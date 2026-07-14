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रेनॉ डस्टर एडवेंचर एडिशन रु.12.99 लाख में हुआ लॉन्च

यह नया स्पेशल एडिशन 'इवोल्यूशन' और 'टेक्नो' ट्रिम्स के बीच आता है और इसे 1.0 टर्बो और 1.3 टर्बो इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 14, 2026

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हाइलाइट्स

  • डस्टर एडवेंचर एडिशन की कीमत टेक्नो ट्रिम से रु,50,000 कम है
  • इसमें टेक्नो ट्रिम वाले पैनोरमिक सनरूफ, LED हेडलैंप और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं
  • यह 1.0 MT, 1.3 MT और 1.3 DCT पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है

रेनॉ इंडिया ने डस्टर SUV का एक नया स्पेशल एडिशन पेश किया है. नई डस्टर एडवेंचर एडिशन की कीमत रु.12.99 लाख से रु.15.39 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है और यह दोनों टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है. कीमत के मामले में, यह स्पेशल एडिशन मिड-स्पेक इवोल्यूशन और टेक्नो ट्रिम लेवल के बीच आता है. पूरी कीमतें इस प्रकार हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा सफारी और हैरियर स्टेल्थ एडिशन हुए लॉन्च: कीमतें रु.23.43 लाख से शुरू

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
रेनॉ डस्टर एडवेंचर TCe100 (1.0 टर्बो) मैनुअलरु.12.99 लाख
रेनॉ डस्टर एडवेंचर TCe160 (1.3 टर्बो) मैनुअलरु.13.99 लाख
रेनॉ डस्टर एडवेंचर TCe160 (1.3 टर्बो) DCTरु.15.39 लाख

फीचर्स की बात करें तो, एडवेंचर एडिशन में डस्टर इवोल्यूशन के फीचर्स के साथ-साथ टेक्नो वाले कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं. इन फीचर्स में फुल LED हेडलैंप, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और डुअल-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. एडवेंचर में खास तौर पर इस एडिशन के लिए डिज़ाइन किए गए ग्राफिक्स, सजावटी एलिमेंट्स और फ्लोर मैट्स भी मिलते हैं. इसके अलावा, इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार सर्विसेज़ और 17-इंच के ओशन अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

Renault Duster Adventure Edition 1

कीमत की बात करें तो, एडवेंचर एडिशन की कीमत डस्टर टेक्नो से लगभग ₹50,000 कम है. डल्टर इवोल्यूशन के मुकाबले, एडवेंचर एडिशन TCe100 की कीमत लगभग ₹1.3 लाख ज़्यादा है, जबकि TCe160 की कीमत ₹90,000 से ₹1 लाख ज़्यादा है.

Renault Duster Adventure Edition 2

पावरट्रेन की बात करें तो, नई डस्टर एडवेंचर एडिशन में 1.0 TCe100 टर्बो-पेट्रोल और 1.3 TCe160 टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं. पहला इंजन 99 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि दूसरा इंजन 161 bhp की ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करता है. 1.3 टर्बो इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, और इसमें 6-स्पीड DCT यूनिट का ऑप्शन भी उपलब्ध है.

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