इंजन 161 bhp की ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करता है. 1.3 टर्बो इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, और इसमें 6-स्पीड DCT यूनिट का ऑप्शन भी उपलब्ध है.
अपकमिंग कार्स
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- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
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